Đó là Josephine Lau Sau-wah (SN 2008, Lưu Tú Hoa) - con gái của tỷ phú Hồng Kông (Trung Quốc) Joseph Lau (SN 1951, Lưu Loan Hùng)! Theo đó, vào năm 2015, vị tỷ phú nổi tiếng mạnh tay chi tới 48,4 triệu USD (khoảng hơn 1.000 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó) để mua một viên kim cương xanh tặng con gái mới 7 tuổi.

Tỷ phú Joseph Lau, cùng vợ và con gái.

Viên kim cương có tên “The Blue Moon of Josephine” (“Mặt trăng xanh của Josephine”), nặng 12,03 carat, được khai thác từ mỏ kim cương nổi tiếng tại Nam Phi. Với màu xanh thuần khiết hiếm có cùng mức giá kỷ lục, thương vụ này khi ấy từng làm chấn động giới đá quý toàn cầu. Sau khi đấu giá thành công, Joseph Lau đã yêu cầu đặt tên viên kim cương theo tên con gái mình.

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương xanh.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ trước phiên đấu giá này đúng 1 ngày, vị tỷ phú này cũng tiếp tục chi thêm 28,5 triệu USD (khoảng hơn 600 tỷ đồng, tỷ giá năm 2015) để mua một viên kim cương hồng 16,08 carat cực hiếm. Sau đó, ông đặt tên viên đá quý này là “Sweet Josephine”.

Đây cũng không phải lần đầu Joseph Lau chi mạnh tay vì con gái. Từ năm 2009, ông từng bỏ ra 9,5 triệu USD để mua viên kim cương xanh “Star of Josephine” dành tặng ái nữ. Truyền thông Hồng Kông từng nhận xét Josephine là một trong những “công chúa hào môn” được cưng chiều bậc nhất châu Á.

Cho những ai chưa biết, Joseph Lau là một trong những tỷ phú bất động sản nổi tiếng và quyền lực suốt nhiều thập kỷ qua. Theo Forbes, tính đến tháng 6/2026, ông sở hữu khối tài sản khoảng 14,2 tỷ USD và đứng thứ 206 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Hiện tại, Joseph Lau gần như đã rút khỏi vai trò điều hành trực tiếp sau nhiều năm gặp vấn đề sức khỏe. Từ năm 2017, ông bắt đầu chuyển phần lớn tài sản cho vợ và các con. Dù không còn trực tiếp đứng đầu tập đoàn như trước, cái tên Joseph Lau vẫn gắn liền với giới tài phiệt Hồng Kông nhờ khối bất động sản khổng lồ cùng bộ sưu tập nghệ thuật, trang sức trị giá hàng tỷ USD.

Cô bé 7 tuổi năm nào bây giờ đã 18 tuổi.

Sau nhiều năm, cuộc sống hiện tại của cô bé từng sở hữu viên kim cương hơn 1.000 tỷ năm nào cũng khiến công chúng tò mò.

Năm nay, Josephine Lau đã bước sang tuổi 18. Dù sinh ra trong gia đình siêu giàu, cô lại có cuộc sống khá kín tiếng. Ái nữ nhà họ Lưu không hoạt động showbiz, cũng hiếm khi phô trương cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội như nhiều rich kid châu Á khác.

Tuy nhiên, chuyện được bố tặng kim cương, bất động sản và sở hữu khối tài sản khổng lồ từ nhỏ vẫn khiến cô trở thành cái tên được truyền thông đặc biệt quan tâm.

Theo Sohu, sau khi Joseph Lau tái cấu trúc tài sản vì lý do sức khỏe vào năm 2017, Josephine cùng các em được nắm giữ lượng cổ phần trị giá hàng tỷ HKD trong hệ sinh thái bất động sản của gia đình. Khi chưa trưởng thành, truyền thông Trung Quốc từng ước tính tài sản đứng tên cô đã vượt mức hàng tỷ đô Hồng Kông.

Điều khiến Josephine được chú ý không chỉ nằm ở độ giàu có mà còn ở cách cô được nuôi dạy.

Josephine được mẹ dạy làm bánh, làm từ thiện từ nhỏ.

Nhiều năm qua, mẹ cô - doanh nhân Cammy Chan - thường chia sẻ chuyện dạy con theo hướng giản dị dù sống trong nhung lụa. Theo truyền thông Hồng Kông, Cammy thường đưa các con đi siêu thị, dạy tiết kiệm, khuyến khích tự nấu ăn và trải nghiệm cuộc sống bình thường thay vì chỉ tiếp xúc với môi trường xa xỉ.

Josephine được cho là thích nấu ăn, làm bánh và từng tự chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Ngoài ra, cô cũng có niềm yêu thích đặc biệt với hội họa và nghệ thuật từ nhỏ. Một số tranh vẽ thời thơ ấu của cô từng được dùng làm cảm hứng thiết kế sản phẩm.

Josephine thỉnh thoảng cùng mẹ tham dự các sự kiện về thời trang, mỹ phẩm vì yêu thích.

Bên cạnh nghệ thuật, Josephine còn yêu thích thời trang. Hiện tại, tài khoản Instagram cá nhân của Josephine có khoảng 15.000 follower. Cô không đăng bài quá thường xuyên, chủ yếu chia sẻ ảnh đời thường, gặp gỡ bạn bè hoặc tham gia các sự kiện thời trang, mỹ phẩm cùng mẹ.

Khoảng 1-2 năm trở lại đây, truyền thông Trung Quốc cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn tới ngoại hình và khí chất của Josephine khi cô bước vào tuổi thiếu nữ. Dù không sở hữu visual kiểu idol hay minh tinh showbiz, cô lại được nhiều bài báo khen có “gương mặt phú quý”, thần thái sang trọng và phong cách mang hơi hướng “old money”.

Visual cô nàng khi tham dự các sự kiện.

Một vài khoảnh khắc đời thường của ái nữ nhà tỷ phú.

Ngoài cuộc sống chuẩn “ngậm thìa kim cương”, Josephine còn từng thử kinh doanh từ nhỏ. Khi còn mê slime và đồ chơi thủ công, cô từng cùng gia đình bán sản phẩm theo kiểu trải nghiệm thực tế. Dự án nhỏ này sau đó mang về lợi nhuận khoảng 100.000 HKD và toàn bộ số tiền được quyên góp cho hoạt động từ thiện. Joseph Lau từng công khai khen con gái có tư duy kinh doanh và sự chủ động từ sớm.

Ảnh: IGNV, Sohu.