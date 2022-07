Đà Nẵng miễn học phí cho trẻ mầm non, phổ thông

Nghị quyết về việc hỗ trợ học phí 9 tháng năm học 2022-2023, áp dụng với trẻ em mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập đã được HĐND TP Đà Nẵng thông qua tại kỳ họp thứ 7, chiều 14/7.



Học sinh Trường mầm non Bình Minh Đà Nẵng trong tiết học ngoại khóa tập làm chiến sĩ, tháng 4/2021. Ảnh: Nguyễn Đông

Đây là năm học thứ hai (trước đó là năm học 2021-2022), Đà Nẵng miễn 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông (không áp dụng với trẻ mầm non và học sinh phổ thông của các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài), do ảnh hưởng của dịch Covid-19.



Những học sinh được giảm học phí theo các chính sách của trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2022 - 2023 (không áp dụng hỗ trợ cho trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông được miễn học phí theo chính sách của Trung ương).



Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, nếu tính theo mức học phí cũ với trẻ mầm non và học sinh phổ thông, thì bình quân mỗi năm thành phố hỗ trợ khoảng 92 tỷ đồng. Nhưng nếu theo mức mới của Nghị định 81, số tiền hỗ trợ bình quân là 450 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần.



HĐND TP Đà Nẵng cũng thông qua nghị quyết hỗ trợ hơn 4,685 tỷ đồng mua sách giáo khoa cho 8.438 học sinh con hộ nghèo, học sinh mồ côi do Covid-19 và 4.400 học sinh con hộ cận nghèo đang học tại các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên trong năm học 2022-2023.