Cựu siêu mẫu Thúy Hằng và dấu mốc 12 năm BB Plus

Ngày 5/1 vừa qua, tại Cụm sân Chương Dương (Long Biên, Hà Nội), BB Plus Pickleball Tournament 2026 như một tuyên ngôn dấu cột mốc 12 năm hình thành và phát triển của BB Plus (công ty do cựu siêu mẫu Thúy Hằng đồng sáng lập và điều hành).

Cựu siêu mẫu Thúy Hằng tại BB Plus Pickleball Tournament 2026, dấu mốc kỷ niệm 12 năm hình thành và phát triển BB Plus.

Sự kiện không chỉ là một giải đấu thể thao phong trào mà còn là dịp để nhìn lại hành trình bền bỉ của một thương hiệu được xây dựng trên tinh thần gắn kết và đồng hành.

Thay vì lựa chọn những nghi thức kỷ niệm trang trọng quen thuộc, BB Plus chọn tổ chức giải pickleball, môn thể thao hiện đại, đề cao sự linh hoạt và kết nối, như một cách kể câu chuyện 12 năm bằng ngôn ngữ gần gũi và giàu cảm xúc. Quyết định ấy phản chiếu rõ nét triết lý phát triển mà Thúy Hằng theo đuổi: bền bỉ, giản dị và đặt tinh thần thể thao đẹp của con người ở trung tâm.

Không khí sôi động và thân tình tại Cụm sân Chương Dương, nơi pickleball trở thành nhịp cầu kết nối cộng đồng BB Plus.

Giải đấu quy tụ gần 60 vận động viên, là các đồng nghiệp, đối tác, bạn bè thân thiết cùng nhiều gương mặt quen thuộc của làng thời trang, giải trí. Không khí tại sân đấu vì thế mang màu sắc thân tình, nơi ranh giới giữa thi đấu và giao lưu được xóa nhòa, nhường chỗ cho tiếng cười, sự sẻ chia và tinh thần thể thao tích cực.

Các vận động viên thi đấu trong tinh thần fair-play, lan tỏa năng lượng tích cực tại BB Plus Pickleball Tournament 2026.

Phát biểu tại sự kiện, cựu siêu mẫu Thúy Hằng chia sẻ: "12 năm không phải là con số quá dài, nhưng đó là quãng thời gian thanh xuân của rất nhiều người đã đồng hành cùng BB Plus. Chúng tôi trân trọng từng chặng đường và từng mối duyên đã góp phần tạo nên ngày hôm nay."

Theo Thuý Hằng, pickleball được lựa chọn không chỉ vì yếu tố thể thao, mà còn bởi tinh thần kết nối điều BB Plus luôn coi là giá trị cốt lõi trong suốt hành trình phát triển.

Mở đầu giải đấu là phần bốc thăm ngẫu nhiên các cặp thi đấu, tạo nên không khí hào hứng và bất ngờ. Các trận đấu diễn ra sôi nổi với hai nội dung chính: Đôi Nam - Nữ và Đôi Nữ, được chia thành nhiều bảng đấu, vừa đảm bảo tính cạnh tranh, vừa giữ trọn tinh thần giao lưu thân thiện.

Kết quả chung cuộc, Giải Phong cách được trao cho cặp đôi diễn viên Quỳnh Nga và siêu mẫu Xuân Thu. Ở nội dung Đôi Nam - Nữ, giải Nhất thuộc về Mạnh Hiệp & người mẫu Chi Phạm; trong khi Đôi Nữ chứng kiến chiến thắng của Hoa hậu Biển Vũ Ngọc Diệp và Thúy Anh. Mỗi giải thưởng không chỉ ghi nhận thành tích thi đấu mà còn tôn vinh tinh thần tham gia đầy năng lượng của các vận động viên.

Khoảnh khắc giao lưu sau trận đấu, nơi thể thao, tình bạn và hành trình 12 năm BB Plus cùng hội tụ.

Đồng hành cùng BB Plus Pickleball Tournament 2026 là sự góp mặt của nhiều thương hiệu và đối tác trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và phong cách sống. Sự hiện diện ấy góp phần tạo nên một không gian sự kiện chỉn chu nhưng vẫn giữ được sự ấm áp, đúng với tinh thần mà BB Plus theo đuổi.

Khép lại trong bầu không khí thân tình, giải đấu không chỉ đánh dấu một cột mốc 12 năm đáng nhớ, mà còn mở ra hình ảnh về một cộng đồng đang tiếp tục lớn lên cùng BB Plus. Như chính cách Thúy Hằng lựa chọn pickleball để kỷ niệm hành trình của mình, BB Plus bước sang năm thứ 13 với tinh thần nhẹ nhàng, bền bỉ và hướng về những giá trị lâu dài.