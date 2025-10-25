Vụ ồn ào của Ngân 98 và Lương Bằng Quang vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và có nhiều tình tiết được vén màn. Sau khi Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” thì Lương Bằng Quang và Ngân tiếp tục bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”.

Vấn đề nằm ở thời điểm vụ đưa hối lộ là từ năm tháng 7/2024, đồng nghĩa với việc cả hai đã biết bản thân sai phạm từ lâu nhưng vẫn “diễn tuồng” trong suốt thời gian qua.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Bị phát hiện sai phạm nhưng vẫn đóng vai nạn nhân, diễn sâu thao túng tâm lý

Theo kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, Ngân 98 - Lương Bằng Quang bị phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm từ tháng 7/2024. Lúc này cặp đôi đưa 8 tỷ đồng cho một người quen ngoài xã hội với mục đích “lo lót” để không bị xử lý hình sự. Hành vi “chạy án” này đã bị phát hiện, thu thập đầy đủ chứng cứ, làm rõ dấu hiệu tội phạm.

Ngay tại tháng 7/2024, Ngân 98 ít ra video hơn, có khi cả nửa tháng mới đăng clip trong khi bình thường ngày nào cũng đăng. Tuy nhiên khoảng thời điểm đó, Ngân cũng cập nhật chuyện đi phẫu thuật thẩm mỹ vì vậy nhiều người cho rằng sự vắng mặt này chỉ đơn giản là đi làm đẹp.

Đến tháng 5/2025, vụ ồn ào về sản phẩm giảm cân với Ngân Collagen trở thành một vở diễn công khai của Ngân 98 và Lương Bằng Quang.

Ngân 98 tìm đến nhà của Ngân Collagen ở Cần Thơ để làm rõ vấn đề sản phẩm giảm cân

Bắt đầu từ một mâu thuẫn liên quan đến kinh doanh, 2 bên bất ngờ đấu tố nhau, Ngân 98 và Quang về tận Cần Thơ để “4 mặt 1 lời” với vợ chồng Ngân Collagen. Ngân 98 livestream từ lúc ở trên xe đến khi đã có mặt ở biệt thự 500 tỷ của Ngân Collagen, nhằm mục đích chứng minh chất lượng sản phẩm của Ngân là tốt và Ngân bị chơi xấu, là nạn nhân.

Đỉnh điểm của việc vừa ăn cắp vừa la làng là vào ngày 22/5/2025, Ngân 98 chụp ảnh tại Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và cho biết mình đã cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến ba sản phẩm giảm cân gồm: viên thảo mộc X7 Plus, Super Detox X3 và X1000 đến sở.

Ngân 98 đến Sở An toàn thực phẩm TP.HCM ngày 22/5

Vấn đề là sản phẩm sai phạm không phải các sản phẩm nói trên mà lại là “hàng tặng kèm” mang tên "viên rau củ Collagen"!

Ở mặt công khai, Ngân 98 cho thấy mình làm đúng, hợp tác với cơ quan chức năng: "Mọi việc sẽ được sáng tỏ, cảm ơn quý cơ quan đã tiếp nhận phản ánh của Ngân". Ở mặt trái lại, Ngân 98 chạy tội khi bị phát hiện vi phạm, giấu nhẹm sản phẩm có chất cấm, chỉ trưng ra sản phẩm đã được cấp phép.

Hóa ra tất cả những diễn biến này đều nằm trong kế hoạch đánh lạc hướng dư luận của Ngân 98 và Lương Bằng Quang, nhằm tạo cảm giác “chúng tôi trong sạch”.

Đến tận lúc bị bắt, “tuồng” vẫn chưa hạ màn

Ngày 13/10/2025, khi Ngân 98 bị bắt tạm giam, nhiều người tưởng rằng đây là hồi kết, màn kịch có thể hạ màn thì KHÔNG! Ngay sau đó, Lương Bằng Quang vẫn tiếp tục tự biên tự diễn, một mình làm tròn nhiều vai, cập nhật các bài đăng ở tài khoản của mình và của Ngân 98.

Ngân 98 đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam vào ngày 13/10

Chẳng hạn như đoạn clip đọc tâm thư của Ngân 98 và khóc lóc lúc nửa đêm. Ban đầu Lương Bằng Quang nói rằng đó những lời cuối cùng của vợ trước khi bị bắt. Sau đó Quang thừa nhận tâm thư là giả, là do mình tìm được tin nhắn của Ngân 98 và nghĩ đây là lời cô muốn nhắn nhủ tới công chúng (?!).

Thậm chí sau khi vợ bị bắt, Lương Bằng Quang bỗng ra ca khúc mới, chèn hình ảnh cũ của cả hai và viết: "Vẫn cố đợi chờ cùng những hy vọng ấy. Phía cuối đoạn đường đêm lạnh ai hay. Đợi chờ em chỉ thấy cơn gió lạnh, nỗi buồn dài thêm".

Ở các bài đăng trên tài khoản Ngân 98, Lương Bằng Quang xả ảnh cặp đôi đi làm thiện nguyện, những clip của cặp đôi trong quá khứ. Cùng với đó, Quang bày tỏ sự xót xa, thương tiếc và lo lắng, úp mở về chuyện Ngân 98 “được can thiệp y tế gấp để ngăn sự ăn mòn bên trong chiếc mũi”.

Sau khi Ngân 98 bị bắt tạm giam, Lương Bằng Quang liên tục chia sẻ bài viết về vợ

Tất cả đều nhằm thao túng cộng đồng rất tinh vi, bằng những cách như đánh vào cảm xúc, sự thương hại và hình ảnh “chính nghĩa giả” để lôi kéo người ủng hộ. Nhiều người thậm chí còn có suy nghĩ lệch lạc rằng Ngân 98 bị hãm hại và cần được bảo vệ, mong Ngân 98 sẽ mạnh mẽ vượt qua khó khăn (?!).

Đúng 10 ngày sau khi Ngân 98 bị bắt thì Lương Bằng Quang cũng bị tạm giam vì tội “Đưa hối lộ”.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lương Bằng Quang

Cuối cùng, cái kết của Ngân 98 và Lương Bằng Quang lại trở thành nghịch lý đến nực cười. Đó là hai con người luôn tự nhận “sống thật” lại kết thúc bằng chữ “giả”: Giả sản phẩm, giả minh oan và giả cả lòng tin của công chúng.

Cũng từ sự việc của Ngân 98 và Lương Bằng Quang, vấn đề không chỉ nằm ở pháp lý, mà còn ở cách họ sử dụng truyền thông như một vũ khí để vừa ăn cắp vừa la làng. Và có lẽ, chính họ - những người từng diễn, từng thao túng cảm xúc đám đông để che đậy cho cái sai của mình - sẽ phải trả giá bằng một kịch bản không ai viết, không ai dựng và cũng không thể “diễn lại”: pháp luật.