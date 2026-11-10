Biển Đà Nẵng đục ngầu, sóng cuồn cuộn, cao quá đầu người. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với trường gió Đông nên từ nay đến hết đêm 11/11, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.