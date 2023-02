Cứu sống bệnh nhi mắc tiêu cơ vân cấp tính do nhiễm trùng hiếm gặp

Bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế kiểm tra sức khỏe bệnh nhi trước khi xuất viện. Ảnh: TTXVN phát

Bệnh nhi Trần Gia H (15 tuổi, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào viện ngày 30/1 trong tình trạng tỉnh táo, ho ít, sốt nhẹ, nước tiểu màu nâu đen toàn bãi, đau nhức toàn thân. Sau một ngày, trẻ sốt cao li bì, đau nhức toàn thân nặng, tiểu đỏ sẫm lượng nhiều hơn. Trước đó, trẻ không có tiền sử bệnh lý gì đặc biệt và chưa từng xuất hiện triệu chứng tương tự.



Các chỉ số xét nghiệm máu ban đầu của bệnh nhi cho kết quả nhiễm trùng huyết nặng, tổn thương đa cơ quan, chủ yếu ở gan, thận. Nhận thấy đây là bệnh lý cấp tính, nặng, đe dọa tính mạng, Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế đã hội chẩn khẩn toàn trung tâm. Các xét nghiệm đã cho thấy, tình trạng tiêu cơ vân rõ rệt với creatinin kinase tăng rất cao, nồng độ myoglobin trong máu, nước tiểu tăng cao; tổn thương thận, gan kèm xuất hiện tổn thương phổi tiến triển với hội chứng đáp ứng viêm toàn thể.



Bệnh nhân nhanh chóng được điều trị theo phác đồ xử trí tiêu cơ vân cấp tính, bao gồm truyền dịch, kiềm hóa nước tiểu, điều chỉnh rối loạn điện giải; kháng sinh điều trị nhiễm trùng, corticoid đường tĩnh mạch và theo dõi sát lâm sàng, hội chẩn nhiều lần. Quá trình điều trị, trẻ có biểu hiện sốc nhiễm trùng, tổn thương thận cấp tiến triển. Trong đó, tổn thương ống thận cấp gây đa niệu, hoạt hóa hệ renin- angiotensin và hệ giao cảm gây tăng huyết áp nặng, nhịp tim nhanh, rối loạn điện giải, tổn thương gan nặng, tổn thương phổi tiến triển nặng. Do đó, các y bác sỹ đã sử dụng kỹ thuật cao như thở máy không xâm lấn để can thiệp cho bệnh nhi.



Sau 7 ngày điều trị tích cực, trẻ hết sốt, tình trạng nhiễm trùng, các tổn thương phổi, gan cải thiện, nước tiểu nhạt màu dần và trở về bình thường, tuy nhiên huyết áp còn chưa ổn định. Bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến Khoa Nhi Thần kinh - Tự kỷ - Thận - Nội tiết, Trung tâm Nhi khoa theo dõi và điều trị tiếp. Sau gần 1 tháng điều trị, bệnh tình của trẻ đã cải thiện, huyết áp và các chỉ số xét nghiệm về nhiễm trùng, chức năng các cơ quan, nước tiểu trở về bình thường. Bệnh nhi đã được ra viện.



Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Hoàng Thị Lan Hương, tiêu cơ vân cấp tính là một hội chứng khá hiếm gặp ở trẻ em, có tỷ lệ mắc phải tiêu cơ vân thứ phát từ 5-8%, tỷ lệ tử vong khoảng 10% nếu không được điều trị kịp thời. Đây là tình trạng hủy hoại tế bào cơ vân, giải phóng vào máu các thành phần của tế bào cơ bị phá hủy. Bệnh gây ra các biến chứng như tổn thương thận cấp, rối loạn điện giải, hội chứng chèn ép khoang và đông máu nội mạch rải rác.



Nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng tiêu cơ vân cấp tính ở trẻ em như nhiễm trùng, chấn thương nặng, bỏng, ngộ độc, côn trùng đốt, do hoạt động quá sức…Ở trẻ em, tỷ lệ tiêu cơ vân khởi phát sau nhiễm virus, nhiễm trùng khá cao.