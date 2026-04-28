Triết lý "Well-aging": Nói không với dao kéo, "hack tuổi" bằng kỷ luật từ năm 20 tuổi

Bước vào độ tuổi U50, đi qua những thăng trầm và rực rỡ của tuổi trẻ, cuộc sống hiện tại của Phượng Chanel mang đậm sự tĩnh tại, tự do và viên mãn.

Không chỉ khiến nhiều người trầm trồ bởi những bước tiến mới trên thương trường, bà mẹ 3 con còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phái đẹp bởi triết lý "lão hóa tự nhiên" và sự tự hào khi nuôi dạy nên những cô con gái vô cùng ưu tú, đặc biệt là ái nữ đầu lòng - Mỹ Uyên.

Phượng Chanel bên khối tài sản "vô giá" của mình

Cuộc sống độc thân viên mãn ở tuổi U50 của Phượng Chanel: Kiên định với sự lão hóa tự nhiên, hạnh phúc vì sự trưởng thành của các con

Ở tuổi U50, Phượng Chanel hài lòng với những gì mà mình đang có.

Cách đây không lâu, Phượng Chanel đã chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh chụp cùng các con gái của mình trong ngày sinh nhật. Ngắm nhìn khoảnh khắc rạng rỡ của 4 mẹ con trong bức ảnh mới nhất, người ta thấy được trọn vẹn sự viên mãn của một người phụ nữ ở độ tuổi chín muồi.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Phượng Chanel cho biết bản thân hiện tại vẫn độc thân và thực sự yêu thích, tận hưởng sự tự do tuyệt đối này. Quỹ thời gian của nữ doanh nhân giờ đây được chia tỷ lệ một cách hoàn hảo. Hiện tại, cô đang dồn 100% công suất và tâm huyết để kiến tạo một khu nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp, tọa lạc tại vị trí đắc địa chỉ cách trung tâm Hà Nội 40km.

Dự án không chỉ là một khoản đầu tư chiến lược mà còn là khát vọng tạo ra một không gian chữa lành, thư giãn đích thực. Ngoài ra theo Phượng Chanel chia sẻ hiện tại cô cũng đang tập trung cho việc xây dựng dự án bệnh viện và viện dưỡng lão.

Thời gian còn lại, cô dành trọn vẹn để quây quần bên 3 cô con gái và đắm mình vào đam mê thể thao.

Ở độ tuổi ngũ tuần, khi nhiều phụ nữ tìm đến các phương pháp làm đẹp xâm lấn để níu kéo thanh xuân, Phượng Chanel lại chọn một lối đi hoàn toàn khác: Kiên định nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. Cô yêu thích quá trình lão hóa tự nhiên, trân trọng từng sự thay đổi của cơ thể và chọn cách "hack tuổi" từ chính gốc rễ: Sức khỏe.

Bí quyết duy trì sắc vóc săn chắc và làn da rạng rỡ của bà mẹ 3 con không nằm ở những liệu trình đắt đỏ, mà đến từ thói quen tập luyện thể thao được duy trì bền bỉ từ tận những năm tháng tuổi 20.

Cùng với đó là quy tắc "bất di bất dịch" trong sinh hoạt: Chế độ ăn uống khoa học, sạch sẽ và giấc ngủ được tuân thủ cực kỳ nguyên tắc. Việc chăm sóc da cũng được cô tối giản hóa, ưu tiên các phương pháp tự nhiên, không can thiệp.

Chính lối sống "bio-hacking" tự nhiên và kỷ luật thép này đã giúp cô giữ được thần thái tươi trẻ, năng lượng dồi dào và vóc dáng vạn người mê ở tuổi U50.

Con cái là tài sản vô giá nhất cuộc đời

Phượng Chanel chia sẻ, cô cảm thấy mình vô cùng giàu có và tài sản đó chính là 3 cô con gái xinh đẹp, giỏi giang, luôn yêu thương nhau. Hiện tại hai con gái của Phượng Chanel là Su Su và Su ri đang học tại Mỹ. Còn con gái út thì đang sống với mẹ ở Việt Nam.

Mới đây, Phượng Chanel còn đón tin vui khi con gái đầu Mỹ Uyên (Su Su) đã đạt thành tích cao trong học tập. Không chỉ gây ngỡ ngàng bởi cú "lột xác" về ngoại hình quyến rũ, vóc dáng khỏe khoắn, Mỹ Uyên còn sở hữu một bảng thành tích học tập "khủng" và chiều sâu tâm hồn đáng nể.

Visual xinh xắn và khỏe khoắn của Mỹ Uyên

Sinh ra ở "vạch đích", nhưng Mỹ Uyên không chọn lối sống xa hoa mạ vàng. Vừa qua, cô đã khiến mẹ vô cùng tự hào khi xuất sắc tốt nghiệp song bằng hai chuyên ngành Truyền thông và Kinh tế tại Đại học UC Berkeley một trong những ngôi trường danh giá và khắc nghiệt bậc nhất nước Mỹ.

Phượng Chanel cho biết chị không đặt quá nhiều áp lực lên các con, điều quan trọng là các con có thể mạnh khỏe, hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống

Đằng sau hào quang của một học bá, Mỹ Uyên có một đời sống tinh thần vô cùng phong phú. Hưởng gen thể thao và tính kỷ luật từ mẹ, Mỹ Uyên cực kỳ yêu thích vận động và trải nghiệm đa dạng các bộ môn từ lướt sóng, chạy bộ, bơi lội, tập gym cho đến golf.

Nhìn vào cuộc sống của Phượng Chanel hiện tại một người đàn bà đẹp, yêu lối sống tự nhiên, say mê với sự nghiệp kiến tạo và tự hào đứng bên 3 cô con gái ngoan ngoãn, tài giỏi người ta thấy được một bức tranh viên mãn trọn vẹn.