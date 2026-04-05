Từ hôm qua (4/4), mạng xã hội lan truyền những đoạn clip ghi lại cảnh cô gái đang chới với giữa dòng sông thì có người đàn ông bất ngờ. lao xuống cứu cô lên bờ. Hành động rất dứt khoát của người đàn ông đã cứu được một mạng người, khiến dư luận vô cùng trân trọng, cảm phục. Tuy nhiên, thời điểm đó, những người có mặt tại hiện trường chỉ biết mặt chứ không rõ người đàn ông ấy là ai. Bởi lẽ, sau khi thấy cô gái đã được an toàn, người hùng này đã lặng lẽ rời đi. Dù nhiều người xin số điện thoại để tiện hỏi thăm nhưng anh đều lắc đầu, từ chối.

Một ngày sau sự việc, dư luận đã biết chính xác danh tính người đàn ông dũng cảm ấy - anh là Trần Quốc Toản (39 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk). Hiện anh Toản là nhân viên kinh doanh của một công ty nhựa tổng hợp ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Khoảnh khắc anh Toản nhảy xuống sông cứu người. (Nguồn: MXH)

Chia sẻ sự việc trên Dân Việt, anh Toản cho biết thời điểm đó anh đang chạy xe đi đến các xã, phường lân cận để giới thiệu sản phẩm cho đại lý. Khi đi đến khu vực cầu Sêrêpốk (hay còn được gọi là Cầu 14), nơi giáp ranh giữa Đắk Lắk và Lâm Đồng, anh thấy một cô gái đi xe máy phía trước bất ngờ. giảm tốc rồi tấp sát thành cầu. Nơi này trước đó từng xảy ra nhiều vụ nhảy cầu, nên anh linh cảm có điều chẳng lành. Anh cũng giảm tốc, rẽ theo.

Và quả thực điều anh lo sợ đã xảy ra, cô gái dừng xe, trèo qua lan can, đứng chênh vênh ở mép cầu, chuẩn bị lao xuống sông Sêrêpốk. Anh Toản hoảng hốt hô lớn: “ Bé ơi, đừng nhảy!”. Nhưng chưa kịp phản ứng thêm, cô gái đã nhảy xuống sông.

Không suy nghĩ nhiều, anh dựng vội xe, lao đi tìm đường xuống sông cứu người. Cô gái biết bơi nên sau cú rơi từ độ cao lớn vẫn kịp ngoi lên mặt nước và cố bơi vào bờ. Tuy nhiên, sức lực nhanh chóng cạn kiệt. Khi nạn nhân gần như kiệt sức, có nguy cơ chìm xuống, anh Toản đã kịp tiếp cận, kéo vào bờ an toàn.

Anh Toản cứu nạn nhân lên bờ. (Nguồn: Tiền Phong)

Đưa được cô gái lên bờ, anh Toản cũng gần như đuối sức. Do quá vội, anh vẫn mặc nguyên quần áo đi làm khi lao xuống sông. Sau khi cô gái an toàn, nhiều người tại hiện trường hỏi thăm, xin số điện thoại để liên lạc, nhưng anh chỉ cười, từ chối. Với anh Toản, hành động cứu người trong hoàn cảnh đó là phản xạ tự nhiên, không đáng để kể công. Đến giờ, anh cũng không biết cô gái tên gì, ở đâu; thấy nạn nhân ổn định là anh rời đi.

Bên cạnh đó, thông tin thêm trên Dân Trí, anh Toản tâm sự lúc người thân của anh xem được clip anh nhảy xuống sông cứu cô gái, mọi người đã thốt lên "Anh điên à!". Mọi người lo lắng cho sự an toàn của anh vì mọi tình huống đều có "sai số" bất ngờ.

"Bị trách, tôi chỉ cười cho qua chuyện. May mà cứu được người, bản thân mình cũng không sao, chỉ ê ẩm tay chân. Nếu có chuyện gì thì tôi có lỗi lớn với vợ và hai con nhỏ" , người đàn ông chia sẻ trên Dân Trí.