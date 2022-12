Đa dạng du lịch sinh thái, cộng đồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thời gian gần đây, trên địa bàn các địa phương như: Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Vũng Tàu… của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phát triển mạnh mẽ các mô hình du lịch: Du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch nông nghiệp kết hợp trải nghiệm... Các mô hình này thu hút đông đảo du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang có định hướng phát triển các mô hình du lịch này theo đặc thù từng địa phương để hướng đến từng phân khúc khách hàng trong tương lai.

Du lịch cộng đồng.

Đa dạng du lịch từ nông nghiệp

Huyện Châu Đức là vùng chuyên canh nông nghiệp có tiếng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với những đặc sản đã trở thành thương hiệu như: cà phê, ca cao, hồ tiêu và các loại rau quả. Những năm gần đây, ngành nông nghiệp Châu Đức còn mang lại lợi thế về du lịch cho địa phương.

Điển hình như khu du lịch Buôn Gơ Rin ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức. Dù mới được hình thành, hoàn thiện vào giữa năm 2022 và chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 10/2022 nhưng đến nay, khu du lịch Buôn Gơ Rin là điểm đến được nhiều du khách yêu thích, nhất là với những ai muốn có được những giây phút thư giãn, yên tĩnh hoàn toàn. Đến với khu du lịch sinh thái Buôn Gơ Rin, du khách sẽ bất ngờ không chỉ bởi khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, hữu tình mà còn được khám phá, trải nghiệm những nét độc đáo của văn hóa đồng bào dân tộc vùng Tây Nguyên.

Còn khu du lịch The Ruộng tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kề cận với khu du lịch biển sầm uất Hồ Tràm nhưng lại yên tĩnh, khép mình ở cuối con đường làng, nối với khu đồng ruộng gặt hái lâu đời của người dân địa phương. Với bối cảnh đậm chất miền quê, chủ đề xuyên suốt của The Ruộng là nơi chốn để du khách trở về an dưỡng, tạm lánh những ồn ào khói bụi và guồng sống hối hả của thành thị.

Mô hình du lịch gắn với cánh đồng lúa đang thu hút lượng lớn du khách từ các nơi (ảnh: Lưu Sơn)

Anh Nguyễn Thanh Phú, du khách từ TP HCM chia sẻ: "Cách đây không lâu có một đồng nghiệp giới thiệu với tôi về khu The Ruộng. Đến đây đường đi thuận lợi, có hướng dẫn rõ ràng. Khi bước vào khuôn viên thì thấy không gian xanh rất là nhiều, không khí mát mẻ, cảnh vật trong xung trong lành. Rất là thích khu này, chắc chắn mình sẽ quay lại The Ruộng".

Làm du lịch để thay đổi vùng quê

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, huyện là một trong những địa phương có thiên nhiên và khí hậu ưu đãi, cùng với hàng chục km bờ biển là hệ thống hồ, sông, suối cùng với những cánh đồng… Đây là điều kiện lý tưởng để địa phương đa dạng hoá sản phẩm du lịch. "Dọc những tuyến có cảnh quan đẹp thì huyện tạo hành lang pháp lý, từng xã phải rà soát tiềm năng để kết hợp du lịch với nông nghiệp, tạo thành thị trường du lịch phong phú. Bắt đầu từ xã phải quy hoạch trước, đối với quy hoạch huyện thì chúng tôi cũng đưa vào để thống nhất. Việc tạo điều kiện cho các hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi họ sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sẽ có được hành lang pháp lý tốt", bà cho biết.

Các mô hình chăn nuôi ở vùng nông thôn gắn với du lịch trải nghiệm (ảnh: Lưu Sơn)

Trong định hướng của huyện Xuyên Mộc, ngoài phát triển loại hình du lịch cao cấp dọc theo tuyến ven biển, huyện sẽ rà soát quy hoạch những vùng có tiềm năng về du lịch cộng đồng. Từ đó, địa phương sẽ bố trí không gian, địa điểm phù hợp để phát triển du lịch cộng đồng tại các xã Bình Châu, Hoà Bình, Phước Thuận.

Ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tập trung vào phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, du lịch cộng đồng ở tất cả các huyện, thị, thành phố. Tuy nhiên, tùy vào vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của từng huyện, thị, thành phố để có hướng phát triển khác nhau.

Cụ thể, đối với huyện Châu Đức tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn với việc thưởng thức, trải nghiệm các mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời thưởng thức giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Châu Ro. Huyện Xuyên Mộc tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn với các khu vực phát triển các loại hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái dưới tán rừng, du lịch gắn với vườn cây ăn trái, chăn nuôi…

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, mô hình du lịch cộng đồng gắn với sự tham gia trực tiếp của con người, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của các địa phương, tăng cường thu hút khách, kéo dài thời gian khách lưu trú: "Trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển thì ngành du lịch cũng xác định rất rõ, sản phẩm cốt lõi đó là du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Chúng tôi xác định có 3 loại hình hỗ trợ thêm, đó là du lịch sinh thái, chăm sóc sức khoẻ, hoạt động giải trí; loại hình mang tính bổ sung là du lịch cộng đồng. Chúng ta thấy được có những sản phẩm cốt lõi, sản phẩm du lịch hỗ trợ, từ đó xác định sản phẩm nào phục vụ thị trường nào và những sản phẩm nào để hỗ trợ du lịch cho Bà Rịa- Vũng Tàu phát triển".

Bà Rịa – Vũng Tàu xác định, phát triển du lịch cộng đồng phải dựa trên thế mạnh và điều kiện tự nhiên của từng địa phương. Mục tiêu đến năm 2025, thông qua việc phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng trên địa bàn, sẽ góp phần thu hút khoảng 37,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó thu hút khoảng 29 triệu lượt khách tham quan, 8,78 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch, tham quan đạt khoảng 41.085 tỉ đồng vào năm 2025./.