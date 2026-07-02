Tháng 5 âm (tháng Giáp Ngọ) đã trôi qua được một nửa. Với một số con giáp, đây là giai đoạn nước rút để họ nắm bắt và tận dụng cơ hội kiếm tiền. Nhưng đối với những con giáp khác, lại là lúc họ vẫn phải thận thận trọng để bảo toàn thành quả lao động.

2 Con Giáp Cần Tận Dụng Cơ Hội Tốt Để Kiếm Tiền

🐕 Tuổi Tuất: Tam Hợp Đơm Hoa – Hỏa Thổ Tương Sinh

Thời điểm cuối tháng 5 âm - tháng Giáp Ngọ mang lại cơ hội bứt phá tài chính rõ rệt nhất cho người tuổi Tuất nhờ vòng che chở của cục diện Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất). Lúc này, hỏa khí thịnh vượng của tháng Ngọ bắt đầu chuyển hóa, tạo thành nguồn năng lượng tương sinh hoàn hảo để bồi đắp cho bản mệnh Thổ của con giáp này.

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Lý do cốt lõi giúp bạn kiếm tiền dễ dàng hơn là nhờ sự xuất hiện của cát tinh Long Đức, giúp nâng cao uy tín cá nhân và mang lại những mối quan hệ làm ăn vô cùng chất lượng. Đường tài lộc hanh thông giúp người làm công ăn lương dễ dàng nhận được những khoản tiền thưởng cuối tháng, trong khi người kinh doanh tự do liên tiếp chốt được những đơn hàng lớn.

Dòng tiền đổ về túi tuổi Tuất trong giai đoạn này không còn nhỏ giọt mà luân chuyển mạnh mẽ, giúp giải tỏa hoàn toàn áp lực về vốn liếng trước đây. Bạn nên chủ động mở rộng quy mô kinh doanh hoặc mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực quen thuộc vì đây là thời điểm xác suất thành công cao nhất. Hãy tận dụng tối đa những ngày cuối tháng này để quyết toán công nợ và tích lũy một khoản tiền nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

🐏 Tuổi Mùi: Lục Hợp Tụ Tài – Đất Ấm Sinh Kim Ngân

Người tuổi Mùi bước vào giai đoạn cuối tháng 5 âm lịch với vị thế của kẻ đón nhận hồng phúc nhờ cục diện Lục Hợp Ngọ - Mùi bổ trợ trực diện. Sức nóng thiêu đốt của song Ngọ bắt đầu dịu xuống khi gặp đất ấm của tuổi Mùi, tạo nên thế trận phong thủy "Hỏa sinh Thổ" vô cùng cát lợi.

(Ảnh minh họa)

Lý do vận trình tài lộc của con giáp này bùng nổ là do bạn tìm được tiếng nói chung với các đối tác lớn, từ đó mở ra những cơ hội hợp tác độc quyền mang lại lợi nhuận cao. Thần Tài ưu ái dẫn lối giúp các nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái hoặc các khoản đầu tư ngắn hạn của bạn bất ngờ sinh lời vượt mức kỳ vọng.

Dòng tiền thong dong chảy vào tài khoản, giúp bản mệnh không phải đau đầu suy nghĩ về chuyện chi tiêu mua sắm cho gia đình. Người làm văn phòng cũng có cơ hội thể hiện tài năng xuất chúng, dễ được cấp trên cất nhắc hoặc ban thưởng xứng đáng. Bạn cần nhanh chóng chốt hạ các hợp đồng quan trọng, tránh tâm lý do dự làm tuột mất luồng cát khí quý báu này.

2 Con Giáp Cần Đề Phòng Kẻ Tiểu Nhân, Tránh Hao Tài Tốn Của

🐀 Tuổi Tý: Chính Xung Đỉnh Điểm – Thủy Hỏa Đối Đầu

Giai đoạn cuối tháng Giáp Ngọ là thời điểm người tuổi Tý phải đối mặt với nhiều nguy cơ rạn nứt tài chính lớn nhất do cục diện Tý - Ngọ Chính Xung vận hành đến mức cực hạn. Bản mệnh Thủy của bạn bị hỏa khí bao vây, dễ khiến tâm trí rơi vào trạng thái bốc đồng, nóng nảy và đưa ra những quyết định giải ngân sai lầm.

(Ảnh minh họa)

Đây là lúc bạn dễ bị hao tài, dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét đang âm thầm tìm cách phá hoại các mối quan hệ làm ăn, tung tin đồn thất thiệt nhằm hạ bệ uy tín. Đường tài lộc sụt giảm nghiêm trọng, tiền bạc dễ bị thất thoát do phát sinh những khoản chi phí phát sinh ngoài kế hoạch như sửa chữa máy móc hoặc đền bù sai sót.

Các dự án kinh doanh hoặc kế hoạch xoay vòng vốn của bạn có nguy cơ bị đóng băng hoặc trì trệ do thủ tục giấy tờ bị cài cắm rắc rối ngầm. Con giáp này tuyệt đối không đứng ra bảo lãnh vay mượn tiền bạc, không hùn vốn đầu tư mạo hiểm nghe theo những lời đường mật của người lạ trong thời gian này. Hãy giữ lối sống kín tiếng, bảo mật tuyệt đối thông tin kinh doanh và kiểm tra kỹ lưỡng mọi điều khoản hợp đồng trước khi đặt bút ký.

🐂 Tuổi Sửu: Cục Diện Tương Hại – Ngầm Phá Định Ước

Người tuổi Sửu cần nâng cao tinh thần cảnh giác ở mức tối đa vào cuối tháng 5 âm lịch do phạm vào cục diện Sửu - Ngọ Tương Hại. Mặc dù ngũ hành mang tính tương sinh, nhưng mối quan hệ tương hại này lại ngầm chứa sự bội tín, rạn nứt và những chiếc bẫy tài chính được giăng sẵn từ trước.

(Ảnh minh họa)

Theo tử vi, tuổi Sửu dễ gặp rắc rối là vì kẻ tiểu nhân núp bóng dưới danh nghĩa bằng hữu thân thiết, lợi dụng sự thật thà của bạn để trục lợi hoặc tranh công đổ lỗi tại nơi làm việc. Dòng tiền luân chuyển vô cùng chậm chạp, khiến các khoản thu nhập của bạn bị đình trệ, trong khi áp lực chi tiêu cuối tháng lại tăng cao.

Bản mệnh dễ vướng vào những cuộc tranh chấp, cãi vã vô bổ với đồng nghiệp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và hiệu suất lao động. Việc đầu tư kinh doanh trong giai đoạn này cần hết sức thận trọng, tránh tình trạng dốc hết vốn liếng vào một giỏ để giảm thiểu rủi ro thất thoát. Hãy dùng sự điềm tĩnh và nhẫn nại làm tấm khiên hộ thân, từ chối khéo léo những lời mời gọi hợp tác béo bở nhưng thiếu tính minh bạch.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.