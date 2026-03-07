Cuối tháng 1 âm 2 con giáp sắp đón tin vui lớn, 1 con giáp lại cần tận dụng cơ hội kiếm tiền, làm giàu

Con giáp tuổi Ngọ

Theo tử vi học, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân và thăng tiến rực rỡ nhờ sự hỗ trợ của các cát tinh như sao Tướng Tinh, Kim Quỹ, Thiên Hỷ.

Trong tử vi sao Tướng Tinh tượng trưng cho quyền uy, khả năng lãnh đạo và bản lĩnh cầm quân trong công việc. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều thuận lợi để thăng quan tiến chức, khẳng định vị thế và được cấp dưới nể phục.

Sao Kim Quỹ lại được ví như "hòm vàng" hay kho lưu trữ báu vật, ngôi sao này chủ về khả năng tích lũy tài sản và may mắn trong tài chính. Nó giúp tuổi Ngọ không chỉ kiếm được tiền mà còn giữ được tiền, hỗ trợ đắc lực cho các kế hoạch đầu tư hoặc tiết kiệm dài hạn.

Trong khi đó, sao Thiên Hỷ chuyên chủ về các sự kiện vui mừng, hỷ tín như cưới hỏi, sinh con hoặc những cuộc hội ngộ bất ngờ. Sự xuất hiện của sao này mang lại không khí tươi vui, giúp tinh thần phấn chấn và thúc đẩy các mối quan hệ tình cảm của tuổi Ngọ trở nên thăng hoa.

Giờ đã là cuối tháng 1 âm, chẳng bao lâu nữa, tuổi Ngọ sẽ nằm trong số những con giáp may mắn và thuận lợi bậc nhất. Tháng 2 âm, được sao Thiên Hỷ chiếu rọi, con giáp này sẽ có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp hanh thông, làm gì cũng có kết quả tốt. Tiền bạc không những rủng rỉnh mà các mối quan hệ cũng vô cùng êm ấm, tốt đẹp. Có thể nói, tháng 2 âm, nếu biết tận dụng các điều kiện thiên thời địa lợi thì tuổi Ngọ sẽ là con giáp giàu có, thịnh vượng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 là một năm tốt cho những người tuổi Thân. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh trong năm nay như Văn Xương, Tuế Điện, Dịch Mã, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp.

Theo tử vi, sao Văn Xương, Tuế Điện và Dịch Mã là các sao tốt cho công việc, giúp tuổi Thân có con đường công danh sự nghiệp thuận lợi, thăng tiến rực rỡ. Với sự nhanh nhạy, thông minh của mình, con giáp này có thể sẽ làm nên nghiệp lớn.

Trong khi đó, có sao Nguyệt Đức và Thiên Hỷ chiếu rọi, con giáp tuổi Thân sẽ đón nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cụ thể, sao Nguyệt Đức là một đại phúc tinh mang năng lượng ôn hòa, chủ về sự từ thiện, nhân hậu và khả năng hóa giải mọi xung đột, mâu thuẫn. Sao này giúp con giáp tuổi Thân gặp dữ hóa lành, đi đâu cũng có người giúp đỡ và giữ được sự bình yên, hạnh phúc trong gia đạo.

Sao Thiên Hỷ chủ về những tin vui, hỷ sự và không khí tươi vui trong cuộc sống, đặc biệt là chuyện cưới hỏi hay thêm người thêm của. Khi có sao này chiếu, tinh thần bản mệnh luôn phấn chấn, giúp các mối quan hệ xã giao trở nên thuận lợi và thu hút thêm nhiều vận may bất ngờ.

Tháng 1 âm, tuổi Thân là con giáp gặp phải một số thử thách trong các mối quan hệ, sức khỏe cũng dễ gặp vấn đề. Tuy nhiên, tháng 1 âm sắp kết thúc và sẽ mang đến tin vui lớn cho con giáp này. Tử vi học có nói, tháng 2 âm, tuổi Thân sẽ bước vào một trong những thời kỳ may mắn nhất trong năm Bính Ngọ. Được quý nhân đưa đường dẫn lối, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, thậm chí thu về kết quả ngoài sự mong đợi. Có thể nói, tháng 2 âm, tuổi Thân sẽ là con giáp vừa có tiền, vừa có quyền, cuộc sống viên mãn.

Con giáp tuổi Tỵ

Năm Bính Ngọ 2026 sẽ mang đến những cơ hội đáng kể để tuổi Tỵ phát triển sự nghiệp, thu được nhiều lợi ích tài chính. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Kim Quỹ, Lộc Huân, Thiên Đức, Tử Vi, tuổi Tỵ sẽ luôn có quý nhân phù trợ trên con đường công danh sự nghiệp, dù làm gì cũng gặt hái nhiều lộc lá, cơ hội làm giàu nằm trong tầm tay.

Trong tử vi học, Kim Quỹ là sao tốt, chủ về khả năng tích trữ tài sản, thu hoạch lợi nhuận từ đầu tư và sự thịnh vượng về mặt tài chính. Có sao Kim Quỹ chiếu mệnh, năm Bính Ngọ, tuổi Tỵ sẽ gặp thuận lợi trong việc tập trung tiết kiệm, đầu tư dài hạn, củng cố tài sản cá nhân.

Sao Tử Vi được mệnh danh là "Đế Tinh" - cát tinh quyền lực nhất, đứng đầu các vì sao và chủ trị cung Quan Lộc, tượng trưng cho hình ảnh vị vua, mang năng lượng của sự tôn quý, khả năng lãnh đạo và quản lý xuất chúng. Người có sao này chiếu mệnh thường có khí chất cao sang, dễ đạt được chức vụ cao và có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội.

Trong khi đó, Thiên Đức là cát tinh có khả năng hóa hung thành cát, giúp bản mệnh tai qua nạn khỏi và giảm bớt nghiệp lực. Khi gặp khó khăn hoặc tiểu nhân hãm hại, sao này mang đến sự hỗ trợ vô hình giúp mọi việc xoay chuyển theo hướng bình an.

Cuối cùng, sao Lộc Huân tượng trưng cho "kho lộc" trời ban, mang đến sự may mắn về tiền bạc, quà tặng hoặc những khoản thu nhập bất ngờ. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Tỵ sẽ dễ có duyên với kinh doanh, dễ gặp cơ hội phát tài và có khả năng tích lũy tài sản rất tốt trong năm mới.

Theo tử vi, tuổi Tỵ lại là con giáp cần phải tận dụng tốt những ngày cuối cùng của khoảng thời gian này. Tử vi học có nói, ngay tháng 1 âm năm Bính Ngọ, được sao Thiên Đức chiếu rọi, tuổi Tỵ sẽ có quý nhân hỗ trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp chuyện vui. Đặc biệt, càng về cuối tháng, con giáp này sẽ càng gặt hái nhiều lộc lá, nên biết nắm bắt để tối ưu cơ hội.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.