Thời điểm cuối tháng 4 âm lịch (tháng Quý Tỵ) năm Bính Ngọ 2026 là lúc dòng năng lượng Trường Lưu Thủy luân chuyển mạnh mẽ, chuẩn bị giao thoa với tháng mới, mang đến cơ hội lớn cho một số con giáp nhưng cũng ẩn chứa những cạm bẫy cho nhóm con giáp khác.

Theo tử vi học, có 2 con giáp đang bước vào giai đoạn tài lộc nở rộ, nếu biết cách tận dụng thì sẽ gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ, nhưng cũng có 2 con giáp lại nên ưu tiên việc đề phòng tiểu nhân quấy phá để bảo toàn công sức lao động của mình.

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không cũng như tài lộc chi tiết trong thời điểm cuối tháng 4 âm này nhé.

Hai con giáp cần tận dụng cơ hội tốt để kiếm tiền

1. Con giáp tuổi Thân: Bứt phá mạnh mẽ

Tháng 4 âm, tuổi Thân nằm trong số những con giáp có nhiều cát tinh chiếu mệnh, làm gì cũng may mắn và dễ gặt hái thành tựu. Với sự thông minh, nhanh nhẹn cùng tư duy sáng tạo, không ngừng đổi mới của mình, tuổi Thân chỉ cần nỗ lực và nắm lấy những cơ hội tốt đến với mình thì thu nhập sẽ tăng lên đáng kể.

(Ảnh minh họa)

Đặc biệt, tử vi học có nói, giai đoạn cuối tháng 4 âm là thời điểm vàng để tuổi Thân bứt phá trong công việc, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh. Cục diện Lục Hợp mang đến cho con giáp này những lời mời hợp tác, ký kết hợp đồng béo bở từ những đối tác lớn hoặc cấp trên cũ. Dòng tiền luân chuyển nhanh, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc nghề tay trái liên tục mang lại lợi nhuận dồi dào, giúp ví tiền của con giáp tuổi Thân dày lên trông thấy.

2. Con giáp tuổi Sửu: Thu hồi nợ cũ, đầu tư thắng lợi

Khác với tuổi Thân, tuổi Sửu lại là tuýp con giáp tích lũy của cải từ sự "chậm mà chắc". Chính sự kiên trì, bền bỉ và những kinh nghiệm được họ bồi đắp dần qua năm tháng sẽ đem đến sự giàu có và sung túc cho họ.

(Ảnh minh họa)

Thời điểm cuối tháng 4 âm này, sự hội tụ của các cát tinh đã mang đến cho tuổi Sửu nhiều tin vui đáng kể. Con giáp này sẽ chuyển mình từ thế bị động sang chủ động, khơi thông hoàn toàn các bế tắc về dòng vốn trước đó. Đặc biệt, bản mệnh có duyên lớn với các lĩnh vực liên quan đến bất động sản, tích lũy tài sản cố định hoặc thu hồi được những khoản nợ cũ tưởng chừng đã mất. Quý nhân là những tiền bối giàu kinh nghiệm sẽ xuất hiện, trao cho bạn những thông tin đầu tư vô cùng giá trị.

Nhóm 2: Hai con giáp cần đề phòng kẻ tiểu nhân

1. Con giáp tuổi Hợi: Xung Thái Tuế Tỵ - Hợi

Do phải chịu cục diện Xung Thái Tuế trực diện với tháng Tỵ, tuổi Hợi sẽ là con giáp cần đặc biệt cảnh giác trong giai đoạn cuối tháng 4 âm này. Kẻ tiểu nhân có dấu hiệu ghen ghét, tìm cách ném đá giấu tay, làm rò rỉ thông tin mật hoặc tranh công đổ lỗi tại nơi làm việc. Là tuýp con giáp nổi tiếng thật thà, đôi khi cả tin, tuổi Hợi cần đặc biệt cẩn trọng hơn trong giao tiếp, tránh mắc bẫy kẻ khác.

(Ảnh minh họa)

Đặc biệt vận trình tài chính bấp bênh, tuổi Hợi cũng chú ý đề phòng kẻo bị lôi kéo vào các dự án đầu tư "ảo" dẫn đến nguy cơ hao tài tốn của rất lớn. Để giảm thiểu nguy cơ, con giáp này tuyệt đối không đứng ra bảo lãnh mượn tiền cho bất kỳ ai và giữ bảo mật các kế hoạch kinh doanh cá nhân.

2. Con giáp tuổi Dần: Hình Thái Tuế Tỵ - Dần

Tháng 5 âm sắp tới, tuổi Dần sẽ là con giáp bung lụa rực rỡ, tiền về đầy túi. Tuy nhiên, thời điểm cuối tháng 4 âm, họ lại cần hết sức cẩn trọng kẻo tài lộc chưa tới đã bị hao tán.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, tháng Quý Tỵ, cục diện Tương Hình khiến tuổi Dần dễ vướng vào những rắc rối thị phi, bị đối thủ cạnh tranh không lành mạnh làm ảnh hưởng đến uy tín công việc. Bản mệnh làm lụng vất vả nhưng nguồn thu dễ bị đình trệ hoặc phát sinh các khoản chi phí sửa chữa, đền bù ngoài kế hoạch. Việc quá tin người hoặc thiếu kiểm soát cảm xúc khi nóng giận sẽ tạo kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng trục lợi.

Để phòng tránh tối ưu, con giáp này hãy kiểm tra kỹ lưỡng mọi văn bản, hóa đơn và giấy tờ pháp lý trước khi ký kết để tránh bị phạt tiền oan.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.