Cuối cùng cũng có phim Việt vượt qua Phí Phông chiếm top 1 phòng vé, nam chính cả đời chưa từng diễn hay đến thế

Trong ngày đầu tiên của cuộc đua phim lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 30/4, dự án kinh dị Heo 5 Móng đã vươn lên vị trí dẫn đầu. Tính trong sáng ngày 24/4, dự án của đạo diễn Lưu Thành Luân đã đạt doanh thu hơn 2,2 tỷ đồng, nâng con số tổng lên gần 9 tỷ. Trong khi đó, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng chính thức rơi xuống vị trí thứ 3, sau khi nhanh chóng đạt mốc trăm tỷ và đặt ra kỷ lục tốc độ mới cho mảng kinh dị Việt.

Hiện tại, Heo 5 Móng đang sở hữu hơn 2400 suất chiếu toàn quốc, nhiều nhất trong dành phim Việt chiếu lễ nhưng vẫn chưa đạt đỉnh. Bởi lẽ, mùa phim lần này bị chi phối bởi tận 5 tác phẩm nội địa, khiến cuộc chiến doanh thu trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Dù vậy, không ít khán giả và giới truyền thông vẫn dự đoán Heo 5 Móng có thể chạm mốc trăm tỷ nhờ vào hiệu ứng dòng phim kinh dị dần dần nở rộ, cùng với cốt truyện hấp dẫn bước ra từ vũ trụ linh dị dân gian vốn đạt thành công lớn.

Sau những suất chiếu đặc biệt đầu tiên, Heo 5 Móng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người xem. Về yếu tố diễn xuất, Trần Ngọc Vàng là cái tên gây chú ý hơn cả. Cởi bỏ hình tượng nam thần ngôn tình thường thấy, sao nam 9X hóa thân thành Chí - gã chồng tồi có tâm lý bất ổn, ăn bám cô vợ Việt kiều là Jennifer (Ốc Thanh Vân đóng). Những khoảnh khắc Chí "hắc hóa", trở nên điên rồ khiến người xem ấn tượng, đặc biệt qua diễn xuất ánh mắt và biểu cảm của Trần Ngọc Vàng.

Thậm chí, có người còn khen ngợi đây là vai diễn phá cách và tròn trịa nhất mà anh từng thể hiện xuyên suốt sự nghiệp, khiến ai khi xem cũng khó có thể quên được.

Nội dung của Heo 5 Móng xoáy sâu vào giai thoại dân gian về Cô Năm Hợi - một thực thể tâm linh ghê rợn và mang đậm tính nhân quả. Nhân vật này hiện thân là một con heo có 5 móng, được người đời đồn đoán là do người chết đầu thai thành và mang nhiều ai oán. Thường loài heo này thường bị né tránh, không ai dám giết hại hay làm thịt, khi qua đời sẽ được chôn cất kỹ lưỡng. Chính truyền thuyết này đã thu hút Khải (Võ Tấn Phát) - một content creator nổi tiếng đến tận nơi để ghi hình cho video mới của mình.

Thế nhưng, những hành động bộc phát, bất cẩn của Khải đã phạm vào khu vực cấm kỵ của Cô Năm Hợi, kéo theo nhiều hiện tượng kinh hoàng. Dự án khai thác yếu tố văn hóa Khmer đặc sắc, với những hình ảnh mãn nhãn đậm chất miền Tây Nam Bộ. Cùng với đó, những pha hù dọa được đạo diễn lồng ghép dồn dập khiến Heo 5 Móng trở thành trải nghiệm bùng nổ giác quan cho người xem.

Thành Vũ