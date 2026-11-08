Đã rõ mối quan hệ giữa Vũ Thuý Quỳnh và gia đình doanh nhân Đức phạm

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Á hậu Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện tại một bữa tiệc. Trong khung hình, người đẹp sinh năm 1998 diện váy trắng trễ vai, tươi cười trước ông kính.

Đáng chú ý, cư dân mạng phát hiện ra đứng ngay bên cạnh của Vũ Thuý Quỳnh là mẹ của doanh nhân Đức Phạm. Cả hai đứng sát nhau, cùng tươi cười chụp ảnh, tạo cảm giác gần gũi, thân thiết.

Ngoài ra, mẹ của Á hậu 9x cũng có mặt và chụp hình chung. Hình ảnh này làm dấy lên sự tò mò về mối quan hệ giữa hai bên gia đình, đồng thời khiến công chúng thêm quan tâm đến chuyện tình cảm của Vũ Thúy Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm.

Á hậu Vũ Thuý Quỳnh đứng sát cạnh mẹ doanh nhân Đức Phạm trong 1 bữa tiệc. Ảnh: MXH

Chuyện tình cảm giữa Vũ Thúy Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm bắt đầu được chú ý từ năm 2025, khi cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các hoạt động thể thao, đặc biệt là pickleball. Đến ngày 11/11/2025, Đức Phạm chính thức công khai tình cảm với nàng Á hậu bằng bức ảnh thân mật cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Yêu em".

Vào cuối tháng 2/2026, Vũ Thúy Quỳnh từng tiết lộ trong một buổi livestream rằng cô đã ra mắt gia đình doanh nhân Đức Phạm. Khi được hỏi về mối quan hệ tình cảm, người đẹp cho biết cô quan tâm đến cách bạn trai đối xử với mình hơn những ồn ào trong quá khứ. Thời điểm đó, dù đã gặp gỡ gia đình nửa kia, Vũ Thúy Quỳnh khẳng định bản thân chưa vội tính đến chuyện tổ chức đám cưới.

Cả hai công khai mối quan hệ vào tháng 11/2025. Ảnh: FBNV

Vào cuối tháng 2/2026, Vũ Thúy Quỳnh từng tiết lộ trong một buổi livestream rằng cô đã ra mắt gia đình doanh nhân Đức Phạm. Ảnh: FBNV

Sau một thời gian hẹn hò, tháng 8/2026, nam doanh nhân tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh Vũ Thúy Quỳnh mang thai, kèm những chia sẻ xúc động về trách nhiệm với gia đình và con cái.

Nam doanh nhân viết: "Con biết điều bố lo lắng con sẽ ra sao nếu bên cạnh con không có ai nữa. Con biết đến lúc con phải thay đổi vì trách nhiệm của con là phải trở thành điểm tựa để bảo vệ con của con như cách bố bảo vệ con. Cảm ơn bố mẹ đã chỉ cho con cách bảo vệ gia đình của mình. Con yêu đừng sợ, đã có bố đây rồi". Đầu tháng 11/2026, người đẹp tiếp tục được quan tâm khi xuất hiện những thông tin cho rằng cô đã sinh con đầu lòng.