CLIP: Hiện trường vụ cháy.

Ngày 5-6, Công an phường Bình Phú, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 2 tầng.

Lực lượng chức năng cứu người bị mắc kẹt.

Khoảng 22 giờ 30 khuya 4-6, khói lửa phát ra từ khu vực tầng trệt căn nhà 2 tầng trên đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú. Lửa nhanh chóng bốc lên dữ dội, khói từ tầng một theo cầu thang lan lên tầng trên, nơi có 6 người đang nghỉ ngơi.

Phát hiện cháy, những người dân xung quanh hô hoán cùng nhau dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Do đám cháy gần trụ sở Công an phường Bình Phú, lực lượng an ninh cơ sở đã dùng bình chữa cháy dập lửa. Họ cũng nhanh chóng phá hai lớp cửa cuốn, hướng dẫn 6 người thoát nạn.

Đám cháy được dập tắt, song một số vật dụng dùng để buôn bán bị cháy và hư hỏng nặng.

Theo người dân địa phương, căn nhà cho thuê ở tầng trệt để kinh doanh ăn uống. Lúc cháy quán đã đóng cửa.

Lực lượng chức năng địa phương mau chóng dập tắt lửa.



