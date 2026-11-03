Đó là Dư Vãn Vãn (Wendy Yu, sinh năm 1990), nữ doanh nhân người Trung Quốc từng được Forbes China vinh danh trong danh sách 30 Under 30 năm 2018. Không chỉ gây chú ý bởi xuất thân trong một gia đình sở hữu doanh nghiệp lớn, cô còn được biết đến với vai trò nhà đầu tư, người sáng lập một công ty hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật và văn hóa.

Dư Vãn Vãn.

Xuất thân trong gia đình sở hữu đế chế cửa gỗ nổi tiếng

Dư Vãn Vãn là con gái của ông Dư Tĩnh Uyên (Yu Jingyuan) - nhà sáng lập Zhejiang Mengtian Holding, doanh nghiệp đứng sau thương hiệu Mengtian nổi tiếng trong ngành sản xuất cửa gỗ tại Trung Quốc. Ông bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ năm 1989, đặt nền móng cho thương hiệu Mengtian và từng bước phát triển công ty thành một trong những nhà sản xuất cửa gỗ quy mô lớn tại thị trường này. Truyền thông Trung Quốc cũng thường gọi ông bằng những danh xưng như “ông hoàng cửa gỗ”.

Trong hệ sinh thái doanh nghiệp do gia đình ông Dư gây dựng, Mengtian Home Group là công ty hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cửa gỗ và nội thất gỗ. Các sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ có cửa gỗ mà còn mở rộng sang vách ốp tường, hệ tủ và những hạng mục nội thất đồng bộ.

Dư Vãn Vãn và bố.

Sau nhiều năm phát triển, Mengtian Home Group chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải vào tháng 12/2021. Theo báo cáo tài chính năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu khoảng 1,085 tỷ NDT (khoảng hơn 4,2000 tỷ đồng).

Đáng chú ý, gia đình Dư Vãn Vãn nắm quyền chi phối doanh nghiệp này thông qua công ty mẹ Zhejiang Mengtian Holding. Theo cơ cấu sở hữu được công bố, ông Dư Tĩnh Uyên nắm 60% cổ phần tại công ty mẹ, trong khi Dư Vãn Vãn sở hữu 20%, phần còn lại thuộc về người thân trong gia đình.

Không chỉ có cổ phần trong doanh nghiệp gia đình, tháng 11/2025, Dư Vãn Vãn còn được bầu làm thành viên HĐQT không độc lập của Mengtian Home Group. Đây cũng là dấu mốc cho thấy cô đã tham gia sâu hơn vào bộ máy quản trị của công ty do gia đình gây dựng.

Tốt nghiệp ngành ngành Quản lý thời trang, sống một mình trong dinh thự hơn 2000m2, 4 phòng ngủ, 6 phòng vệ sinh

Sinh ra trong gia đình kinh doanh, Dư Vãn Vãn sớm có cơ hội tiếp xúc với môi trường quốc tế. Năm 15 tuổi, cô sang Anh du học và theo học ngành Fashion Management (Quản lý thời trang) tại London College of Fashion - một trong những cơ sở đào tạo chuyên sâu về thời trang tại London, Anh.

Năm 2015, cô thành lập Yu Capital, sau đó phát triển thành Yu Holdings - tổ chức đầu tư và phát triển các dự án trong lĩnh vực thời trang, công nghệ, nghệ thuật và phong cách sống. Thông qua Yu Holdings, Dư Vãn Vãn từng tham gia đầu tư vào nhiều thương hiệu và doanh nghiệp. Hướng đi của cô không chỉ dừng ở việc rót vốn mà còn kết nối các thương hiệu, nhà thiết kế và nguồn lực quốc tế, giúp những tên tuổi sáng tạo có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Năm 2018, cô được Forbes China đưa vào danh sách 30 Under 30, thuộc lĩnh vực Nghệ thuật và Thời trang. Đây là một trong những dấu mốc giúp tên tuổi Dư Vãn Vãn được biết đến rộng rãi hơn trong giới kinh doanh và thời trang quốc tế.

Cô yêu thích thời trang, nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Không dừng lại ở đầu tư, cô còn thử sức với vai trò người sáng lập thương hiệu. Năm 2021, Dư Vãn Vãn ra mắt YUMEE - thương hiệu mỹ phẩm được định vị theo hướng kết hợp làm đẹp với nghệ thuật. Trong vai trò nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo, cô tham gia xây dựng hình ảnh, định hướng sản phẩm và kết nối thương hiệu với các cộng sự trong ngành sáng tạo.

Trên Instagram, hình ảnh của Dư Vãn Vãn thường xoay quanh ba chủ đề chính: thời trang, nghệ thuật và những chuyến đi. Cô xuất hiện tại các tuần lễ thời trang, sự kiện quốc tế, triển lãm nghệ thuật và những buổi gặp gỡ với các nhà thiết kế, nhân vật có tiếng trong ngành. Bên cạnh đó, trang cá nhân cũng có những khoảnh khắc đời thường hơn như du lịch, cưỡi ngựa, lặn biển hay tập luyện các bộ môn vận động.

Không gian sống của nữ doanh nhân cũng từng trở thành chủ đề thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong một video giới thiệu nhà được lan truyền, Dư Vãn Vãn xuất hiện tại một dinh thự có diện tích khuôn viên được giới thiệu khoảng 2.194 m², phần nhà chính rộng khoảng 678 m². Căn nhà được cho là có 3 tầng, 4 phòng ngủ và 6 phòng vệ sinh, bên cạnh nhiều khu vực chức năng như phòng khách, bếp, sân thượng và không gian trưng bày.

Bên trong căn biệt thự của Dư Vãn Vãn.

Không chỉ gây ấn tượng bởi diện tích, dinh thự còn phản ánh khá rõ gu thẩm mỹ của chủ nhân. Nơi đây được bố trí nhiều không gian dành cho nghệ thuật, thời trang và bộ sưu tập cá nhân. Những món đồ haute couture, túi xách phiên bản giới hạn hay trang sức cao cấp cũng là một phần trong thế giới sống mà Dư Vãn Vãn thường chia sẻ. Theo nội dung video được lan truyền, cô còn tiết lộ phải mất khoảng 7 tiếng mới có thể đi hết một vòng quanh căn nhà.

Ở tuổi ngoài 30, Dư Vãn Vãn đang đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc: nhà đầu tư, người sáng lập thương hiệu, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và thành viên HĐQT doanh nghiệp gia đình. Sinh ra trong một gia đình sở hữu doanh nghiệp hàng nghìn tỷ đồng, cô có sẵn nền tảng đáng chú ý, nhưng cũng lựa chọn xây dựng dấu ấn riêng trong thế giới thời trang và sáng tạo. Có lẽ đây cũng là điều khiến cuộc sống của ái nữ nhà Dư Tĩnh Uyên luôn nhận được sự quan tâm: vừa mang màu sắc của một gia đình tài phiệt, vừa có những lựa chọn rất riêng về sự nghiệp và phong cách sống.

Ảnh: IGNV