Cuộc hôn nhân khép lại của Tóc Tiên và Touliver từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Sau khi đường ai nấy đi, cả hai lựa chọn cuộc sống riêng và tiếp tục theo đuổi công việc cá nhân. Tóc Tiên dành thời gian cho các hoạt động nghệ thuật, trong khi Touliver tập trung phát triển con đường âm nhạc. Dù vậy, những động thái liên quan đến cả hai vẫn thường xuyên nhận được sự quan tâm.

Mới đây, Tóc Tiên đăng tải loạt khoảnh khắc đời thường trong chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Lạt. Đáng chú ý, địa điểm nữ ca sĩ lựa chọn chính là căn villa từng gắn bó với cô và Touliver trong nhiều năm. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy khuôn viên nơi đây vẫn được chăm chút khá kỹ lưỡng. Cây cối xung quanh xanh tốt, khu vườn nhỏ cũng được duy trì, thậm chí còn có cả vườn rau xanh mát.

Tóc Tiên khoe khoảnh khắc ghé qua căn villa tại Đà Lạt

Bên trong nhà vẫn được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp

Nơi đây từng là điểm đến quen thuộc của Tóc Tiên, Touliver và hội bạn

Không gian villa vẫn được chăm sóc rất sạch sẽ, xanh mát

Sau khi căn nhà tại TP.HCM được bán đi, tình trạng căn villa ở Đà Lạt càng trở thành chủ đề được quan tâm. Bởi đây không chỉ là một tài sản có giá trị mà còn gắn với nhiều dấu mốc trong cuộc sống của Tóc Tiên và Touliver, trong đó có giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới cách đây khoảng 6 năm.

Villa nghỉ dưỡng của Tóc Tiên và Touliver tại Đà Lạt từng gây chú ý nhờ vị trí trên đồi cao, bao quanh bởi rừng thông xanh mướt. Ngôi nhà mang phong cách hiện đại, tối giản, sử dụng nhiều cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra thiên nhiên. Nội thất ưu tiên các gam màu trung tính như trắng, be và nâu gỗ, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn sang trọng.

Tóc Tiên từng check in tại villa trong kỷ niệm ngày cưới

Tóc Tiên từng chia sẻ EKEHaus là dự án được cô ấp ủ trong thời gian dài, với chi phí xây dựng khoảng 10 tỷ đồng. Căn nhà tọa lạc tại khu vực được đánh giá là đắt đỏ của thành phố sương mù và chính thức mở cửa đón khách từ tháng 3/2020. Sau đó, địa điểm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng cũng như những người yêu thích du lịch, kiến trúc.

Trang fanpage chính thức của biệt thự đã không có bài đăng mới trong gần 2 năm. Tuy nhiên, theo thông tin được chia sẻ, căn villa vẫn duy trì hoạt động cho thuê, dù không còn được truyền thông rầm rộ hay cập nhật thường xuyên trên mạng xã hội như trước.

Căn villa này gắn với nhiều cột mốc của Tóc Tiên và chồng cũ

Sau thông báo ly hôn, nữ ca sĩ từng chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với Touliver: "Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em bạn bè".

Tóc Tiên đang tận hưởng cuộc sống mới sau khi khép lại chương hôn nhân cũ

Ảnh: FBNV