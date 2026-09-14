Nguyễn Bá Minh Hiếu sinh năm 1997, trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC và từng cùng U20 Việt Nam tham dự FIFA U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Anh thuộc cùng thế hệ với nhiều cầu thủ nổi bật như Quang Hải, Tiến Linh, Trọng Đại... Tuy nhiên, trong 8 năm gắn bó với Hà Nội FC, Minh Hiếu không có nhiều cơ hội thi đấu ở đội một.

Cuối năm 2025, khi hợp đồng với đội bóng Thủ đô kết thúc, anh quyết định tìm một hướng đi khác cho bản thân. Cuộc sống hiện tại của cựu thủ môn cũng có nhiều thay đổi so với thời điểm còn thi đấu chuyên nghiệp.

Thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu

Hết hợp đồng với Hà Nội FC, bắt đầu công việc mới sau nhiều tháng tìm cơ hội

Việc Minh Hiếu rời Hà Nội FC không phải một quyết định xảy ra đột ngột. Sau 8 năm đồng hành cùng đội bóng, anh cho rằng mình cần tìm một cơ hội mới, nhất là khi vị trí thủ môn tại Hà Nội FC thời điểm đó đã có những lựa chọn khác.

“Cuối năm 2025 đó cũng là lúc mình hết hợp đồng với Hà Nội FC, trước đó thì mình cũng đồng hành cùng đội 8 năm rồi. Lúc đó mình cũng nghĩ là đến lúc phải đi tìm cơ hội mới cho bản thân, cộng thêm thời điểm đó đội bóng cũng đầy đủ các thủ môn tốt nên sẽ không có cơ hội cho mình”, Minh Hiếu chia sẻ.

Rời đội bóng Thủ đô, anh vẫn chưa lập tức chuyển hẳn sang một công việc khác. Minh Hiếu tiếp tục liên hệ với một số đội bóng chuyên nghiệp để tìm cơ hội thi đấu, đồng thời đá bóng phủi để duy trì thu nhập. Bên cạnh việc tìm CLB mới, anh cũng tính đến hướng đi liên quan đến chuyên môn của mình là học thêm bằng huấn luyện viên. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa có đợt học phù hợp nên kế hoạch này phải tạm chờ.

Trong khoảng thời gian chưa có công việc ổn định, Minh Hiếu bắt đầu nghĩ đến chuyện chạy taxi. Công việc này mới được anh thực hiện khoảng 2 tháng và hoàn toàn do bản thân tự tìm hiểu, chuẩn bị rồi bắt tay vào làm.

“Với nghề lái xe mình cũng chỉ mới bắt đầu được khoảng 2 tháng nay. Bản thân mình tự định hướng và lựa chọn công việc này để có thu nhập”, Minh Hiếu bày tỏ.

Minh Hiếu bắt đầu với công việc lái xe được khoảng 2 tháng nay

Để bắt đầu, Minh Hiếu quyết định mua một chiếc xe với tổng chi phí khoảng 700 triệu đồng. Anh cho biết đã vay mượn một vài người bạn, trả trước một nửa giá trị xe và phần còn lại trả góp.

Với Minh Hiếu, đây là một khoản đầu tư khá lớn cho một công việc mà bản thân chỉ mới bắt đầu. Song, anh vẫn quyết tâm chăm chỉ làm từng bước một, tự gây dựng thương hiệu cá nhân để nhiều khách hàng biết đến, duy trì tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật ở trong công việc mới.

Thu nhập khoảng 10 triệu/tháng, vẫn giữ bóng đá như một công việc song song

Sau khoảng 2 tháng chạy taxi, Minh Hiếu hiện có thu nhập trung bình khoảng 10 triệu đồng/tháng từ công việc này. So với thời còn là cầu thủ, con số này thấp hơn, nhưng theo anh vẫn đủ để trang trải các khoản chi tiêu hiện tại.

“Khi còn làm cầu thủ thì thu nhập của mình cũng khá ổn, đủ để mình chi tiêu và tiết kiệm. Nhìn chung sẽ khá hơn so với thu nhập hiện tại. Còn bây giờ công việc lái xe cũng sẽ vất vả hơn, cần nhiều thời gian và thu nhập thì ở mức trung bình, vừa đủ để mình chi tiêu”, Minh Hiếu nói.

Ngoài thu nhập, công việc lái xe cũng có cách vận hành khác so với bóng đá chuyên nghiệp. Minh Hiếu không có lịch làm việc cố định mà chủ động sắp xếp thời gian dựa trên lượng khách. Được biết, phần lớn khách của anh hiện là người nước ngoài, liên hệ qua tin nhắn. Anh cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trong những ngày đầu làm nghề, từ việc lập page đến trả lời tin nhắn của khách hàng. Tuy nhiên, vì mới chạy xe nên lượng khách ban đầu chưa nhiều.

Việc chuyển từ cầu thủ chuyên nghiệp sang lái taxi khiến cuộc sống của Minh Hiếu thay đổi khá nhiều. Không còn lịch tập và thi đấu theo đội, anh phải tự sắp xếp thời gian làm việc, đồng thời chủ động tính toán nguồn thu nhập của mình.

“So với lúc còn là cầu thủ thì cuộc sống hiện tại của mình thay đổi khác nhiều. Từ thời gian, lịch sinh hoạt và thu nhập mình sẽ đều phải chủ động, sắp xếp mọi thứ. Một ngày làm việc của mình thì không cố định giờ giấc, cứ chạy khi nào hết khách thì thôi, lượng khách ban đầu cũng ít vì mình mới chạy xe”, Minh Hiếu nói.

Dù vậy, anh không hoàn toàn mất đi tình yêu đối với bóng đá. Sau khi rời môi trường chuyên nghiệp, Minh Hiếu vẫn đá bóng phủi và thỉnh thoảng nhận huấn luyện thủ môn cho một trường đại học khi đội bóng của trường có giải. Hai công việc được anh sắp xếp song song để vừa có thể tiếp tục gắn bó với bóng đá, vừa duy trì công việc lái xe.

Minh Hiếu cho biết cuộc sống hiện tại có nhiều thay đổi so với thời còn thi đấu chuyên nghiệp

Cầu thủ sinh năm 1997 cho biết vẫn còn tình yêu, đam mê với bóng đá và sẽ quay trở lại nếu có cơ hội phù hợp

Ở thời điểm hiện tại, Minh Hiếu không xem việc rời bóng đá chuyên nghiệp là điều cần phải tiếc nuối quá lâu. Anh cho rằng bóng đá cũng là một nghề và việc có thể theo nghề đến đâu phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Khi một công việc không còn phù hợp, điều quan trọng là tìm cách tiếp tục cuộc sống.

“Theo mình nghĩ thì bóng đá cũng là một nghề như bao nghề khác thôi. Việc theo được nghề đó hay không nó còn nhiều yếu tố. Mình rất cảm ơn mọi người vì đã quan tâm, nhưng thay vì thời gian tiếc nuối thì mình luôn tự động viên bản thân phải bắt tay vào làm việc, phải chăm chỉ, vì thời gian vẫn trôi đi cho dù mình có làm gì đi nữa”, cựu thủ môn U20 Việt Nam chia sẻ.

Hiện Minh Hiếu vẫn duy trì cả hai công việc, vừa chạy taxi, vừa đá bóng và nhận huấn luyện khi có cơ hội. Với anh, việc bắt đầu một công việc mới sau bóng đá không phải câu chuyện quá đặc biệt, miễn là bản thân chủ động làm việc và tự lo được cho cuộc sống.

“Cứ tử tế là được. Mình hiểu mỗi người sẽ có một vạch xuất phát và một chỗ đứng riêng nên mình cũng không bị áp lực quá nhiều hay so sánh bản thân với ai đó. Mình sẽ luôn nhìn vào sự thành công của các bạn để như một động lực cho bản thân phấn đấu.

Khoảng thời gian thi đấu chuyên nghiệp mình đã luôn nỗ lực hết sức nên hiện tại mình không cảm thấy có gì tiếc nuối. Tuy nhiên, nếu có CLB chuyên nghiệp nào đó phù hợp, gửi lời mời mình chắc chắn sẽ quay trở lại với bóng đá. Vì hiện tại, mình vẫn xác định chỉ đang tạm dừng chứ chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê này ”, Minh Hiếu nói.