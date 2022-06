Đã tìm ra nam thanh niên mang trẻ em ra "ghép đôi" ở phố đi bộ TP Vinh gây bức xúc dư luận

Ngày 26/6, ông Hoàng Anh Tiến - Trưởng Ban quản lý phố đi bộ TP Vinh (Nghệ An) cho biết, Công an phường Trường Thi (TP Vinh) đã làm việc với người tự phát tổ chức điểm ghép đôi ở phố đi bộ TP Vinh cho 2 cháu nhỏ gây xôn xao dư luận.



Nam MC ghép đôi cho 2 cháu nhỏ công khai xin lỗi trên facebook.

Người tổ chức ghép đôi là N.D.C (25 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh). Làm việc với công an, anh C. thừa nhận đã sai khi bảo 2 trẻ em ghép đôi và nói bé trai hôn bé gái.

Anh C. phân trần, việc làm trên hoàn toàn tự phát chứ không vì mục đích câu like hay quảng bá hình ảnh, không mục đích trục lợi nào khác. Anh C. gửi lời xin lỗi đến các bậc ảnh phụ huynh về những việc mình đã làm ở trên và hứa không lặp lại sai lầm. Thanh niên này còn đăng tải lời xin lỗi công khai trên mạng xã hội về việc làm phản cảm của mình đã gây xôn xao, phẫn nộ dư luận.

"Ban quản lý phố đi bộ TP Vinh đã lập biên bản, nhắc nhở hành vi ghép đôi chưa đúng chuẩn mực, ảnh hưởng đến đạo đức, dư luận và Luật Bảo vệ trẻ em. Đây là trường hợp tự phát, thiếu hiểu biết và lần đầu tổ chức ghép đôi. Ban quản lý đã dừng hoạt động tự phát của anh C", ông Tiến cho hay.

Hình ảnh 2 cháu nhỏ ghép đôi ở phố đi bộ TP Vinh.

Trước đó, như tin đã đưa, đêm 24/6, một điểm tổ chức hoạt động ghép đôi tự phát (không đăng ký, báo cáo ban quản lý) có nam MC mở loa di động phát nhạc giữa đường.

Nam MC đã bảo 2 cháu nhỏ (1 trai, 1 gái) tầm học lớp 3, lơp 4 đang tham gia chương trình ghép đôi tại phố đi bộ TP Vinh trước sự kích động của MC và đám đông vây quanh.

Điều đáng nói, sau màn nhảy múa của 2 cháu bé, MC của chương trình đã kích động cho 2 cháu nhỏ hôn chạm môi giữa sự chứng kiến của rất nhiều người. Người dân vây quanh không chút phản ứng mà ngược lại, còn tỏ ra thích thú, reo hò, cổ vũ.

Đoạn clip sau khi được đăng tải gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng chương trình ghép đôi đã biến trướng thành trò lố lăng, đáng lên án, ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách trẻ em cũng như cổ súy cho sự lệch lạc văn hóa. Cơ quan chức năng cần vào cuộc để có những biện pháp xử lý.

https://afamily.vn/da-tim-ra-nam-thanh-nien-mang-tre-em-ra-ghep-doi-o-pho-di-bo-tp-vinh-gay-buc-xuc-du-luan-20220626064727361.chn