Đa nang, u xơ tử cung và 5 năm tìm con: Hành trình "hóa giải" ca thụ tinh ống nghiệm phức tạp tại IVF Phương Đông

Thách thức từ ca hiếm muộn phức tạp: Có phôi tốt vẫn liên tục hỏng thai

5 năm vô sinh nguyên phát, hội chứng buồng trứng đa nang kết hợp u xơ tử cung, nhiều lần chuyển phôi chưa thành công và cả một lần sinh non ở tuần thai thứ 25 là chuỗi thử thách mà chị V.V.H đã trải qua trước khi chạm tay vào giấc mơ làm mẹ. Đằng sau hành trình ấy là một bài toán y khoa không đơn giản.

Theo ThS.BS Lê Vũ Hải Duy - Trung tâm IVF Phương Đông (Trung tâm Hiếm muộn và Nam học Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông), trong hai chu kỳ IVF, bệnh nhân đáp ứng kích thích buồng trứng tốt với tổng cộng 24 noãn và 15 phôi chất lượng khả quan.

Mặc dù bệnh nhân có phản ứng tốt với phác đồ kích thích buồng trứng, các đợt chuyển phôi trước đây vẫn chưa ghi nhận kết quả như kỳ vọng.

Dù vậy, những lần chuyển phôi đầu tiên vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi. Có lần phôi đã làm tổ và xuất hiện dấu hiệu mang thai, nhưng thai ngừng phát triển từ rất sớm. Đây là nghịch lý thường gặp ở các ca hiếm muộn phức tạp: tạo được phôi tốt mới là một nửa chặng đường, nửa còn lại nằm ở khả năng làm tổ và duy trì thai kỳ.

Ở trường hợp của chị H., chính hai bệnh lý nền đã tạo nên "điểm nghẽn" đó. Hội chứng buồng trứng đa nang gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến chất lượng niêm mạc và độ thuận lợi của môi trường tử cung cho phôi làm tổ; trong khi u xơ tử cung, tùy vị trí và kích thước, có thể làm biến dạng lòng tử cung và cản trở quá trình làm tổ cũng như phát triển của thai. Sự cộng hưởng của hai yếu tố này khiến ca bệnh đòi hỏi một chiến lược điều trị được tính toán riêng, thay vì lặp lại một phác đồ cố định.

Hạnh phúc vỡ òa sau 5 năm chờ đợi: Trái ngọt từ phác đồ hiệu quả của Trung tâm IVF Phương Đông

Bước ngoặt đến ở lần chuyển phôi thứ năm, khi chị H. lần đầu mang thai sau nhiều lần chuyển phôi thất bại. Tuy nhiên, niềm vui ấy chưa trọn vẹn khi cổ tử cung suy yếu khiến thai kỳ không may kết thúc bằng một ca sinh non ở tuần thứ 25.

Sau mỗi lần chuyển phôi chưa thành công, đội ngũ bác sĩ đều rà soát toàn bộ quá trình điều trị để điều chỉnh chiến lược cho chu kỳ tiếp theo. Chính quá trình này giúp các bác sĩ xác định đúng nguyên nhân then chốt, từ đó xây dựng kế hoạch theo dõi và can thiệp chủ động cho lần mang thai tiếp theo.

Với chiến lược điều trị đã được điều chỉnh, hy vọng một lần nữa được thắp lên ở lần chuyển phôi thứ sáu. Ngay khi xuất hiện dấu hiệu dọa sinh non, bệnh nhân được chỉ định khâu vòng cổ tử cung kịp thời để hỗ trợ duy trì thai kỳ. Đây là thủ thuật thường được cân nhắc với các trường hợp có tiền sử sinh non do hở eo tử cung như chị H., nhằm gia cố cổ tử cung và kéo dài thai kỳ đến mốc an toàn.

Trong quá trình theo dõi, đái tháo đường thai kỳ cũng được phát hiện sớm và kiểm soát bằng chế độ dinh dưỡng, theo dõi đường huyết cùng phác đồ quản lý phù hợp, giúp hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi. Song song đó, bệnh nhân được thăm khám định kỳ, đánh giá sự phát triển của thai và tầm soát biến chứng ở từng cột mốc quan trọng.

Chị V.V.H được bác sĩ theo dõi sát sao theo kế hoạch, nhằm đảm bảo sự an toàn và phát triển của thai nhi.

Và rồi, tất cả sự bền bỉ ấy đã được đền đáp trọn vẹn khi em bé chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 37, nặng 2,9 kg, trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình và các bác sĩ.

Liên tục đánh giá, cá thể hóa phác đồ và theo dõi sát sao từng giai đoạn là cách Trung tâm IVF Phương Đông tiếp cận các ca hiếm muộn nhiều thách thức. Nhờ đó, Phương Đông đã đồng hành cùng nhiều gia đình tiến gần hơn đến hành trình đón con khỏe mạnh.

Tiên phong mô hình cá thể hóa DFT 1:1 nâng cao tỉ lệ thành công

Nhằm tối ưu quá trình điều trị hiếm muộn, Trung tâm IVF Phương Đông đã tiên phong phát triển mô hình cá thể hóa DFT 1:1 với 4 yếu tố trụ cột: Doctor (bác sĩ, chuyên gia), Facility (cơ sở vật chất hiện đại), Technology (công nghệ chuẩn quốc tế), 1:1 (một bác sĩ đồng hành xuyên suốt hành trình).

Phòng Lab IVF Phương Đông sở hữu trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, giúp nâng cao tỷ lệ thành công trong hỗ trợ sinh sản.

Trong đó, bác sĩ điều trị giàu kinh nghiệm giữ vai trò quan trọng từ thăm khám và tư vấn, xây dựng phác đồ điều trị, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ sau thủ thuật. Không chỉ đồng hành về chuyên môn, bác sĩ còn là điểm tựa tinh thần, kịp thời động viên và giữ vững tâm lý cho các cặp vợ chồng trong suốt hành trình vốn nhiều áp lực và kỳ vọng.

Về cơ sở vật chất, Phương Đông sở hữu hệ thống phòng Lab, phòng xét nghiệm và khu thủ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế, trang thiết bị nhập khẩu đồng bộ từ châu Âu, tạo nên quy trình hỗ trợ sinh sản khép kín, an toàn và và nâng cao độ chính xác.

Đi cùng nền tảng ấy là hệ thống công nghệ hỗ trợ sinh sản tiên tiến như Time-lapse, Microfluidic, IVM, ICSI, AOA, PGT Test, PRP... được ứng dụng linh hoạt theo từng ca bệnh. Sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại và công nghệ chuyên sâu giúp Trung tâm nâng cao tỷ lệ thành công, đồng thời tăng cơ hội hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ cho nhiều gia đình.

Trung tâm Hiếm muộn & Nam học công nghệ cao - BVĐK Phương Đông (IVF Phương Đông)

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