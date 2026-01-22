Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) vừa cấp cứu thành công một trường hợp sản phụ bị vỡ tử cung, sốc mất máu nghiêm trọng trong lần mang thai thứ 9.

Sau khi được cấp cứu kịp thời, sức khỏe sản phụ dần ổn định

Thai phụ là chị H.T.K. (SN 1989, ngụ xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Theo bệnh sử, thai phụ mang thai lần thứ 9, khoảng 35 tuần tuổi, có tiền sử mổ lấy thai 2 lần, trong quá trình mang thai không khám thai định kỳ.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21-1, ở nhà sản thai đột ngột đau bụng dữ dội kèm ra máu âm đạo nên được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế Buôn Đôn rồi được chuyển tuyến trên.

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân được chẩn đoán: Sốc mất máu do vỡ tử cung/thai lần 9 khoảng 35 tuần, vết mổ cũ 2 lần, tiền sản giật nặng, thai tử vong.

Trước tình huống nguy cấp, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, phối hợp hồi sức tích cực, mổ cấp cứu.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận tử cung của bệnh nhân bị vỡ dọc, máu tràn ổ bụng với lượng lớn.

Để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ đã quyết định cắt tử cung toàn phần. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân mất khoảng 2.000 ml máu. Ê-kíp phẫu thuật đã khẩn trương cầm máu, đặt dẫn lưu và tiến hành truyền 3 đơn vị hồng cầu khối và 2 đơn vị huyết tương tươi để cấp cứu cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ CKII Trần Ngọc Thắng, Trưởng Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đây là trường hợp vỡ tử cung đặc biệt nguy hiểm, xảy ra trên nền đa sản, có tiền sử mổ lấy thai nhiều lần và không được theo dõi thai kỳ định kỳ. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tính mạng người mẹ bị đe dọa.