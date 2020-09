Cứu thai nhi 31 tuần tuổi bị phá bỏ đã ngừng tim, ngừng thở

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (TP Hà Nội) ngày 13-9 cho biết sau những nỗ lực chăm sóc, điều trị, các bác sĩ Khoa Sơ sinh đã cứu sống 1 thai nhi bị phá bỏ.

Theo bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, thai nhi được đưa vào viện cấp cứu lúc 20 giờ ngày 4-7, do một nhóm thiện nguyện đưa ra từ cơ sở nạo, phá thai ở Hà Nội sau khi mới chào đời khoảng 30 phút. Nhóm thiện nguyện cứu bé đã đặt tên em là Nguyễn Bình An.

Thai nhi 31 tuần tuổi bị phá bỏ đã được các bác sĩ cứu sống và hồi phục - Ảnh: Nguyễn Liên

Khi nhập viện, bé chỉ nặng 1,6kg, ngừng tim, ngừng thở, toàn thân tím tái, hạ thân nhiệt chỉ còn 34,8 độ C. Các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản, cho bệnh nhi thở máy, bơm thuốc hỗ trợ hô hấp vào phổi. Bệnh nhi được nuôi dưỡng tĩnh mạch, sử dụng kháng sinh và truyền các loại thuốc khác. Tuy nhiên, sau khoảng 4 tiếng, huyết áp của bệnh nhi giảm sâu, mạch khó bắt nên tiếp tục được sử dụng máy thở cao tần hiện đại nhất. Bệnh nhi đáp ứng tốt và dần qua cơn nguy kịch.

Sau 5 ngày thở máy cao tần, bé chuyển thở máy thường 14 ngày trước khi được thở hỗ trợ áp lực và thở ôxy.

Ngày 13-8, bệnh nhi cũng không còn phải thở ôxy. Trong quá trình thở máy, bệnh nhi phải sử dụng kháng sinh liên tục để cải thiện tình trạng nhiễm khuẩn.

Theo bác sĩ Giang, bé Bình An sinh ra ở tuần thứ 31, nặng 1,6kg là trường hợp đẻ non, thiếu khoảng 8 tuần do với một em bé sinh ra đủ tháng (từ 38 đến 42 tuần thai). "Với một đứa trẻ khi chào đời tại một cơ sở y tế sẽ được hỗ trợ sau sinh bằng việc ủ ấm, hút dịch mũi họng, làm thông thoáng đường thở… Tuy nhiên, em bé này lại là trường hợp nạo phá thai nên người ta sẽ làm mọi cách để đưa trẻ ra ngoài, không thực hiện khéo léo, nhẹ nhàng như các ca đỡ đẻ thông thường. Khi chào đời, bé không được áp dụng các biện pháp hỗ trợ nên rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Những trường hợp này khó có khả năng cứu sống, chưa kể quãng thời gian thở máy kéo dài cũng rất nguy hiểm cho tính mạng của cháu bé. Rất may, bé Bình An đã qua khỏi và hồi phục"- bác sĩ Giang chia sẻ.

Đến nay, sau hơn 2 tháng điều trị, bé đã có thể tự bú, tự ăn, không phải thở ôxy, không phải điều trị bằng thuốc. Cũng theo bác sĩ Giang, trẻ sinh non dưới 2 kg dễ gặp các bệnh về mắt và việc trẻ phải thở máy, thở ô xy kéo dài sau sinh non cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh võng mạc, có thể gây giảm thị lực sau này, nhưng với bé Bình An, các đánh giá cho thấy mắt bé không có biểu hiện tổn thương.

Hiện Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đang đợi hoàn tất thủ tục ở trung tâm bảo trợ xã hội để có thể cho bé xuất viện.