Cuộc truy bắt phạm nhân cuối cùng trốn Trại giam A2 giữa rừng sâu Khánh Hoà

Trưa 3/11, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng liên quan tiếp tục tổ chức truy bắt Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 hôm 21/10.

Theo ghi nhận, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tập trung tại khu vực rừng núi Cây Cày, thuộc thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh. Đây cũng là khu vực lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ phạm nhân Lữ Văn Toàn vào rạng sáng cùng ngày.

Cán bộ, chiến sĩ công an tập trung tại khu vực rừng núi Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh, triển khai truy bắt phạm nhân Hồ Văn Tình.

Từ các điểm tập kết, từng tốp cán bộ, chiến sĩ mang theo trang thiết bị, đi bộ men theo những lối mòn, vượt các sườn đồi, tiến sâu vào rừng để tìm kiếm dấu vết phạm nhân đang lẩn trốn.

Lực lượng công an tuần tra tại xã Bắc Khánh Vĩnh

Địa hình khu vực chủ yếu là đồi núi, nhiều cây cối rậm rạp, đường đi hiểm trở khiến công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi, rà soát từng khu vực, mở rộng phạm vi truy tìm nhằm không bỏ sót dấu vết nghi vấn.

Một số người dân địa phương thông thạo địa hình, đường rừng cũng được huy động tham gia hỗ trợ, dẫn đường cho các tổ công tác.

Một xe tải được mời ra khỏi khu vực rừng núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ

Trong khi đó, tại các tuyến đường dẫn vào khu vực rừng núi xã Bắc Khánh Vĩnh, lực lượng công an và an ninh trật tự cơ sở được bố trí chốt chặn, tuần tra, kiểm soát người và phương tiện qua lại.

Một số phương tiện được yêu cầu di chuyển ra khỏi khu vực rừng núi để bảo đảm an toàn và phục vụ công tác truy bắt.

Nhiều xe chuyên dụng được đưa đến vùng núi này.

Hồ Văn Tình là phạm nhân đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin truy nã, Tình cao khoảng 1,68m, dáng người gầy, da trắng, có hình xăm kín vùng ngực và hình xăm hoa văn kéo dài trên tay, chân. Khi bỏ trốn, phạm nhân đội mũ đen, mặc áo thun đỏ ngắn tay, quần đùi trắng đen và đi giày ba ta.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động tại phân trại số 1, Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Hồ Văn Tình cùng 3 phạm nhân khác gồm Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy và Lữ Văn Toàn bỏ trốn.

Hồ Văn Tình là phạm nhân duy nhất trong nhóm 4 người vẫn chưa bị bắt

Sau vụ việc, Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Ngày 24/10, Lê Văn Cường bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách qua quốc lộ 27C. Đến khuya 28/10, Võ Hoàng Duy tiếp tục bị bắt sau gần một tuần lẩn trốn.

Rạng sáng 3/11, lực lượng chức năng bắt giữ phạm nhân thứ ba là Lữ Văn Toàn tại khu vực rừng núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh.

Đến trưa 3/11, Hồ Văn Tình là phạm nhân duy nhất trong nhóm 4 người vẫn chưa bị bắt. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục siết chặt vòng vây, triển khai nhiều mũi truy tìm tại khu vực rừng núi Khánh Hòa.