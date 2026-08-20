Cuối tuần ở Hà Nội đi đâu? Điểm hẹn mới của những tín đồ nghệ thuật và trải nghiệm

Tại đây, người xem không còn đứng ngoài tác phẩm mà được trực tiếp bước vào thế giới của thiên tài Van Gogh thông qua hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, chuyển động, không gian sắp đặt và công nghệ.

Công chúng chờ ngày "bước vào trong tranh"

"Đốt cháy" MXH bằng những khung hình và clip review cực phẩm, triển lãm bản quyền đa giác quan Van Gogh Timeless trở thành điểm đến được công chúng nóng lòng chờ đợi trong thời gian qua. Chỉ còn 1 ngày nữa, "tọa độ" nghệ thuật quy mô top đầu châu Á này sẽ đón chào và đưa khách thưởng lãm thực sự "bước vào trong tranh".

Có quá nhiều lý do để người Hà Nội, đặc biệt là giới trẻ, mong đợi Van Gogh Timeless.

Là triển lãm bản quyền Van Gogh từ Pháp lần đầu xuất hiện tại Hà Nội, tái hiện 165 kiệt tác của danh họa bằng ngôn ngữ công nghệ đương đại. Thay vì lần lượt ngắm từng bức tranh trong một không gian tĩnh, người xem được dẫn dắt qua một hành trình thị giác và cảm xúc liền mạch, nơi những cánh đồng lúa mì, hoa hướng dương, bầu trời đêm hay những nét cọ đặc trưng của Van Gogh bừng thức, liên tục chuyển động và bao phủ người xem cùng không gian. Cùng với đó là những không gian sắp đặt nghệ thuật, cùng vẻ đẹp hội họa kinh điển tạo nên một triển lãm mê hoặc người xem.

Hai "chị đẹp" Văn Mai Hương, Bùi Lan Hương cũng nhanh chóng khoe loạt ảnh check-in tại triển lãm.

Điểm làm nên sự khác biệt hấp dẫn của Van Gogh Timeless chính là trải nghiệm đa giác quan đỉnh cao, bằng sự đầu tư công nghệ tối tân chuẩn quốc tế. Hợp tác cùng Vioso – "phù thủy mapping" đến từ Đức, triển lãm vận hành hệ thống 78 máy chiếu tối tân, tạo ra hơn 613 triệu điểm ảnh hiển thị cùng lúc. Kết hợp giữa 3D Mapping Projection, VR, AR, LiDARs, hệ thống cảm biến tương tác và công nghệ đồng bộ thời gian thực chính xác đến từng mili giây, mọi chuyển động, nét cọ hay vệt màu đều sống động đến mức tưởng như có thể chạm vào.

Không gian nghệ thuật đa giác quan Van Gogh Timeles.

Không dừng lại ở thị giác, trải nghiệm "immersive" (nhập vai) còn được hoàn thiện nhờ thiết kế âm thanh đa chiều kết hợp dải sóng âm Solfeggio (432Hz và 528Hz) tác động tích cực đến cảm xúc, hòa quyện cùng hương thơm dịu nhẹ. Tất cả biến gần 4.000m² không gian thành một dòng chảy giác quan mượt mà và mê hoặc.

Nhưng công nghệ không phải điểm đến cuối cùng. Điều đáng chú ý nằm ở cách công nghệ được sử dụng để kể câu chuyện về một con người, một cuộc đời và một thế giới nội tâm.

Không chỉ có dàn celeb, cộng đồng mạng cũng rần rần check-in tại Van Gogh Timeless.

13 không gian, một hành trình đi tìm ánh sáng

Lấy cảm hứng từ ánh sáng trong tâm tưởng và các tác phẩm của Van Gogh, concept độc quyền "Van Gogh và Ánh sáng qua các nền văn minh" đưa người xem đi qua 13 khu trải nghiệm được thiết kế như những chương liên tiếp.

Hành trình bắt đầu từ Gate of Isis, rồi mở ra những vùng màu với ý nghĩa riêng. Sắc đỏ gợi nhịp tim và sự sống; sắc cam gợi hơi ấm của ngọn lửa; sắc vàng là sự thức tỉnh và hân hoan; trong khi những sắc xanh dần đưa cảm xúc về trạng thái dịu lại, bình yên hơn.

Đây cũng là cách Van Gogh Timeless tiếp cận Van Gogh không chỉ như một danh họa với những bức tranh nổi tiếng, mà như một con người luôn tìm kiếm ánh sáng trong chính thế giới nội tâm của mình. Những màu sắc tưởng như quen thuộc vì thế được đặt vào một câu chuyện rộng hơn về cảm xúc, sự sống, khát vọng sáng tạo và khả năng đứng dậy sau những tổn thương.

Từ những vùng màu rực rỡ đến khoảng lặng cuối hành trình, các không gian được kết nối thành một dòng chảy cảm xúc. Người xem có thể đến để tìm hiểu Van Gogh, nhưng cũng có thể đơn giản là dành cho mình một khoảng thời gian tách khỏi nhịp sống thường ngày.

Một điểm hẹn mới cho những ngày cuối tuần ở Hà Nội

Với quy mô gần 4.000m² và hệ thống 13 không gian trải nghiệm, Van Gogh Timeless mở ra một lựa chọn mới cho công chúng Hà Nội: vừa tiếp cận nghệ thuật kinh điển, vừa trải nghiệm công nghệ trình chiếu hiện đại trong một không gian có tính tương tác cao.

Công chúng sẽ có cơ hội trải nghiệm hội họa qua công nghệ thực tế ảo.

Đây cũng là điểm khiến triển lãm phù hợp với nhiều nhóm khán giả. Người yêu hội họa có thể khám phá một cách tiếp cận mới với di sản của Van Gogh. Người trẻ có thể tìm thấy những không gian giàu tính thị giác để khám phá và ghi lại trải nghiệm. Các gia đình có thể cùng nhau bước qua một hành trình nghệ thuật trực quan, dễ tiếp cận hơn so với cách thưởng lãm truyền thống.

Giữa danh sách những điểm đến quen thuộc của Hà Nội, Van Gogh Timeless mang đến một lựa chọn mới cho công chúng trải nghiệm nghệ thuật. Thay vì đi theo cách xem tranh thông thường, khách tham quan có thể di chuyển qua 13 không gian, trực tiếp cảm nhận hình ảnh, ánh sáng và âm thanh chuyển động xung quanh mình, từ đó thực sự "bước vào trong tranh".

Đặc biệt, sau hành trình trải nghiệm, khách tham quan còn có thể mang một phần thế giới Van Gogh về nhà qua bộ quà tặng dành riêng cho từng hạng vé. Khách mua vé Quang Phổ (Standard) qua ứng dụng ABBank được tặng một bức tranh Starry Night bản quyền. Với vé Mặt Trời (VIP), khách hàng nhận tranh Starry Night và được chọn thêm khăn bandana Hoa Hướng Dương hoặc móc khóa gấu bông Van Gogh.

Riêng hạng vé Ánh Sáng (Luxury) đi kèm trọn bộ bốn quyền lợi, gồm tranh Starry Night bản quyền khi mua vé qua ứng dụng ABBank, túi tote Sunflower , khăn twilly Van Gogh và một món đồ uống tại Timeless Coffee.

Van Gogh Timeless mở cửa đón khách từ ngày 21/8 tại UDIC Westlake Building, Phú Thượng, Hà Nội. Với gần 4.000 m² cùng 165 tác phẩm được tái hiện bằng ánh sáng, âm thanh và công nghệ, triển lãm có thể trở thành một tọa độ đáng cân nhắc cho lịch trình cuối tuần sắp tới.

Mua vé và trải nghiệm Van Gogh Timeless cùng quà tặng đặc quyền một cách dễ dàng qua 2 cách:

Cách 1: Mua vé tiện lợi trên App ABBank: Tại đây

Cách 2: Mua tại website: Tại đây