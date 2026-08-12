Đã tìm ra nữ thần nhan sắc của cả showbiz Việt: Trấn Thành cảm thán "quá đẹp", Steven Nguyễn nhận là hình mẫu lý tưởng

Trong làng giải trí Việt, không thiếu những bóng hồng có ngoại hình nổi bật nhưng để đi đến đâu cũng được khen xinh đẹp thì khán giả sẽ nghĩ ngay đến Phương Anh Đào. Không chỉ là "nàng thơ trăm tỷ" nhờ năng lực diễn xuất thực lực, mỹ nhân sinh năm 1992 còn sở hữu visual sắc sảo, thanh lịch và đậm nét điện ảnh. Ngoại hình sáng giúp cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện, xứng danh "nữ thần nhan sắc" thế hệ mới mà dàn sao showbiz từ Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn, Lâm Vỹ Dạ... đều phải cảm thán về nhan sắc của cô.

Ảnh: FBNV

Mỗi đồng nghiệp khi tiếp xúc với Phương Anh Đào đều thấy bất ngờ khi gặp cô ngoài đời. Trấn Thành - một người vốn rất khắt khe trong việc lựa chọn và đánh giá diễn viên - cũng từng chia sẻ: "Ngay từ lúc đầu mình đã nói là cô này cô quá đẹp". Lời khẳng định từ một đàn anh quyền lực đã phần nào minh chứng cho đẳng cấp visual khó bàn cãi của nữ diễn viên.

Trấn Thành khen Phương Anh Đào quá đẹp. (Ảnh: TikTok)

Steven Nguyễn từng đóng chung với Phương Anh Đào trong Vô Diện Sát Nhân. (Ảnh: TikTok)

Vâng, vẫn vậy thôi. Đó là hình mẫu một cô gái xinh xinh, cá tính và mạnh mẽ vậy đó

Trong khi đó, nam rapper Hurrykyng lại bị ấn tượng mạnh bởi thần thái và nhan sắc của Phương Anh Đào khi nhận xét rằng bất kể lúc nào nhìn thấy cô, anh đều thấy cô đẹp, một vẻ đẹp đậm chất điện ảnh. Streamer MisThy còn ví von một cách hài hước: "Camera đi đến đâu mà quay đến mặt chị Đào đều trông như đang đóng phim vậy".

Ngô Kiến Huy phải cám thán về mặt mộc của Phương Anh Đào. (Ảnh: TikTok)

Còn Lâm Vỹ Dạ khi chạm mặt nữ diễn viên ngoài đời đã phải thốt lên: "Đẹp gì mà đẹp dữ vậy!". Ngô Kiến Huy thì khẳng định mặt mộc của Anh Đào là một trong những gương mặt mộc xuất sắc nhất mà anh từng thấy. Nam streamer Cris Phan cũng đồng tình với nhận định này khi chia sẻ rằng lúc nào anh cũng thấy đàn chị sở hữu một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút. Hay nam diễn viên Kiều Minh Tuấn cũng không kiềm được lòng mà lập tức thốt lên: "Đẹp quá!" khi gặp cô ở một sự kiện.

Kiều Minh Tuấn cũng nức nở trước nhan sắc này. (Ảnh: YouTube)

Có thể thấy, sức hút của Phương Anh Đào đến từ sự tổng hòa giữa đường nét gương mặt hoàn hảo và khí chất sang trọng, thanh lịch. Người mê đắm nụ cười rực rỡ, người bị chinh phục bởi ánh mắt giàu cảm xúc, người khen ngợi mặt mộc của nàng mỹ nhân này, gọi cô là nữ thần của showbiz cũng không hề ngoa.

Ảnh: FBNV

Sinh năm 1992, Phương Anh Đào đã trải qua một hành trình làm nghề vô cùng bền bỉ và nghiêm túc trước khi tỏa sáng như hiện tại. Những năm đầu bước chân vào giới giải trí, nữ diễn viên hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, đóng MV ca nhạc và góp mặt trong một số bộ phim sitcom. Năm 2018, khi cô tham gia 3 dự án điện ảnh mang 3 màu sắc hoàn toàn khác biệt: Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Em Gái Mưa và Chàng Vợ Của Em.

Chàng Vợ Của Em. (Ảnh: NSX)

Không dừng lại ở những vai diễn an toàn, nữ diễn viên còn chinh phục những vai nặng đô, đòi hỏi nội tâm phức tạp. Khán giả từng thấy một Phương Anh Đào đầy u uất, điên loạn trong phim kinh dị Bằng Chứng Vô Hình (2020), rồi lại chứng kiến cô lột xác đầy táo bạo, quyến rũ trong Vô Diện Sát Nhân (2022), phim tâm lý Chiếm Đoạt (2023) và nhiều tác phẩm khác.

Tên tuổi cô bùng nổ nhất khi được Trấn Thành "chọn mặt gửi vàng" cho vai nữ chính trong bom tấn Tết Mai (2024). Bộ phim đại thắng với doanh thu kỷ lục hơn 550 tỷ đồng, đưa Phương Anh Đào gia nhập "câu lạc bộ trăm tỷ", củng cố vị thế ngôi sao hạng A màn ảnh rộng. Tết 2026, cô cũng có dự án Báu Vật Trời Cho thành công khi tiếp tục "nên duyên" với Tuấn Trần.

Mai. (Ảnh: NSX)

Hiện tại, Phương Anh Đào là một trong những người đẹp đắt giá, được các nhãn hàng xa xỉ và các đạo diễn lớn săn đón. Nữ diễn viên liên tục biến hóa phong cách từ hình tượng sang trọng, quý phái trên các thảm đỏ sự kiện cho đến nét mộc mạc, gần gũi trong cuộc sống đời thường. Sự chỉn chu, sạch scandal cùng visual "báu vật" giúp Phương Anh Đào không chỉ là biểu tượng nhan sắc mà còn vươn lên hàng ngũ diễn viên thực lực của Vbiz.