Cuối cùng đã có án phạt cho vụ tài tử đình đám nổ súng bắn chết người trên phim trường: Truy cứu mức phạt cao nhất!

Gần 1 năm trôi qua nhưng đến nay, công chúng vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc nam tài tử Alec Baldwin bắn chết một người, làm một người bị thương ngay trên phim trường Rust vào tháng 10/2021. Người thiệt mạng là đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins, trong khi đó đạo diễn Joel Souza cũng bị thương và phải nhập viện. Tai nạn này xảy ra sau khi Alec Baldwin bóp cò một khẩu súng đạo cụ, được trợ lý đạo diễn Dave Halls đưa cho trên phim trường. Trước đó, khẩu súng này được thông báo là "súng lạnh" - tức súng không có đạn.

Đến nay vào ngày 21/4, Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của bang New Mexico đã truy cứu trách nhiệm của vụ án này và đưa ra mức phạt tối đa lên tới 137.000 đô la (hơn 3,1 tỷ đồng) cho hãng sản xuất phim Rust - Rust Movie Productions. Lý do là vì đoàn phim này không đảm bảo được các quy tắc về an toàn súng ống, dẫn đến việc nữ đạo diễn Halyna Hutchins không may bị nam tài tử Alec Baldwin bắn chết ngay trên phim trường.

Hình ảnh Alec Baldwin bật khóc sau khi gây ra ra vụ xả súng làm một người chết, 1 người bị thương trên phim trường Rust

2 nạn nhân của vụ án chính là nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins (42 tuổi) và đạo diễn Joel Souza (48 tuổi). Không may thay, Halyna Hutchins đã qua đời khi đang được cấp cứu

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, trợ lý David Halls đã giao súng cho Alec Baldwin khi chưa kiểm tra độ an toàn của đạo cụ này và không tham khảo ý kiến của chuyên gia. Còn Rust Movie Productions thì lại không có các quy trình rõ ràng để đảm bảo đạn thật không xuất hiện tại phim trường.

Cận cảnh phim trường tại Santa Fe, New Mexico - nơi diễn ra vụ tai nạn nổ súng khiến 1 nạn nhân tử vong

Ngoài ra, tài tử Alec Baldwin - người trực tiếp gây ra tai nạn thương tâm này lại nhiều lần khẳng định rằng bản thân vô tội, từ chối giải trình và không muốn chịu trách nhiệm về mặt pháp lý. Điều này đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ và liên tục chỉ trích thái độ lạnh lùng này của nam tài tử.

Hiện tại, công cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và chưa đưa ra kết luận cuối cùng cho trường hợp của Alec Baldwin.



Alec Baldwin nhiều lần tránh né trách nhiệm khi gây ra cái chết của Halyna Hutchins vì ông cho rằng vốn dĩ không được phép có súng đạn thật ở trường quay

Nguồn: AP News