Thời điểm cuối tháng 6 âm lịch năm Bính Ngọ (tháng Ất Mùi), dòng chảy cát khí của đất trời đang có sự kết tụ mạnh mẽ trước khi chuyển giao sang tiết khí mới. Sự hòa quyện giữa Mộc khí của thiên can Ất và Thổ khí đậm đặc của địa chi Mùi tạo nên một bệ phóng phong thủy vững chãi, khơi thông những mạch ngầm tài lộc cho các con giáp biết nắm bắt cơ hội.

Tử vi học có nói, theo các quy luật tương hợp phong thủy, có 3 con giáp may mắn và dễ làm giàu nhất cần tận dụng giai đoạn này để tối ưu tài lộc nhất.

🌟 Con giáp tuổi Mùi: Linh miêu tọa vị, đại địa sinh vàng

Bước vào những ngày cuối của tháng bản mệnh, người tuổi Mùi sẽ là con giáp được tắm mình trong vầng hào quang cát tường khi năng lượng Thổ khí đạt độ chín muồi nhất.

Bạn giống như một vị chủ nhân đích thực đang đứng trên đỉnh ngọn núi tài lộc, nơi tất cả các mạch nước ngầm thịnh vượng đều đổ về một hướng. Mọi rào cản, u ám hay những bước thử thách từ đầu tháng đến nay bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho ánh bình minh lấp lánh của tiền tài gõ cửa.



(Ảnh minh họa)



Trực giác sắc bén như một chiếc la bàn phong thủy giúp tuổi Mùi dễ dàng nhận ra những cơ hội kinh doanh béo bở mà người khác vô tình bỏ qua. Nguồn thu nhập chính từ công việc có sự tăng trưởng vượt bậc, song song đó là những khoản lộc lá bất ngờ từ các dự án tay trái liên tục đổ về tài khoản.

Đối với những người đang ấp ủ kế hoạch đầu tư lớn hay mở rộng quy mô cửa hàng, đây chính là thời điểm vàng để dốc vốn hành sự. Con giáp tuổi Mùi hãy tự tin sải bước và đón nhận tấm áo gấm hoa lệ này, bởi vũ trụ đang dồn mọi nguồn lực để giúp bạn hiện thực hóa giấc mộng giàu sang.

🌟 Con giáp tuổi Hợi: Thủy triều dâng sóng, cuốn ngọc vào bờ

Nằm trong bộ ba Tam Hợp Hợi – Mão – Mùi, người tuổi Hợi sẽ là con giáp đón nhận những ngày cuối tháng 6 âm lịch với một tâm thế vô cùng hanh thông và kiêu hãnh.

Dòng chảy cát khí của tháng Mùi đóng vai trò như một thỏi nam châm khổng lồ, thu hút về phía bạn những vận may tài chính mang tính bước ngoặt. Tuổi Hợi làm việc gì cũng đón nhận sự thuận buồm xuôi gió, các hợp đồng ký kết hay những cuộc đàm phán thương mại đều mang lại lợi nhuận vượt ngoài mong đợi.



(Ảnh minh họa)

Những khoản đầu tư tưởng chừng đã đóng băng hoặc gặp khó khăn từ trước nay bỗng nhiên hồi sinh mạnh mẽ, đem về nguồn quả ngọt xứng đáng. Quý nhân xuất hiện ngay bên cạnh, không chỉ nâng đỡ tinh thần mà còn mang đến những thông tin kinh doanh vô giá giúp con giáp này đi trước đối thủ một bước.

Có thể nói, ví tiền của tuổi Hợi trong giai đoạn này giống như chiếc túi không đáy, tiền vơi lại đầy, giúp bạn hoàn toàn thoải mái chi tiêu và tích lũy. Con giáp này hãy mở rộng lòng mình để lướt đi trên con sóng thịnh vượng này, bởi đây là thời khắc để cuộc sống của bạn bước lên một tầm cao mới.

🌟 Con giáp tuổi Mão: Cây đời nở hoa, phú quý tràn đầy

Là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện vòng tròn Tam Hợp, người tuổi Mão sẽ là con giáp bước vào dịp cuối tháng 6 âm lịch với nguồn năng lượng sinh trưởng mãnh liệt của Mộc khí.



(Ảnh minh họa)

Bạn như một mầm cây quý gặp được cơn mưa rào mùa hạ, phát triển thần tốc và sớm đơm hoa kết trái vàng rực rỡ trên con đường sự nghiệp. Sự nhạy bén thiên bẩm hòa quyện với thiên thời địa lợi biến mỗi quyết định tài chính của bạn trong những ngày này thành một mũi tên trúng hồng tâm.

Khách hàng, đối tác tự tìm đến vây quanh, mang theo những cơ hội hợp tác dài hạn giúp nguồn vốn lưu động của tuổi Mão sinh sôi không ngừng nghỉ. Những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo hoặc kinh doanh tự do sẽ gặt hái những khoản doanh thu bùng nổ, khẳng định uy tín vững chắc trên thị trường.

Sức mạnh phong thủy từ ngày rằm vừa qua vẫn tiếp tục bảo trợ, giúp bạn tránh xa được các cạm bẫy hao tài tốn của do kẻ xấu bày sẵn. Con giáp này hãy tận dụng triệt để quỹ thời gian hoàng kim này để tích lũy tài sản, tạo dựng một nền tảng vững chãi như bàn thạch cho những tháng tiếp theo.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

