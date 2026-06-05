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Cứu 6 người kẹt ở tầng hai căn nhà đang cháy ở TPHCM

Anh Vũ,
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Vụ cháy căn nhà ở đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú khiến 6 người bị mắc kẹt.

CLIP: Hiện trường vụ cháy.

Ngày 5-6, Công an phường Bình Phú, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 2 tầng.

Cứu 6 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở TPHCM Ngày 5 - 6 năm 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cứu người bị mắc kẹt.

Khoảng 22 giờ 30 khuya 4-6, khói lửa phát ra từ khu vực tầng trệt căn nhà 2 tầng trên đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú. Lửa nhanh chóng bốc lên dữ dội, khói từ tầng một theo cầu thang lan lên tầng trên, nơi có 6 người đang nghỉ ngơi.

Phát hiện cháy, những người dân xung quanh hô hoán cùng nhau dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Do đám cháy gần trụ sở Công an phường Bình Phú, lực lượng an ninh cơ sở đã dùng bình chữa cháy dập lửa. Họ cũng nhanh chóng phá hai lớp cửa cuốn, hướng dẫn 6 người thoát nạn.

Đám cháy được dập tắt, song một số vật dụng dùng để buôn bán bị cháy và hư hỏng nặng.

Theo người dân địa phương, căn nhà cho thuê ở tầng trệt để kinh doanh ăn uống. Lúc cháy quán đã đóng cửa.

Cứu 6 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở TPHCM Ngày 5 - 6 năm 2026 - Ảnh 2.
Cứu 6 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở TPHCM Ngày 5 - 6 năm 2026 - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng địa phương mau chóng dập tắt lửa.


Theo Người Lao Động Copy link 06/05/2026 07:23 (GMT +7)
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