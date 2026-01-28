Ngày 28/1, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM đã tiến hành cưỡng chế kê biên đối với một số tài sản của bị án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan.

Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân trong một lần ra tòa. Ảnh: Tân Châu

Buổi làm việc có sự tham gia của chấp hành viên THADS TPHCM, đại diện Viện KSND TPHCM cùng các cơ quan liên quan.

THADS TPHCM đã tiến hành cưỡng chế thi hành án bằng biện pháp kê biên đối với tài sản gồm: 1 túi Hermès, size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; 1 túi Hermès, màu trắng, size 30 không đính đá, 1 đồng hồ, 1 chiếc khăn vải màu xanh, 3 khăn quàng, 2 áo sơ mi ngắn tay, 2 áo phông ngắn tay... mang các nhãn hiệu khác nhau.

Tại bản án sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, ngoài tuyên phạt tù chung thân bà Trương Mỹ Lan cho 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 33 bị cáo còn lại từ 2 năm đến 23 năm tù, HĐXX cũng tuyên về phần dân sự, trong đó có 2 túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan .

Theo bản án, bà Trương Mỹ Lan trình bày vào thời điểm bị bắt tạm giam, bà bị thu giữ 2 túi Hermès bạch tạng. Trong 2 túi này, một chiếc bà Lan mua tại Italia và chiếc còn lại được một đại gia người Malaysia tặng, Bà Lan đề nghị HĐXX cho nhận lại 2 túi này để làm kỷ niệm.

Tại phiên tòa diễn ra vào tháng 9/2024, trình bày với HĐXX, bà Trương Mỹ Lan nói có 2 chiếc túi Hermès bạch tạng trị giá hơn chục tỷ đồng đang bị thu giữ, trong đó 1 chiếc túi bà Lan mua tại Italia và 1 túi do tỷ phú người Malaysia tặng.

“Trị giá hai chiếc túi này không đáng là bao nhiêu so với công sức bị cáo bỏ ra vì tài sản bị cáo rất lớn. Bị cáo đề nghị HĐXX cho bị cáo xin lại làm kỷ niệm để lại cho con cháu”.

Tuy nhiên, HĐXX tuyên thu giữ cả 2 túi xách này với lý do một chiếc có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có và chiếc còn lại có nguồn gốc từ tài sản riêng của bà Lan.