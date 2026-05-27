Giai đoạn cuối tháng 5 dương lịch năm 2026 (trùng với giai đoạn giữa tháng 4 âm lịch - tháng Quý Tỵ) chứng kiến sự chín muồi của trục năng lượng Thủy - Hỏa phương Nam. Sự chuyển dịch này mang lại bước ngoặt lớn, khơi thông dòng vốn và mang đến chuyển biến tài chính cực kỳ tích cực cho 3 con giáp sau:

1. Con giáp tuổi Thân: Khơi thông dòng vốn nhờ Lục Hợp

Tuổi Thân là con giáp nổi tiếng với trí thông minh, sự nhạy bén với thời cuộc và khả năng xoay xở cực kỳ linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Họ là những người có tư duy cởi mở, không ngại thay đổi và luôn tìm thấy cơ hội kiếm tiền từ trong những tình huống khó khăn nhất.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, giai đoạn cuối tháng 5 dương lịch này dòng năng lượng Thủy - Hỏa biến động mạnh, dễ làm người khác hoang mang thì lại là "đất diễn" hoàn hảo cho tuổi Thân. Sự linh hoạt bẩm sinh giúp con giáp này thích nghi ngay lập tức với sự thay đổi của thị trường, đón đầu xu hướng và chốt các thương vụ béo bở. Nhờ tính cách xông xáo, họ chủ động kết nối lại với đối tác cũ, biến mối quan hệ Lục Hợp của tháng thành những dòng vốn lưu thông đổ về túi.

Có thể nói, giai đoạn này đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ của tuổi Thân khi các nguồn thu nhập phụ, tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ các dự án đầu tư trước đó đồng loạt đổ về túi. Bản mệnh có cơ hội chốt được những hợp đồng lớn hoặc thu hồi những khoản nợ khó đòi từ lâu, giúp giải tỏa hoàn toàn áp lực kinh tế đầu năm.

2. Con giáp tuổi Dậu: Tài lộc dồi dào nhờ Tam Hợp cục

Tuổi Dậu là con giáp mang tính cách đặc trưng của hành Kim: Kiên định, thực tế, làm việc có tổ chức và sở hữu óc quan sát, phân tích vô cùng sắc sảo. Họ luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng và đòi hỏi sự hoàn hảo, chính xác cao trong quản lý tài chính cá nhân.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, dưới sức nóng "lửa thử vàng" của hỏa khí phương Nam trong tháng Quý Tỵ, tính cách kiên định của tuổi Dậu càng được tôi luyện trở nên vững vàng hơn. Họ không bị cuốn vào những cái bẫy đầu tư mạo hiểm nhờ óc phân tích tỉnh táo. Sự chăm chỉ, tỉ mỉ và uy tín bẩm sinh giúp họ chiếm trọn lòng tin của khách hàng trong giai đoạn này, khiến lượng đơn hàng tăng vọt và mang lại nguồn doanh thu đột biến từ cục diện Tam Hợp.

Có thể nói, giai đoạn cuối tháng 5 dương lịch, người tuổi Dậu sẽ thấy lượng khách hàng tăng vọt, các đơn hàng chốt nhanh gọn giúp dòng vốn luân chuyển liên tục không ngừng. Người làm công ăn lương dễ nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên, dẫn đến những cơ hội tăng lương, thưởng nóng hoặc nhận được mức hoa hồng xứng đáng với công sức bỏ ra.

3. Con giáp tuổi Sửu: Tích lũy vững chắc nhờ Hỏa sinh Thổ

Tuổi Sửu là con giáp gắn liền với hình tượng sự bền bỉ, nhẫn nại, thực tế và luôn coi trọng sự an toàn, chắc chắn. Họ không thích những trò cá cược may rủi mà tin vào thành quả từ lao động miệt mài và có xu hướng thiên về tích lũy tài sản dài hạn như đất đai.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, giai đoạn Hỏa khí vượng tương sinh mạnh mẽ cho hành Thổ của tuổi Sửu, biến sự nhẫn nại của họ thành "quả ngọt". Sau khoảng thời gian âm thầm tích lũy và quan sát, tính cách thực tế giúp con giáp này đưa ra quyết định xuống tiền vô cùng chính xác vào các tài sản có giá trị bền vững như bất động sản. Sự chân thành và vững chãi trong tính cách giúp họ được các tiền bối và quý nhân đánh giá cao, sẵn sàng trao tay những cơ hội làm ăn lớn để khép lại tháng 5 dương lịch một cách viên mãn.

Có thể nói, giai đoạn cuối tháng 5 dương lịch, tuổi Sửu sẽ chuyển mình từ thế bị động sang chủ động, giải quyết triệt để các vấn đề tài chính tồn đọng và tìm ra hướng đi mới giúp tăng thu nhập. Thời điểm này cũng đặc biệt thuận lợi cho các giao dịch liên quan đến bất động sản, nhà đất hoặc các kế hoạch tích lũy tài sản dài hạn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.