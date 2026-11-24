Mới đây, Cường Đô La đã đăng tải loạt ảnh đưa các con Suchi và Sutin đi chơi biển Phan Thiết vào cuối tuần. Nam doanh nhân nghìn tỷ ăn mặc giản dị, sắm vai bố bỉm cùng chơi đùa với các con nhận nhiều lời khen ngợi. Anh chia sẻ ngắn gọn: "Hết ngày chủ nhật".

Nhiều người bày tỏ thích thú trước hình ảnh Cường Đô La yêu thương các con, dành nhiều thời gian cho gia đình.

Cường Đô La đưa các con đi biển Phan Thiết dịp cuối tuần.

"Ngày xưa tôi chẳng thích và ít khi quan tâm đọc tin về Cường Đô La. Nay tôi bắt đầu thích thú theo dõi vì thấy anh ấy yêu vợ, thương con. Đàn ông giàu mà lấy vợ về giữ được lòng chung thủy khó lắm - đàn ông thành đạt mà giữ được lịch dẫn con đi mua kẹo khó lắm.

Mong Cường chăm chỉ lan tỏa những điều tốt đẹp như thế để bao người chồng, người cha khác được học hỏi và tự tin thể hiện tình cảm với vợ con và gia đình", một người dùng bình luận.

"Bữa vào trường tôi cũng gặp anh đón mấy bé", một người khác viết.

Sau khi kết hôn với người đẹp Đàm Thu Trang vào năm 2019, cuộc sống của Cường Đô La có nhiều thay đổi. Từ một doanh nhân nổi tiếng với thú chơi siêu xe và cuộc sống xa hoa, anh ngày càng được công chúng chú ý bởi hình ảnh người chồng tâm lý, người cha mẫu mực, luôn dành nhiều tình cảm và thời gian cho gia đình.

Cường Đô La dành thời gian để học tập, vui chơi với các con.

Sau khi về chung một nhà, Cường Đô La và Đàm Thu Trang lần lượt chào đón hai con chung là Suchin và Sutin, bên cạnh bé Subeo – con trai riêng của nam doanh nhân. Sự xuất hiện của các thành viên nhí khiến tổ ấm của cặp đôi thêm rộn ràng, đồng thời cho thấy Cường Đô La dành nhiều ưu tiên hơn cho vai trò làm cha.

Dù điều hành công việc kinh doanh với lịch trình bận rộn, nam doanh nhân vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đồng hành cùng các con trong những hoạt động thường ngày. Đặc biệt, cuối tuần thường là khoảng thời gian anh dành trọn cho gia đình.

Cường Đô La thường đưa các bé ra ngoài vui chơi, đến công viên để chạy nhảy, vận động, ghé nhà sách chọn sách vở, đồ chơi hoặc cùng các con khám phá những điều mới mẻ. Đôi khi, anh còn đưa các bé xuống khu vực trưng bày siêu xe để thỏa mãn niềm yêu thích đặc biệt của mình, đồng thời chia sẻ sở thích với các con.

Cường Đô La dẫn các con đến xem những chiếc siêu xe yêu thích.

Không chỉ tổ chức những chuyến đi chơi chung, Cường Đô La còn chú trọng dành thời gian riêng cho từng bé. Anh duy trì những buổi hẹn ăn sáng hoặc ăn trưa cùng các con vào ngày Chủ nhật, tạo cơ hội để hai cha con có thể trò chuyện và gần gũi hơn.

Với Subeo, nam doanh nhân luôn thể hiện sự quan tâm, đồng hành trong quá trình trưởng thành của con. Trong khi đó, hai bé Suchin và Sutin thường xuyên được bố đưa đi chơi, chăm sóc và vui đùa. Những khoảnh khắc anh tự tay trông con, đọc sách, chơi đồ chơi hay kiên nhẫn theo chân các bé trong những chuyến đi cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Khoảnh khắc đời thường của Cường Đô La khi ở bên các con.

Trên mạng xã hội, Cường Đô La không ít lần chia sẻ những hình ảnh đời thường bên các con với niềm hạnh phúc giản dị. Có thể thấy, với anh, niềm vui không chỉ đến từ công việc thành công hay những chiếc siêu xe đắt đỏ mà còn nằm ở việc được chứng kiến các con lớn lên từng ngày. Nam doanh nhân cũng cho thấy sự trân trọng đối với những khoảnh khắc bình dị khi cả gia đình quây quần bên nhau.

Đặc biệt, cách Cường Đô La duy trì sự gắn kết với cả ba con nhận được nhiều thiện cảm. Dù Subeo, Suchin và Sutin có độ tuổi, tính cách và nhu cầu khác nhau, anh vẫn cố gắng dành sự quan tâm phù hợp cho từng bé. Hình ảnh một doanh nhân bận rộn nhưng đều đặn dành ngày nghỉ để làm bạn, chơi đùa và chăm sóc con khiến nhiều người ngưỡng mộ.







