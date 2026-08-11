Cường Đô La chi tiền tỷ mỗi năm cho 2 con đi học

Ra ngoài là doanh nhân giàu có, quyền lực nhưng khi về nhà Cường Đô La là bố bỉm chính hiệu. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tự tay chăm sóc, đưa các con đi chơi. Không chỉ cho các bé môi trường sống tốt nhất, vợ chồng Cường Đô La còn rất đầu tư cho nhóc tỳ khoản học tập.

Mới đây, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đưa 2 con Suchin và Sutin nhập học. Con gái của cặp đôi năm nay đã hơn 6 tuổi, bé Sutin đã 3 tuổi. Ngôi trường mà vợ chồng Cường Đô La chọn cho nhóc tỳ SSIS - Saigon South International School (Trường Quốc tế Nam Sài Gòn) - một trong những trường quốc tế nổi tiếng bậc nhất khu vực miền Nam. Theo thông tin trên fanpage của nhà trường, SSIS là trường quốc tế duy nhất tại TP.HCM hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận từ bậc Mầm non đến lớp 12, nghĩa là 100% học phí của phụ huynh được dùng trực tiếp cho việc giáo dục của con em mình.

Em bé út nhà Cường Đô La vừa được nhập học cùng ngôi trường với chị gái Suchin

Trường đưa ra hai phương án thanh toán học phí để phụ huynh lựa chọn. Phương án 1 là đóng học phí theo quý, không hoàn lại, áp dụng 100% mức học phí, trong khi phương án 2 là thanh toán toàn bộ trước ngày 25/6/2025 với ưu đãi giảm 6%. Mức học phí dao động từ khoảng 479 triệu đồng đến 882 triệu đồng/năm, tùy khối lớp và phương án thanh toán.

Suchin đang theo học chương trình tiểu học, còn Sutin thuộc bậc mầm non. Nếu tính theo mức học phí được công bố, riêng tiền học cho hai con mỗi năm đã có thể lên tới hơn 1 tỷ đồng. Con số này một lần nữa cho thấy mức độ đầu tư của vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang dành cho việc học tập và môi trường phát triển của các nhóc tỳ.

Khi cho 2 con học tập tại đây, vợ chồng Cường Đô La chi hơn 1 tỷ đồng mỗi năm

Cuộc sống Đàm Thu Trang và Cường Đô La

Vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang hiện sống trong một căn biệt thự bề thế, thiết kế hiện đại tại khu vực được mệnh danh là "khu nhà giàu" ở TP.HCM. Trên mạng xã hội, nam doanh nhân không ít lần hé lộ không gian sống của gia đình, đặc biệt là khu gara rộng rãi với dàn siêu xe khiến dân tình trầm trồ. Bên trong biệt thự được bài trí theo phong cách sang trọng nhưng vẫn ưu tiên cảm giác ấm cúng, phù hợp với một gia đình có nhiều thành viên.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang lần lượt đón hai con chung là Suchin và Sutin vào năm 2020 và 2023. Bên cạnh việc chăm sóc hai nhóc tỳ, Đàm Thu Trang cũng được nhiều người dành lời khen vì luôn giữ mối quan hệ thân thiết với Subeo - con riêng của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà.

Vợ chồng Cường Đô La luôn dành sự quan tâm, đồng hành cùng các nhóc tỳ

"Cậu cả" thường xuyên góp mặt trong những dịp quan trọng của gia đình và có mối quan hệ gần gũi với các em. Đàm Thu Trang từng chia sẻ cô không can thiệp vào cách Cường Đô La nuôi dạy con. Dù yêu thương, chăm sóc Subeo như người trong gia đình, cựu người mẫu vẫn giữ sự tôn trọng dành cho vai trò của Hồ Ngọc Hà và từng khẳng định Subeo chỉ có một người mẹ duy nhất là Hồ Ngọc Hà.

Chia sẻ về cách chăm sóc, nuôi dạy con trong gia đình, Đàm Thu Trang cho biết: " Mỗi người có một vai trò riêng. Ba là người chơi, còn mẹ là người chăm. Hai bé Suchin và Sutin rất quấn ba, đơn giản vì ba luôn nói đồng ý với tất cả mọi điều. Còn mẹ thường là người phải đóng vai ác, là người giữ nguyên tắc và đưa ra giới hạn.

Nhiều khi tôi cũng nói vui với anh rằng: "Ba thử nói không với con một lần xem?" nhưng anh chỉ cười: "Mẹ làm đủ rồi, ba mà nói không nữa thì lấy ai bênh con?". Thật ra, tôi không trách anh. Ngược lại, tôi thấy đó là một sự cân bằng thú vị. Các con có thể tìm thấy sự tự do, sáng tạo, niềm vui từ ba, và sự ấm áp, ổn định, chăm sóc từ mẹ. Đó là cách chúng tôi cùng nhau đồng hành và bù trừ trong quá trình nuôi dạy con".