Ông đã làm việc gần 70 năm và vẫn đến văn phòng mỗi ngày. Hóa ra, khi 60 tuổi, ông được chẩn đoán mắc chứng suy giảm nhận thức nhẹ. Đối mặt với thách thức về trí nhớ và thoái hóa não, ông đã quyết định đến công ty mỗi ngày để giải quyết công việc. Trong suốt 31 năm qua, các cuộc kiểm tra chức năng não hàng năm đã đảm bảo rằng não bộ của ông vẫn hoạt động tốt trong 30 năm mà không có bất kỳ sự suy giảm nào thêm.

Shiro Koriyama cho biết bác sĩ khuyên ông nên "duy trì lối sống cũ càng nhiều càng tốt". Ông đã tham khảo tài liệu giáo dục sức khỏe từ nguồn chính thống, biết rằng việc sử dụng trí não, giao tiếp với người khác và ra ngoài là rất quan trọng để duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và chức năng xã hội. Vì vậy, ông quyết định duy trì lối sống cũ và tiếp tục làm việc.

Từ việc rửa mặt buổi sáng và đi bộ nhanh đến việc đi làm và trả lời email, những hoạt động hàng ngày này giống như việc tập luyện cho mạng lưới thần kinh của não bộ, giữ cho các tế bào não hoạt động, điều này đã trở thành chìa khóa trong cuộc chiến chống lại chứng mất trí nhớ của ông.

Shiro Koriyama chia sẻ rằng ông tuân theo một quy trình 30 bước cố định mỗi sáng. Bằng cách ghi nhớ các bước này và thứ tự của chúng, ông không chỉ rèn luyện trí nhớ mà còn giảm thiểu sự bỏ sót và sai sót trong cuộc sống hàng ngày. Kể từ khi được chẩn đoán ở tuổi 60, ông đã duy trì việc kiểm tra sức khỏe hàng năm để theo dõi tình trạng não bộ và nhận thấy rằng nó hầu như không xấu đi. Ông tin chắc rằng điều này có liên quan mật thiết đến công việc liên tục của mình và việc giữ cho bộ não không bị "gỉ sét".

Suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) đề cập đến sự suy giảm nhẹ về khả năng nhận thức. Mặc dù người bệnh vẫn có thể duy trì sự tự lập cơ bản trong cuộc sống hàng ngày, nhưng họ có thể gặp khó khăn như quên những thứ mình đã mua. Tình trạng này được coi là vùng xám giữa quá trình lão hóa bình thường và chứng mất trí nhớ, và còn được gọi là giai đoạn tiền mất trí nhớ. Các nghiên cứu cho thấy hơn 50% bệnh nhân có thể ngăn ngừa sự suy giảm thêm hoặc thậm chí cải thiện nếu họ tìm kiếm sự chăm sóc y tế sớm và tuân thủ các biện pháp chăm sóc não bộ đúng cách.

Bác sĩ Su Tianyi (Đài Loan, Trung Quốc) giải thích rằng phòng ngừa chứng mất trí nhớ được chia thành "phòng ngừa ban đầu", nhằm mục đích ngăn chặn sự thoái hóa não trước khi nó xảy ra. Shiro Koriyama, người được chẩn đoán mắc chứng suy giảm nhận thức nhẹ, thuộc "phòng ngừa thứ phát", bao gồm việc chủ động quản lý tình trạng bệnh sau khi nó phát triển. Đối với bệnh nhân ở giai đoạn này, não bộ giống như một cỗ máy; nếu không được sử dụng trong thời gian dài, nó sẽ bị gỉ sét. Lựa chọn giữ cho não bộ hoạt động của Shiro Koriyama là một quyết định rất đúng đắn và sáng suốt trong việc ngăn ngừa bệnh tiến triển thành chứng mất trí nhớ thực sự.

Cách điều trị, phòng ngừa chứng mất trí nhớ

- Tương tác xã hội nhiều hơn: Duy trì một đời sống xã hội ổn định có thể giúp mọi người tránh khỏi trầm cảm, tăng cường hoạt động của tế bào não và ngăn ngừa thoái hóa.

- Sử dụng trí não nhiều hơn: Bất kỳ hoạt động nào làm tăng cường hoạt động não bộ đều có ích trong việc củng cố các dây thần kinh và tế bào não.

- Tập thể dục nhiều hơn: Tập thể dục thường xuyên có thể thúc đẩy tuần hoàn máu và giải phóng yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não (BDNF), từ đó tăng cường sự kết nối giữa các tế bào thần kinh não, cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung và làm chậm quá trình sa sút trí tuệ.

Duy trì ba động tác này có tác dụng đáng kể trong việc làm chậm quá trình thoái hóa trí nhớ ở người cao tuổi và cũng là cách tốt nhất để giữ cho bộ não luôn minh mẫn.

Ngoài ra, các bệnh mãn tính cũng có thể đẩy nhanh quá trình thoái hóa não. Bác sĩ Su Tianyi nhắc nhở chúng ta rằng, bên cạnh ba bệnh chính (tăng huyết áp, tăng đường huyết và tăng lipid máu), việc kiểm soát các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tăng đường huyết và tăng lipid máu cũng là một yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa chứng mất trí nhớ trở nên trầm trọng hơn.

Bác sĩ nhắc nhở mọi người rằng các nguyên tắc cơ bản về sức khỏe như bỏ thuốc lá và giảm uống rượu cũng cần được tuân thủ. Công việc chỉ là danh xưng; điều quan trọng là liệu một người có tập trung tinh thần vào cuộc sống hàng ngày hay không, liệu người đó có duy trì được các mối quan hệ xã hội ổn định và một lối sống điều độ hay không.