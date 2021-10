Tài tử nổi danh vừa bắn chết người - bác vợ Justin Bieber: Anh cả của đế chế Baldwin đình đám nhất Hollywood, chồng cũ bom sex Kim Basinger

Mới đây, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về vụ tai nạn gây chết người trên phim trường của tài tử Hollywood Alec Baldwin.

Cụ thể, vào ngày 21/10 (giờ địa phương), nam tài tử phải thực hiện một cảnh hành động trên phim trường ở TP. Santa Fe, bang New Mexico, Mỹ.

Theo kế hoạch, ekip chuẩn bị một khẩu súng không có đạn cho cảnh chiến đấu của nam tài tử. Tuy nhiên, khi Alec Baldwin thực hiện cảnh hành động, súng bất ngờ phát nổ khiến hai đạo diễn bị thương.

Trong đó, đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng nhưng không qua khỏi.

Hình ảnh Alec Baldwin khóc khi nói chuyện điện thoại với ai đó sau buổi làm việc cùng cảnh sát. (nguồn ảnh: Jim Weber/Santa Fe New Mexican)

Nam tài tử hàng đầu Hollywood

Sinh năm 1958, Alec Baldwin là thành viên của một trong những gia đình quyền lực nhất nhì làng điện ảnh Hollywood. Baldwin là một gia đình đình đám và có nhiều đóng góp cả cho truyền hình cùng điện ảnh suốt hai thập kỷ cuối của thế kỷ 20 tại Hollywood. Gia đình Baldwin có 6 người con, 4 người trong số đó đều theo nghiệp diễn và thành danh tại Hollywood những năm 1990 - 2000.



Là anh cả nhưng Alec Baldwin cũng là người nổi tiếng nhất trong các anh em của gia đình này. Alec Baldwin cũng là người bác ruột nổi tiếng của Hailey Baldwin - vợ Justin Bieber. Bố của Hailey Baldwin là ngôi sao điện ảnh Stephen Baldwin - em trai Alec Baldwin.

Người em trai thứ 2 của Alec Baldwin là Daniel Baldwin. Nam diễn viên cũng nối gót anh trai vào Hollywood nhưng lại theo hướng show truyền hình. Daniel Baldwin nổi tiếng với những chương trình thực tế như: VH1's Celebrity Fit Club, Celebrity Rehab with Dr. Drew, Celebrity Wife Swap và Celebrity Big Brother.

Người em trai thứ 3 của nam tài tử là Billy Baldwin (hay còn gọi là William Baldwin). Nam tài tử nổi tiếng với những phim: Flatliners, Backdraft và Sliver...

Stephen Baldwin là em út trong 4 anh em bước vào ngành điện ảnh. Tuy nhiên, Stephen Baldwin lại không có danh tiếng bằng các anh khi chỉ ghi dấu ấn qua các phim như: The Usual Suspects (1995) và Bio-Dome (1996). Stephen Baldwin còn được biết tới là bố Hailey Baldwin - bà xã Justin Bieber.

Alec Baldwin từng được đề cử giải Oscar và giải Emmy, giải Quả cầu vàng đồng thời là người dẫn chương trình sáng giá của chương trình hài kịch ăn khách "Saturday Night Live" suốt một thời gian dài. Nam tài tử được biết đến qua các phim như: The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi.

Đời tư hỗn loạn của ngôi sao Alec Baldwin

Cuộc sống đời tư của Alec Baldwin cũng nổi tiếng không kém gì sự nghiệp diễn xuất. Nam tài tử từng có quá khứ từng chạy trốn cảnh sát.

Năm 2014, ông bị bắt sau khi đi xe đạp sai đường trên Đại lộ số 5 gần Đường 16 ở Manhattan. Khi đó, Alec Baldwin không mang theo giấy tờ tùy thân và các nhân viên đưa ông đến một nhà ga, buộc tội ông về hành vi gây mất trật tự.

Alec Baldwin thường xuyên có hành động "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với cánh paparazzi trên phố.

Tới năm 2019, Alec Baldwin đã nhận tội quấy rối tại Tòa án Hình sự Manhattan và đồng ý tham gia một khóa học quản lý cơn giận dữ trong thỏa thuận với các công tố viên. Việc này là để xử lý cáo buộc rằng ông đã hành hung một người đàn ông trong khi tranh chấp chỗ đậu xe.

Alec Baldwin từng vướng vòng lao lý vì tính cách nóng nảy của mình.

Về đời sống tình cảm, Alec Baldwin có hai cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Alec Baldwin là với người mẫu kiêm nữ diễn viên nổi tiếng Kim Basinger (50 Sắc Thái). Hai người có chung một con gái sinh năm 1995 tên Ireland Baldwin. Cặp đôi chung sống 9 năm, sau khi ly hôn với Kim Basinger, Alec Baldwin trải qua những năm tháng mất định hướng và bất ổn về tâm lý, thậm chí nghiện ngập.

Alec Baldwin có cuộc hôn nhân 9 năm cùng mỹ nhân "50 Sắc Thái" Kim Basinger.

Cô con gái lớn 25 tuổi của Alec Baldwin.

Mãi sau này khi gặp và yêu người vợ hiện tại kém 25 tuổi - Hilaria Baldwin, Alec Baldwin mới tìm lại được chính mình. Hilaria Baldwin vốn là huấn luyện viên yoga. Cô cũng chính là người hướng cho Alec Baldwin đến với bộ môn yoga.

Alec Baldwin kết hôn với vợ trẻ kém 25 tuổi vào năm 2012.

Năm 2012, Alec Baldwin kết hôn cùng Hilaria Baldwin. Trong vòng 7 năm (từ 2013 đến nay), vợ Alec Baldwin đã sinh liền 5 người con. Năm 2019, Hilaria Baldwin không may sảy thai. May thay, sau đó vợ Alec Baldwin tiếp tục mang thai và bé Eduardo đã đến như một phép nhiệm màu. Em bé chào đời vào tháng 9/2020.

Alec Baldwin cùng 5 người con chung với người vợ trẻ kém 25 tuổi.

Dù đã lớn tuổi nhưng nam tài tử vẫn phụ vợ chăm sóc các con nhỏ. Về phần con gái lớn 25 tuổi Ireland Baldwin, hiện tại cô sống cùng mẹ ruột là nữ diễn viên Kim Basinger. Dù không sống chung nhưng con gái lớn của Alec Baldwin vẫn thân thiết với bố cũng như các em cùng cha khác mẹ.