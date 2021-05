Đà Nẵng phong tỏa khách sạn nơi nam nhân viên spa dương tính với SARS-CoV-2 làm việc

Tối 3/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng vừa có quyết định áp dụng biện pháp cách ly đối với khách sạn Phú An (số 48, đường 2 Tháng 9, Đà Nẵng) liên quan đến trường hợp bệnh nhân tên N.T.Ng. (28 tuổi, trú TP Hội An, Quảng Nam) là nhân viên bán vé khu vực Spa tại khách sạn Phú An, đường 2/9 (Đà Nẵng), có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, ngành y tế Đà Nẵng tổ chức cách ly tại khách sạn Phú An (nơi bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đang làm việc) theo quy định của Bộ Y tế đối với tất cả những người làm việc tại khách sạn này. Thời gian áp dụng cách ly từ chiều 3/5 và có thể gia hạn thêm dựa vào tình hình thực tế.

Những người làm việc tại khách sạn này cũng đã được cách ly

Mục đích của việc cách ly tại khách sạn Phú An để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Như đã đưa tin, tối 3/5, Sở Y tế TP Đà Nẵng xác nhận, Đà Nẵng có ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Theo đó, bệnh nhân là Ng.T.Ng. (SN 1993, trú TP Hội An, Quảng Nam) là nhân viên bán vé khu vực spa tại khách sạn Phú An, đường 2/9, quận Hải Châu. Bệnh nhân sống cùng vợ (đang mang thai) và 1 con trai 11 tháng; Bố mẹ vợ (nhà sát bên cạnh) tại đường Nguyễn Phan Vinh, Hội An, Quảng Nam.

Bệnh viện Hoàn Mỹ nơi bệnh nhân đến khám hiện đã được rào chắn và có công an túc trực nhưng chưa phong tỏa

Chiều 2/5, bệnh nhân ngủ dậy thấy có triệu chứng sốt, mệt mỏi. Khoảng 19 giờ tối, bệnh nhân đến Khách sạn Phú An, đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng để cất đồ.



Khoảng 20 giờ tối, bệnh nhân vào Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) khám và được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.



Được biết trong chiều ngày 3/5, lực lượng chức năng đã chuyển ca nghi mắc Covid-19 từ Bệnh viện Hoàn Mỹ lên Bệnh viện Phổi để điều trị.