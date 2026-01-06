Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga bị cấp dưới 'vạch mặt' khi chối không chỉ đạo ép doanh nghiệp chi tiền

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga khai không chỉ đạo làm 'cơ chế'

Ngày 6/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi 55 bị cáo phạm tội đưa, nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (thuộc Bộ Y tế) và nhiều doanh nghiệp liên quan.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) khai, khi làm Phó Cục trưởng, được phân công phụ trách Phòng Pháp chế và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Cục (trừ bộ phận Tổ chức cán bộ). Đến năm 2021, chuyển sang phụ trách mảng Thanh tra, không còn phụ trách Văn phòng Cục.

Bị cáo Trần Việt Nga.

Từ tháng 8/2018, bị cáo được Cục trưởng phân công ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trên cơ sở hồ sơ do Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Truyền thông trình.

Bị cáo cho biết, thời điểm này trong Cục đã tồn tại tình trạng doanh nghiệp "cảm ơn" chuyên viên khi làm hồ sơ.

Bị cáo khai, khi mới nhận nhiệm vụ ký giấy xác nhận quảng cáo, bị cáo từng trao đổi với bị cáo Trần Thị Thu Liễu (cựu Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông) về việc "có nên lập đầu mối quản lý tiền 'cảm ơn' của doanh nghiệp hay không và mỗi một hồ sơ lãnh đạo cục có được 2 triệu đồng/1 hồ sơ hay không?". Bị cáo Liễu trả lời "không thể thực hiện vì hồ sơ quảng cáo đơn giản, dễ làm".

Sau đó, bị cáo Nga cho rằng mình không chỉ đạo, không ép buộc và cũng không yêu cầu các chuyên viên thực hiện việc này.

Trong quá trình ký giấy xác nhận quảng cáo, nữ Cục trưởng cho hay có 4 chuyên viên gồm: Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Việt Hà, Phùng Thị Thúy Hà và Trần Thị Lựu đưa tiền cho bị cáo. Tiền được đưa trực tiếp tại phòng làm việc, chủ yếu bằng tiền mặt, đựng trong phong bì trắng, có lúc ghi mã hồ sơ, có lúc không, số tiền mỗi lần không cố định.

Theo bị cáo, mức thu từ 4 triệu đến hơn 8 triệu đồng/bộ hồ sơ là do các chuyên viên tự thỏa thuận với doanh nghiệp, bị cáo không biết và không quy định, cũng không yêu cầu mỗi hồ sơ phải đưa bao nhiêu.

Bị cáo Nga thừa nhận cáo buộc nhận hơn 8 tỷ đồng theo như cáo trạng truy tố. "Nếu bị cáo không đồng ý cho chuyên viên nhận tiền của các doanh nghiệp, cá nhân thì các chuyên viên có nhận tiền không"? Bà Nga trả lời "bị cáo cũng nhận thấy, đây là lỗi của bị cáo khi không có các biện pháp ngăn chặn hành vi như vậy. Nếu bị cáo không đồng ý thì các chuyên viên cũng không dám nhận".

Về số lượng hồ sơ, bị cáo Nga khai trực tiếp ký khoảng 16.000 - 17.000 hồ sơ. Số tiền nhận được, bị cáo không ghi chép, không thống kê, sử dụng chủ yếu cho chi tiêu cá nhân và gia đình.

Trước khi bị khởi tố, bị cáo và gia đình đã khắc phục 1,5 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục làm đơn xin khắc phục thêm trong quá trình xét xử.

Nhận tội, song bị cáo Nga cho rằng, do nhận thức pháp luật hạn chế, bản thân không cấu kết với doanh nghiệp, không bỏ qua sai phạm và chỉ ký khi hồ sơ đầy đủ, đúng quy định; kể cả trường hợp không đưa tiền, hồ sơ vẫn được giải quyết bình thường.

Về việc cố tình để hồ sơ chậm ký nhằm gây sức ép, cựu Cục trưởng Nga phủ nhận, bao biện rằng, nếu có làm chậm trễ, chỉ diễn ra trong thời gian ngắn do hoàn cảnh gia đình có mẹ bị cáo phải điều trị dài ngày.

Bị cáo Lê Hoàng, chồng Cục trưởng Trần Việt Nga.

Cấp dưới khai được chỉ đạo nhận hối lộ

Bị cáo Lê Hoàng (cựu Trưởng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, chồng cựu Cục trưởng Trần Việt Nga) khi trả lời xét hỏi thừa nhận các cáo buộc nhận hối lộ hơn 7 tỷ đồng và hưởng lợi gần 1 tỷ.

Cũng trong phần xét hỏi, bị cáo Trần Thị Thu Liễu khai, hồ sơ quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe được tiếp nhận và giải quyết hoàn toàn trên môi trường điện tử. Mọi thao tác xử lý, trả hồ sơ đều được hệ thống ghi nhận, doanh nghiệp có thể theo dõi rõ ai là người xử lý, hồ sơ bị trả vì lý do gì.

Theo bị cáo Liễu, Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin Truyền thông có chức năng tham mưu về công tác truyền thông, quảng cáo. Từ tháng 7/2018, Cục trưởng giao Phó Cục trưởng Trần Việt Nga phụ trách và ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Bị cáo Liễu khai, sau khi có quyết định phân công trên, một buổi sáng, bà Trần Việt Nga, lúc này là Phó Cục trưởng Cục ATTP gọi Liễu lên phòng làm việc và nói nhỏ: mỗi hồ sơ quảng cáo khi ký phải có 2 triệu đồng cho lãnh đạo Cục, các phòng, trung tâm đều có "cơ chế". Nghe nội dung này, bị cáo Liễu cho biết rất lo sợ.

"Bị cáo nói, hồ sơ quảng cáo không làm như thế được vì giấy xác nhận hồ sơ quảng cáo không phải giấy bắt buộc", bị cáo Liễu nói và khẳng định không muốn thành lập "cơ chế" đối với việc ký xác nhận hồ sơ quảng cáo.