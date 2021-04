Muốn giận thay cho “thánh hề” nhà Trà My, bất thình lình bị ngã hồ bơi nhưng sao mẹ và các cô chú lại đối xử thế này!

1 trong những nhóc tỳ được phong danh hiệu "thánh meme" trong showbiz chắc chắn không thể bỏ sót cậu út Hayden nhà Trà My Idol. Nhờ sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, khuôn mặt "tiểu bánh bao" và luôn có 7749 biểu cảm lầy lội nên nhất cử nhất động của quý tử nhà Trà My đều gây sốt.

Thậm chí, khi bé gặp sự cố cũng khiến hội các cô chú vừa tội vừa cười ngất. Chuyện là nhân những ngày hè nóng bức, Trà My đã đưa 2 con trai đi bơi, Hayden là nhân vật hào hứng và thích thú nhất. Nhìn khoảnh khắc "thánh hề" nhún nhảy rồi chạy nhanh xuống hồ bơi là biết phấn khích đến thế nào. Ấy thế mà trong lúc đang ngồi nghịch nước, quý tử của Trà My bất ngờ có cú ngã nhào xuống nước khiến các cô chú được phen giật mình, không biết phải thả "Thương thương" hay "Haha". Thậm chí, mẹ Trà My cũng bày tỏ "Thương em" nhưng không quên làm hiệu ứng lặp đi lặp lại cú té của Hayden để trêu con. Nghĩ mà "hờn giận" thay cho "thánh hề" thật sự!

Clip: Quý tử nhà Trà My hào hứng vì được mẹ cho đi bơi nhưng lại gặp cái kết buồn

Hôm nay được mẹ cho đi bơi, Hayden thích thú lắm cô chú ơi!

Biểu cảm của "tiểu bánh bao" cực phấn khích, chắc phải năn nỉ mẹ Trà My cho đi chơi nhiều lần nữa thôi!

Nhưng đời đâu như là mơ, người ta té đã hoảng hồn rồi mà còn bị mẹ và các cô chú trêu không thương tiếc

"Không biết sao này còn thích đi bơi nữa không", "Thương em quá nhưng phải cười xíu", "Trời ơi té vừa tội vừa cưng", "Thánh hài của lòng em, quá cute rồi",... netizen lần lượt bình luận

Không biết sau sự cố nhớ đời trên, "thánh hề" còn muốn đi bơi nữa không đây

Có 1001 biểu cảm từ hờn giận đến khóc đều cưng xỉu thế này, hỏi sao Hayden hot nhất nhà!