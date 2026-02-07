Cuộc tranh tài sát sao nhất WeChoice Awards 2025 đã có kết quả!

Gala WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra tối nay tại Trung tâm triển lãm SECC (TP.HCM), quy tụ đông đảo nghệ sĩ, khách mời và khán giả, tạo nên bầu không khí sôi động cho sự kiện được mong chờ nhất đầu năm. Bên cạnh những khoảnh khắc vinh danh truyền cảm hứng, hạng mục Rising Artist nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi chứng kiến một trong những cuộc đua bình chọn căng thẳng và kịch tính bậc nhất mùa giải.

Ngay từ khi mở cổng bình chọn, Rising Artist đã được xem là hạng mục "nóng" khi ghi nhận màn bám đuổi sát sao giữa CONGB và Cường Bạch. Cả hai liên tục thay nhau dẫn đầu, cùng chạm mốc hơn 2 triệu lượt bình chọn, khiến cục diện bảng xếp hạng thay đổi từng giờ. Càng về những ngày cuối, nhịp độ bình chọn càng trở nên gắt gao khi người hâm mộ của hai nghệ sĩ dốc toàn lực, tạo nên một "đường đua" đúng nghĩa. CONGB đã bứt tốc ngoạn mục để về đích trước với hơn 2,59 triệu lượt vote.

Tại đêm gala, vợ chồng Anh Tú và Diệu Nhi công bố CONGB là đề cử giành chiến thắng Rising Artist tại WeChoice Awards 2025.

CongB chính thức đạt giải Rising Artist tại WeChoice Awards 2025

Vợ chồng Anh Tú và Diệu Nhi chúc mừng chiến thắng của CONGB

CONGB xứng đáng với hành trình nỗ lực vừa qua!

Trên sân khấu, CONGB thổ lộ: " Lời đầu tiên cho tôi gửi lời chào tới các khách mời có mặt tại đêm WeChoice Awards ngày hôm nay. Thực sự tôi đang rất run nên xin phép nói dài dài một xíu. 2 năm trước, lễ trao giải WeChoice là lễ trao giải đầu tiên mà tôi tham gia. Lúc đó tôi chỉ là khách mời, ngồi ở dưới kia chỉ ước 1 ngày được lên vinh danh và trao giải như các anh chị nghệ sĩ. Và hôm nay tôi đã làm được rồi. Tôi mong chiếc cúp này sẽ truyền cảm hứng phần nào đấy cho các bạn trẻ ngoài kia. Xin cảm ơn BTC WeChoice đã tạo nên sân chơi tuyệt vời cho nghệ sĩ trẻ. Lời tiếp theo cho tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới công ty chủ quản, ê-kíp đã đồng hành với tôi từ những ngày đầu tiên, cộng đồng fan. Cảm ơn tất cả mọi người".

CONGB xúc động trên sân khấu trao giải

Dàn sao hào hứng khi chứng kiến CONGB nhận giải

Sau khi nhận giải, CONGB không giấu được cảm xúc hôn cúp và thổ lộ thêm: "Hiện tại tôi đang rất vui, cảm ơn BTC WeChoice đã tạo ra sân chơi tuyệt vời. Hiện tại tôi rất vui, xúc động. Nếu mà nói không áp lực là nói dối nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mới mẻ hơn để gửi tới hình ảnh tích cực, mới mẻ hơn tới cho khán giả. Mong khán giả sẽ ủng hộ tôi trong hành trình sắp tới nhé".

CONGB hạnh phúc chụp ảnh với chiếc cúp danh giá

CONGB tự hào khoe cup, anh đã có 1 năm vô cùng rực rỡ

Chiến thắng của CONGB được đánh giá là kết quả xứng đáng cho một năm hoạt động bền bỉ và bùng nổ. CONGB nghệ sĩ trẻ đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của khán giả trẻ nhờ màu sắc cá nhân rõ nét cùng loạt hoạt động âm nhạc nổi bật trong năm qua. Đặc biệt nhất chính là hành trình chói sáng của CONGB tại Anh Trai Say Hi mùa 2. Qua từng livestage, nam ca sĩ chứng minh được sự đa năng từ hát, nhảy cho đến sự kết nối âm nhạc với các thành viên khác.

Không chỉ tạo được sức hút với khán giả trẻ, CONGB còn cho thấy sự nghiêm túc trong con đường làm nghề, từ âm nhạc, hình ảnh đến cách xây dựng phong cách biểu diễn. Từ một gương mặt mới, CONGB dần khẳng định vị trí bằng chính năng lượng sáng tạo và tinh thần không ngừng thử thách bản thân.

Xin chúc mừng CONGB!







