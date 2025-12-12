Cuối năm dọn nhà hanh thông năm mới: Chỉ cần đủ 5 sản phẩm này, hiệu quả thấy ngay trong 1 ngày

Dưới đây là 5 sản phẩm đáng mua nhất, giá mềm, hiệu quả nhanh và cực hợp để dọn dẹp cuối năm.

1. Combo 5 hộp chất vệ sinh lồng máy giặt Mao Bao Ag+ 306g – giảm 32%

Chỉ cần làm sạch lồng giặt là đã loại bỏ đến 70% mùi khó chịu trong nhà.

Công thức Ag+ diệt khuẩn mạnh.

Hòa tan cặn bột giặt, nấm mốc, mảng bám lâu ngày.

Sau khi chạy 1 lần, máy giặt thơm – quần áo sạch hơn hẳn.

Ai cần mua ngay: nhà có trẻ nhỏ, giặt hằng ngày, áo quần hay bị ám mùi.

Mua tại Lazada

2. Nước lau sàn Sunlight BIOSHIELD Chanh Yuzu & Sả 3.4kg – giảm 3,9%

Mùi sả và chanh Yuzu cực hợp dọn nhà cuối năm: sạch mát, xua côn trùng và tạo tinh thần “refresh”.

Lau xong sàn khô nhanh, không nhờn.

Hương thơm dễ chịu, phù hợp mọi không gian.

Dùng được cho sàn gỗ, gạch men, đá…

Tip 24 giờ sạch: lau sàn buổi chiều để tối bước vào nhà là thấy thơm “đổi mood”.

Mua tại Lazada

3. Glade Bộ máy & lõi xịt phòng tự động – Hương hoa hồng & mẫu đơn 252ml – giảm 17,1%

Nếu muốn “nhà thơm ngay lập tức”, xịt phòng tự động là vua.

Giải phóng mùi thơm theo chu kỳ, giữ nhà luôn dễ chịu.

Hương hoa hồng & mẫu đơn sang, không bị nồng.

Đặt phòng khách – nhà tắm – khu bếp đều hợp.

Hiệu quả nhanh: chỉ sau 30 phút là cảm giác sạch – tươi – sáng rõ rệt.

Mua tại Lazada

4. Combo 2 túi nước giặt xả MaxKleen 3.8kg + 1.2kg – giảm 32,26%

Dọn nhà mà bỏ quên quần áo thơm thì vẫn… chưa Tết.

Giặt sạch, lưu hương lâu nhưng không quá gắt.

Xả mềm vải, hợp cho quần áo trẻ em.

Dùng combo 5kg hơn là rất tiết kiệm mùa cuối năm.

Mẹo: giặt toàn bộ ga giường – rèm cửa – khăn trong ngày, nhà lập tức “đổi vibe”.

Mua tại Lazada

5. Combo 2 nước giặt gel Ariel 10X 3.7kg – giảm 32,44%

Ariel “10X sức mạnh giặt sạch” là lựa chọn cho nhà nhiều đồ, nhiều vết bẩn cứng đầu.

Dạng gel thấm nhanh, đánh bay vết mồ hôi – bùn – dầu mỡ.

Rất hợp dọn nhà dịp cuối năm khi cần “giặt cái gì cũng sạch”.

Giá giảm mạnh nên mua dự trữ cực lời.

Điểm cộng: hợp mọi loại máy giặt, quần áo sau giặt thơm tho, ít bám mùi ẩm.

Mua tại Lazada



