Cười xỉu với outfit cực độc của "thánh hề" nhà Trà My Idol trong tiệc sinh nhật, Mai Phương Thúy khoe đồng hồ hiệu "trá hình"?

Tối ngày 30/4, Trà My Idol đã tung loạt khoảnh khắc trong sinh nhật ấm cúng của con trai cưng Hayden. Là nhân vật chính của buổi tiệc nên "thánh hề" Hayden không làm dân tình thất vọng, bé được diện tận 3 outfit độc đáo, nổi bần bật trong ngày đón tuổi mới.

Hóa trang thành siêu nhân hay người nhện thì bình thường quá, nhóc tỳ nhà Trà My nhập vai "cậu bé rừng xanh" và tộc trưởng khiến cô chú nhìn mà "cười xỉu up xỉu down" vì quá đáng yêu.

Trong ngày vui nhưng Hayden vẫn không được tha mà bị mẹ tung 7749 khoảnh khắc có biểu cảm lạ, bị "dìm" tơi tả đến phát hờn thay. Nhìn khoảnh khắc nào cũng đúng kiểu "cả 1 bầu trời hài hước" như thế này, dân tình mới hiểu lý do Hayden thường xuyên gây sốt và khiến các cô chú phát cuồng.

Nhóc tỳ nhà Trà My Idol xuất hiện với tạo hình đặc biệt, cô chú xem ảnh chỉ biết "thả tim" ngay và luôn vì quá cute

Một nụ cười "không hề giả trân" của Hayden khi được nhận quà mừng sinh nhật

Sinh nhật nhưng vẫn bị mẹ dìm không tha, khổ thân "thánh hề" thật sự luôn

Cả một bầu trời dễ thương là đây chứ đâu nữa, Trà My Idol có cậu con trai út khiến cô chú mê quá

Tạo hình Tarzan hay gì đây?

Xuất hiện trong tiệc sinh nhật con trai Trà My Idol, Mai Phương Thúy gây chú ý với màn khoe đồ hiệu xịn xò trá hình. Mặc dù nàng hậu đang ôm hôn con trai lớn soái ca nhí của Trà My Idol nhưng chiếc đồng hồ siêu to khổng lồ là tâm điểm của bức ảnh. Nhìn qua cũng biết chiếc đồng hồ hiệu này có giá trị không nhỏ, đi sinh nhật con của bạn thân mà lên đồ thế này, không ai chơi lại Mai Phương Thúy được.

Mai Phương Thúy có màn khoe đồng hồ hiệu "trá hình" trong tiệc sinh nhật con trai Trà My

Nàng hậu là khách mời sao Vbiz hiếm hoi xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật ấm cúng này

Xin khẳng định lại: "Thánh hề" Hayden chưa bao giờ làm dân tình thất vọng