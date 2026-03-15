Cuối tháng 1 âm 3 con giáp có Thần tài ưu ái, vận may chạm đỉnh, cần tận dụng để kiếm tiền, làm giàu

Con giáp tuổi Tỵ

Năm Bính Ngọ 2026, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, thu được nhiều lợi ích tài chính. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Kim Quỹ, Lộc Hầu, Thiên Đức, Tử Vi, con giáp này sẽ luôn có quý nhân phù trợ trên con đường công danh sự nghiệp, dù làm gì cũng gặt hái nhiều lộc lá, cơ hội làm giàu nằm trong tầm tay.

Trong tử vi học, Kim Quỹ là sao tốt, chủ về khả năng tích trữ tài sản, thu hoạch lợi nhuận từ đầu tư và sự thịnh vượng về mặt tài chính. Có sao Kim Quỹ chiếu mệnh, năm Bính Ngọ, tuổi Tỵ sẽ gặp thuận lợi trong việc tập trung tiết kiệm, đầu tư dài hạn, củng cố tài sản cá nhân.

Sao Tử Vi là cát tinh đứng đầu các vì sao và chủ trị cung Quan Lộc, tượng trưng cho hình ảnh vị vua, mang năng lượng của sự tôn quý, khả năng lãnh đạo và quản lý xuất chúng. Người có sao này chiếu mệnh thường có khí chất cao sang, dễ đạt được chức vụ cao và có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội.

Trong khi đó, Thiên Đức là cát tinh có khả năng hóa hung thành cát, giúp bản mệnh tai qua nạn khỏi và giảm bớt nghiệp lực. Khi gặp khó khăn hoặc tiểu nhân hãm hại, sao này mang đến sự hỗ trợ vô hình giúp mọi việc xoay chuyển theo hướng bình an.

Cuối cùng, sao Lộc Hầu tượng trưng cho "kho lộc" trời ban, mang đến sự may mắn về tiền bạc, quà tặng hoặc những khoản thu nhập bất ngờ. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Tỵ sẽ dễ có duyên với kinh doanh, dễ gặp cơ hội phát tài và có khả năng tích lũy tài sản rất tốt trong năm mới.

Ngay tháng 1 âm - tháng đầu tiên của năm Bính Ngọ, tuổi Tỵ đã là con giáp được Thần tài "chọn mặt gửi vàng", cuộc sống khởi sắc rực rỡ. Chia tay với năm tuổi của mình, tuổi Tỵ bước sang năm Bính Ngọ với nhiều tín hiệu tích cực. Được sao Thiên Đức chiếu mệnh, con giáp này sẽ có quý nhân trợ giúp, làm gì cũng hanh thông. Đặc biệt, càng về cuối tháng 1 âm, vận may càng thể hiện rõ, tuổi Tỵ nên biết nắm bắt để tối ưu hóa tài lộc nhé. Sau tháng 1 âm thì con giáp này sẽ phải chờ khá lâu, tới tận tháng 8 âm mới có được những cơ hội tốt tương tự.

Con giáp tuổi Mùi

Được lục hợp hỗ trợ, tuổi Mùi cũng nằm trong số những con giáp vượng phát bậc nhất trong năm Bính Ngọ 2026 này. Với sự hỗ trợ của nhiều cát tinh như Thái Dương, Tuế Hợp, Thiên Hỉ, tuổi Mùi có đầy đủ các điều kiện thiên thời - địa lợi để phát triển rực rỡ trong sự nghiệp.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh trong hệ thống tử vi, chủ về công danh hiển đạt, giúp bản mệnh thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp và gặp nhiều may mắn về tài lộc. Ngoài ra, Thái Dương còn có khả năng chế hóa hung sát cực mạnh, giúp hóa giải tai ương và mang đến sự bình an cho gia đạo. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Mùi sẽ dễ gặp được quý nhân phù trợ, gặt hái thành công lớn nhờ trí tuệ sáng suốt cùng uy tín cá nhân cao.

Trong khi đó, sao Tuế Hợp là một cát tinh đại diện cho sự hòa hợp, chủ về việc gặp gỡ quý nhân, giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn hay ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi và bền vững. Trong phương diện tình cảm, Tuế Hợp mang đến tín hiệu tích cực cho việc hỏa giải mâu thuẫn, giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc.

Cuối cùng, sao Thiên Hỷ là cát tinh chủ về các sự kiện hỷ tín, may mắn và những cuộc hội ngộ bất ngờ trong cuộc sống, hỗ trợ cho phương diện tình cảm, giúp người độc thân sớm tìm thấy nhân duyên. Trong công việc, Thiên Hỷ mang lại bầu không khí hòa hợp, giúp bản mệnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đồng nghiệp và đối tác để gặt hái thành công. Khi được sao này chiếu mệnh, tinh thần bạn sẽ luôn lạc quan, rạng rỡ, từ đó thu hút thêm nhiều vận may và phúc lộc đến với gia đạo.

Cũng giống như tuổi Tỵ, tuổi Mùi cũng là con giáp được Thần tài ưu ái ngay trong tháng 1 âm này. Với sự xuất hiện của sao Thiên Hỷ, con giáp tuổi Mùi sẽ có đường công danh vô cùng sáng rõ với nhiều cơ hội thăng tiến. Với những người làm về kinh doanh, các đơn hàng lớn sẽ liên tục đổ về, giúp cho túi tiền của người tuổi Mùi luôn căng đầy. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là tháng 1 âm sẽ kết thúc, con giáp này nên biết nắm bắt thời cơ để tối ưu lợi nhuận, nhất là khi họ còn phải chờ tới tháng 5 âm thì mới có những cơ hội thuận lợi tương tự.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi học có nói, được Tam hợp chống lưng, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, cực kỳ hanh thông và viên mãn.

Được hỗ trợ bởi các cát tinh như sao Hoa Cái, sao Địa Giải, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng may mắn, có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với các cát tinh hỗ trợ như Địa Giải, Hoa Cái, tuổi Tuất hầu như không còn gì phải lo lắng. Trong tử vi, sao Địa Giải là một cát tinh thuộc hành Thổ, có đặc tính đúng như cái tên của nó, đó là có thể hóa giải mọi khó khăn và tai ương. Đây là c át tinh chuyên chủ về việc tiêu giải bệnh tật, tai nạn và những rắc rối thị phi. Có sao Địa Giải ở bên, tuổi Tuất dù cho có gặp hung cũng sẽ hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, phù trợ.

Trong khi đó, sao Hoa Cái lại tượng trưng cho sự xa hoa, lộng lẫy và cốt cách quý phái, chủ về trí tuệ thông minh, sự khéo léo và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương hoặc thủ công tinh xảo. Có sao Hoa Cái chiếu mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ dễ bề thăng tiến, đạt được sự vinh hiển, giàu có trong năm mới Bính Ngọ.

Tháng 1 âm, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp giàu có và viên mãn bậc nhất khi là con giáp vừa có tiền, vừa có quyền, lời nói vô cùng trọng lượng, khiến người khác phải kính nể. Càng về cuối tháng 1 âm, cát khí càng mạnh hơn, tuổi Tuất nên biết nắm bắt cơ hội. Với những người làm về kinh doanh, các dự án cũ hoặc các khoản nợ từ trước bỗng chốc đổ tiền về, giúp tuổi Tuất chủ động tài chính cho việc chi tiêu, đầu tư hoặc tích lũy.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.