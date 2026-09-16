D-Joy Pickleball Tour 2026 Leg 3 | Petrolimex Saigon Cup: Giải đấu chuẩn mực thế giới

Cột mốc kỷ lục: Gần 400 tay vợt quốc tế đổ bộ

Giải đấu ghi nhận con số kỷ lục với hơn 1.600 lượt đăng ký thi đấu ở tất cả các hạng mục phong trào lẫn chuyên nghiệp. Đặc biệt, giải đấu chứng kiến làn sóng đổ bộ của 365 vận động viên (VĐV) nước ngoài đại diện cho các cường quốc Pickleball lớn (Mỹ, Anh, Australia, Thái Lan, Ấn Độ...).

D-Joy Pickleball Tour 2026 Leg 3 Petrolimex Sai Gon Cup thu hút đông đảo vận động viên quốc tế và Việt Nam tranh tài.

Sự hiện diện của các VĐV ở đầy đủ các phân hạng từ phong trào đa dạng lứa tuổi (19+, 35+ dành cho Beginner, Newbie, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced) cho đến hạng Pro (Chuyên nghiệp) đã khẳng định quy mô, danh tiếng và tầm vóc quốc tế của D-Joy Tour.

Sân chơi Pro chứng kiến màn so vợt nghẹt thở của những tay Top đầu thế giới: Ronan Camron, Drake Palm, Jack Munro, Richard Livornese Jr., Bobbi Oshiro, Megan Fudge, Vivian Glozman, Brandon Lane... và đặc biệt là Jay Devilliers.

Sự xuất hiện của dàn hảo thủ này không hề biến các tay vợt chủ nhà trở nên mờ nhạt. Ngược lại, giải đấu quy tụ những tay vợt hàng đầu Việt Nam đến cọ xát và chứng minh bản lĩnh kiên cường, tài năng của người Việt không hề thua kém bạn bè quốc tế.

Dấu ấn thuộc về VĐV Trang Huỳnh khi xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký để vô địch Pro Women’s Singles. Trong khi đó, Trịnh Linh Giang cũng ghi dấu ấn khi góp mặt ở chung kết Pro Men’s Doubles và Pro Mixed Doubles.

Trang Huỳnh vô địch đơn nữ Pro tại D-Joy Pickleball Tour.

Bên cạnh đó, các ngôi vô địch danh giá khác cũng tìm được chủ nhân xứng đáng: Ronan Camron (Pro Men’s Singles); Jack Munro & Richard Livornese Jr. (Pro Men’s Doubles); Vivian Glozman & Megan Fudge (Pro Women’s Doubles); Bobbi Oshiro & Brandon Lane (Pro Mixed Doubles). Với tổng giá trị giải thưởng thuộc hàng TOP toàn cầu lên tới hơn 3 tỷ đồng, mỗi danh hiệu giành được tại Leg 3 đều mang giá trị danh giá vượt bậc.

Công nghệ AI Real-Time và chuẩn mực vận hành khắt khe

Toàn bộ giải đấu diễn ra tại tổ hợp D-Joy Nam Sài Gòn với quy mô 52 sân đấu tiêu chuẩn khắt khe, biên rộng, mặt sân hoàn hảo. Hệ thống tiện ích nội khu đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của cả VĐV lẫn khán giả. Trong ngày chung kết, khu vực sân trung tâm (Center Court) với sức chứa hơn 650 khán giả đã diễn ra các trận tranh tài đỉnh cao.

Để bảo đảm tính minh bạch và công bằng, công tác kiểm định vợt bằng máy công nghệ cao chuyên dụng theo chuẩn USAPA tiếp tục được thắt chặt chuyên nghiệp mỗi ngày thi đấu cho mọi tay vợt Pro. Song song đó, công tác điều hành chuyên môn được bảo chứng bởi Byron Freso - Giám đốc Quốc tế Đào tạo & Trọng tài của APP, Giảng viên cấp cao USA Pickleball trực tiếp đảm nhiệm vai trò Trọng tài trưởng, kết hợp đào tạo nghiêm ngặt cho tổ trọng tài Việt Nam.

Đặc biệt, công nghệ tại Leg 3 đã được nâng cấp. Hệ thống VAR Digital hiển thị hình ảnh tốc độ cao từ chặng trước tiếp tục được tối ưu hóa mượt mà để hỗ trợ trọng tài xác định chính xác quỹ đạo bóng. D-Joy còn tiên phong bổ sung AI số hóa toàn diện trận đấu theo thời gian thực (real-time). Hệ thống phân tích video thông minh này tự động xuất ra các thông số kỹ thuật, chiến thuật trực quan nhằm hỗ trợ VĐV phân tích phong độ, đồng thời mang đến các pha replay 3D kịch tính cho khán giả. Hệ thống số hóa tối ưu, trọng tài bấm điểm trực tiếp từ ứng dụng chuyên dụng trên sân là kết quả lập tức cập nhật real-time lên Website và App D-Joy.

Công nghệ VAR hiện đại cùng đội ngũ trọng tài quốc tế góp phần bảo đảm tính chính xác và nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Tư duy tử tế vì cộng đồng và khát vọng nâng tầm trí tuệ Việt

Tại Leg 3, D-Joy đã mở cửa hoàn toàn miễn phí ngày thi đấu mở màn vòng loại PRO, đồng thời miễn phí tất cả các ngày xem phân hạng phong trào. Với các ngày thi đấu đỉnh cao còn lại, chính sách vé D-Joy Access được áp dụng với mức giá mang tính biểu tượng. Tấm vé này thực chất là một đặc quyền trải nghiệm khi đi kèm các tặng phẩm chất lượng phục vụ quá trình xem giải, chi phí hợp lý so với bất kỳ giải đấu ngoại bang nào tổ chức tại Việt Nam.

Đồng thời, D-Joy tiếp tục theo đuổi định hướng vận hành phi lợi nhuận đối với hệ thống giải đấu trẻ, dành nguồn lực phát triển các chương trình học bổng toàn phần tại D-Joy Sport Academy. Các gói học bổng hướng đến việc hỗ trợ 100% chi phí huấn luyện chuyên sâu, trang thiết bị và cơ hội thi đấu, du đấu quốc tế cho những tài năng từ 10 - 18 tuổi có thành tích nổi bật. Đây được xem là một trong những nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển thế hệ VĐV trẻ, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh thi đấu quốc tế, hướng tới mục tiêu hình thành những gương mặt đủ sức cạnh tranh tại SEA Games, ASIAD và xa hơn là Olympic.

Điểm gặp của thể thao và thương hiệu

Tại D-Joy Pickleball Tour 2026 Leg 3 | Petrolimex Saigon Cup, Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn giữ vai trò Nhà Tài trợ Danh xưng, đồng hành cùng giải đấu trong một chặng đấu mang dấu ấn quan trọng trên hành trình hướng đến Vietnam Masters 2026.

Ông Võ Văn Tân - Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn trao huy chương cho các VĐV xuất sắc nội dung Đôi nam Pro.

Giải đấu còn nhận được sự hỗ trợ truyền thông của HTV Thể Thao và HTV-TMS cùng các thương hiệu uy tín hàng đầu gồm Nhà tài trợ Kim Cương: Tập đoàn TTC; Đơn vị tài trợ vận chuyển: Vietnam Airlines; Đơn vị bảo trợ y tế: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn; Đơn vị cung cấp bóng thi đấu độc quyền: Zocker; Nhà tài trợ nước giải khát: Coca-Cola; Đơn vị tài trợ trang phục: Coolmate. Cùng đồng hành với giải đấu là Joma, Grand Castella, Wika, Potato Clothing, Kaiwin, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh, Vloop, Stupa Sports, Dasin, Newtrend, Nam Phát, KSB, KT Express, Hodeco, Hùng Hậu, Michelob ULTRA, Bcons, MENAS, Đại Dũng, Novaon Digital, D&T Group, APP, DUPR.

Hướng tới Grand Slam Việt Nam: Vietnam Masters 2026

Khép lại chặng 3, cuộc đua tích lũy điểm thưởng DRP (D-Joy Race Point) thường mùa đã chính thức hoàn tất. Những tay vợt có thứ hạng DRP xuất sắc đang chuẩn bị hành trang bước vào: Vietnam Masters 2026, diễn ra từ ngày 24 - 29/11/2026.

Vietnam Masters 2025 ghi dấu với sự tham dự của nhiều VĐV quốc tế, hướng tới một mùa giải 2026 quy mô hơn.

Được định vị là một "Grand Slam" đích thực mang đậm dấu ấn Việt Nam, Vietnam Masters 2026 sẽ là điểm hẹn văn hóa - thể thao toàn cầu được cộng đồng quốc tế khao khát chờ đón. Nơi đây không chỉ có những trận đấu đỉnh cao mà còn lồng ghép các yếu tố văn hóa đặc trưng, ẩm thực, du lịch độc bản của Việt Nam để lan tỏa đến bạn bè năm châu.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ công tác vận hành đến sản xuất nội dung, D-Joy tự tin sẽ tiếp tục giương cao ngọn cờ trí tuệ Việt, khẳng định vị thế dẫn dắt của một hệ sinh thái thể thao chuẩn mực thế giới.