Đã rõ lý do Hương Giang im lặng khi vừa được công bố thi Miss Grand

Sau khi khép lại hành trình tại Miss Grand All Stars với thành tích Á hậu 2, Hương Giang bất ngờ có những chia sẻ dài trên trang cá nhân về quyết định trở lại đấu trường nhan sắc quốc tế. Qua những dòng tâm sự này, nhiều khán giả cho rằng cuối cùng cũng đã hiểu vì sao người đẹp gần như giữ im lặng trong thời gian đầu khi thông tin cô tham gia cuộc thi được công bố.

Trước đó, việc Hương Giang trở lại Miss Grand All Stars từng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít người bất ngờ trước quyết định của cô bởi đây là cuộc thi quy tụ những hoa hậu, á hậu giàu kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia. Có lẽ chính vì hiểu rõ những tranh cãi đó nên Hương Giang đã lựa chọn cách im lặng suốt thời gian dài sau khi Miss Grand công bố cô là thí sinh Việt Nam. Trong bài đăng mới nhất sau cuộc thi, người đẹp thừa nhận bản thân đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định ghi danh Miss Grand All Stars.

Hương Giang viết: "Giang biết khi Giang quyết định quay trở lại MGI All Stars, rất nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu với suy nghĩ không biết lượng sức, cố chấp, chắc chắn sẽ thất bại và rất nhiều những định kiến khác. Chính vì thế Giang đã suy nghĩ rất lâu vì Giang sợ nếu quay lại và kết quả không như mong muốn, chắc chắn sẽ không còn lý do gì để không công nhận những điều mọi người nói là sự thật".

Lần đầu tiên, Hương Giang thừa nhận cô cũng có những nỗi sợ giống như bất kỳ ai. Không phải nỗi sợ thua cuộc, mà là nỗi sợ bị những định kiến và nhận xét tiêu cực trở thành sự thật. Tuy nhiên, cuối cùng người đẹp vẫn quyết định bước tiếp. Theo Hương Giang, lý do lớn nhất khiến cô quay trở lại không nằm ở danh hiệu hay chiếc vương miện, mà là mong muốn truyền tải thông điệp về niềm tin vào bản thân.

"Đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào bản thân mình và để bất kỳ một kết quả nào không như mong muốn đánh gục niềm tin đó. Thất bại không đáng sợ nhưng đáng sợ nhất là mình không còn niềm tin để đứng dậy và đi tiếp. Đừng để bất kỳ ai định nghĩa hay giới hạn cuộc đời của chính bạn", cô chia sẻ.

Kết quả Á hậu 2 dường như đã giúp Hương Giang có câu trả lời cho tất cả những hoài nghi trước đó. Người đẹp cho biết đây là thành tích khiến cô cảm thấy hạnh phúc và tự hào, bởi Miss Grand All Stars là cuộc thi quy tụ những ứng viên rất mạnh đến từ các đấu trường sắc đẹp lớn trên thế giới. Hương Giang khẳng định Miss Grand All Stars cũng sẽ là đích đến cuối cùng trong sự nghiệp chinh phục các cuộc thi sắc đẹp.

Hương Giang chia sẻ: "Một cuộc thi nơi hội tụ những ngôi sao mạnh mẽ tới từ tất cả các cuộc thi hoa hậu lớn trên toàn Thế Giới, và ngôi vị Á Hậu 2 khiến Giang không thể hạnh phúc và tự hào hơn. Đó là câu trả lời tuyệt vời nhất cho những gì Giang muốn chứng minh trên hành trình quay lại này, và khi đã hoàn thành nhiệm vụ ấy, Giang không có gì để hối tiếc. Bản thân Giang cũng không thể quay lại thi đấu ở mùa thứ 2 hay thứ 3 tiếp tục vì với Giang, MGI Allstars chắc chắn là đích đến cuối cùng trong hành trình chinh phục các đấu trường nhan sắc rồi!

Từ hoa hậu của cuộc thi Hoa Hậu dành cho người chuyển giới lớn nhất Thế Giới, tới Á hậu của cuộc thi dành cho tất cả phụ nữ với những ứng cử viên siêu mạnh tới từ các cuộc thi sắc đẹp khác nhau tham gia. Hành trình nhan sắc này với Hương Giang không còn gì tuyệt hơn. Nên mọi người hãy đặt xuống tất cả mọi băn khoăn và cùng Giang tận hưởng thành quả này nhé! Đánh liều quay trở lại mà vấn đề, lại có nhiều người cũng chấp nhận “liều” cùng mình mới là điều Giang trân quý nhất".

Xuyên suốt cuộc thi, Hương Giang luôn nằm trong nhóm thí sinh nổi bật nhất về truyền thông, độ nhận diện và sức hút với khán giả. Cô liên tục dẫn đầu các hạng mục bình chọn, nhận lượng vote khổng lồ và nhiều lần được fan Việt "gánh" vào những vị trí an toàn. Tuy nhiên, Miss Grand All Stars không phải cuộc thi được quyết định bằng độ nổi tiếng mà là sân chơi có tới 70% kết quả nằm trong tay ban giám khảo.

Nhìn vào bảng điểm công khai từ Top 10, Top 5 đến Top 3, có thể thấy Hương Giang nhiều lần nằm ở nhóm thấp điểm nhất về chuyên môn. Đặc biệt ở hai vòng ứng xử cuối cùng, trong khi khán giả đánh giá cao những câu trả lời giàu cảm xúc và mang thông điệp truyền cảm hứng của đại diện Việt Nam, hội đồng giám khảo lại không chấm điểm quá cao. Điều đó cho thấy giữa những gì công chúng yêu thích và những tiêu chí mà ban giám khảo tìm kiếm đã xuất hiện khoảng cách nhất định.

Bên cạnh đó, Hương Giang cũng gặp bất lợi khi đặt cạnh những đối thủ rất mạnh. Tân Hoa hậu Vanessa Pulgarín không chỉ sở hữu kinh nghiệm dày dạn tại các đấu trường quốc tế mà còn duy trì phong độ ổn định gần như tuyệt đối từ đầu đến cuối cuộc thi. Đại diện Colombia liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu điểm số chuyên môn ở các phần thi trình diễn, mặt mộc, bikini, dạ hội và ứng xử. Trong khi đó, Hương Giang có những thời điểm bùng nổ nhưng chưa tạo được sự ổn định xuyên suốt như đối thủ.

Một yếu tố khác là hình ảnh của Hương Giang tại cuộc thi năm nay thiên về câu chuyện truyền cảm hứng, hành trình vượt qua định kiến và vai trò người tiên phong. Đây là lợi thế giúp cô tạo được sự đồng cảm rất lớn với khán giả. Tuy nhiên, ở góc độ thi sắc đẹp, ban giám khảo thường đánh giá trên nhiều tiêu chí khác nhau như khả năng ứng biến, độ sắc bén trong tư duy, phong thái sân khấu, hình thể và sự đồng đều ở tất cả các phần thi. Chính vì vậy, việc có câu chuyện mạnh chưa chắc đã đồng nghĩa với việc sẽ giành chiến thắng cuối cùng.

Có thể nói, Hương Giang thua cuộc không phải vì cô yếu hơn quá nhiều so với các đối thủ, mà bởi trong một cuộc thi mà điểm chuyên môn quyết định phần lớn kết quả, những lợi thế về truyền thông, lượng fan hùng hậu và sức ảnh hưởng của cô chưa đủ để khỏa lấp khoảng cách về điểm số từ ban giám khảo. Á hậu 2 vì thế phản ánh khá chính xác hành trình của Hương Giang, một thí sinh nổi bật, giàu sức hút, tạo hiệu ứng mạnh mẽ với công chúng nhưng chưa đủ toàn diện để vượt qua những ứng viên có phong độ ổn định hơn trong mắt hội đồng giám khảo.

