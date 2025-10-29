Cường Đô La họp phụ huynh

Nhắc đến Cường Đô La, người ta thường nghĩ ngay đến doanh nhân thành đạt, siêu xe bạc tỷ và cuộc sống hào nhoáng. Nhưng phía sau hình ảnh ấy, anh lại khiến công chúng bất ngờ bởi một khía cạnh rất khác người cha tâm lý và tinh tế trong cách nuôi dạy con.

Mới đây, Cường Đô La đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc khiến nhiều người phải mỉm cười. Trong bộ vest chỉn chu, anh ngồi ngay ngắn trước máy tính, tham gia buổi họp phụ huynh online cho Subeo. Hình ảnh một doanh nhân bận rộn vẫn dành thời gian lắng nghe cô giáo, trao đổi về việc học của con khiến dân mạng vô cùng thích thú.





Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, nhiều người dành lời khen cho Cường Đô La vì sự gần gũi và tinh tế trong vai trò làm cha. Netizen cho rằng, dù bận rộn với công việc, anh vẫn luôn ưu tiên con cái, thể hiện hình ảnh người bố mẫu mực và đầy trách nhiệm. Không ít người cũng nhận xét khoảnh khắc họp phụ huynh online này vừa đáng yêu, vừa cho thấy một khía cạnh rất đời thường của doanh nhân nổi tiếng.

Một số bình luận của dân tình:

- Ông bố quốc dân là đây chứ đâu, vừa bận rộn vừa tâm lý quá trời!

- Nhìn ảnh mà thấy dễ thương ghê, họp phụ huynh online vẫn vest chỉn chu như đi gặp đối tác.

- Thích cách anh luôn dành thời gian cho con, dù là doanh nhân nhưng vẫn gần gũi và chu đáo.

- Thật sự nể cách Cường Đô La cân bằng giữa công việc và gia đình.

- Chỉ là họp phụ huynh thôi mà cũng thấy được cái tâm của người làm cha.

- Ông bố điểm 10 trong lòng các con và cả netizen luôn!

- Một khoảnh khắc nhỏ mà thấy cả tình yêu và trách nhiệm trong đó, đáng khen thật.

Cường Đô La và con trai Subeo

Cách dạy con chuẩn SGK của Cường Đô La

Phía sau vẻ hào nhoáng của một doanh nhân thành đạt, Cường Đô La luôn khiến công chúng bất ngờ bởi cách dạy con vô cùng gần gũi và tinh tế. Trên mạng xã hội, Cường Đô La hiếm khi chia sẻ quá nhiều về công việc, nhưng những khoảnh khắc anh dành cho con luôn nhận được “bão tim” vì sự giản dị, ấm áp và chân thành.

Với anh, con cái luôn là ưu tiên hàng đầu. Dù lịch trình bận rộn, Cường Đô La vẫn cố gắng dành thời gian cho các con, từ những việc nhỏ như đưa đón đi học, chơi cùng, đến việc đồng hành trong từng cột mốc trưởng thành. Anh không chỉ là người cha chu cấp vật chất mà còn là người bạn, người hướng dẫn để các con tự do phát triển. Những hình ảnh như anh lái xe đưa Subeo đi học, cùng Suchin chơi xếp hình, hay mới đây là khoảnh khắc anh ngồi họp phụ huynh online trong bộ vest chỉnh tề… tất cả đều cho thấy một người cha cực kỳ tâm lý.

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là cách Cường Đô La dạy con sống tự lập, lễ phép và biết quan tâm đến người khác. Dù con được sinh ra trong điều kiện đủ đầy, anh và vợ vẫn hướng các con đến lối sống giản dị, học cách trân trọng những điều nhỏ bé. Trên trang cá nhân, anh từng chia sẻ rằng điều quan trọng nhất là để con “được là chính mình” và lớn lên trong tình yêu thương, không bị gò bó bởi danh tiếng hay hào quang của bố mẹ.





Anh luôn dành thời gian bên các con.

Cường Đô La cũng thường xuyên đồng hành cùng con trong các hoạt động ngoại khóa, thể thao, du lịch. Anh dạy con bằng trải nghiệm thật, chứ không chỉ là lời nói. Với Subeo, đó là những chuyến đi xa để học cách quan sát và hiểu về thế giới. Với Suchin, đó là những buổi chơi đùa giúp con phát triển khả năng sáng tạo và sự tự tin.

Có thể nói, cách dạy con của Cường Đô La không phô trương, không triết lý dài dòng, mà xuất phát từ sự yêu thương và đồng hành thật sự. Anh chọn cách làm bạn, lắng nghe, và dẫn dắt con bằng chính hành động của mình. Đây là điều tưởng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người ngưỡng mộ và học hỏi.