Trên mạng xã hội TikTok, tài khoản "annabythefoot" hiện có khoảng 35.000 người theo dõi nhưng không ít video đạt hàng triệu lượt xem khi ghi lại cuộc sống thường ngày của Anna (32 tuổi).

Cô gái sinh ra không có hai cánh tay nhưng vẫn tự viết chữ, ăn uống, trang điểm, làm tóc, thậm chí tự làm nail hay đi siêu thị chỉ bằng đôi chân.

Ít ai biết Anna là người Việt Nam và được một người phụ nữ Mỹ nhận nuôi từ khi còn là em bé. Điều thay đổi cuộc đời cô không chỉ là cơ hội có một gia đình mới, mà còn là cách người mẹ ấy nuôi dạy con suốt hơn 30 năm.

Trong đoạn video đăng tải nhân Ngày của Mẹ mới đây, Anna cho biết mẹ nuôi chính là người quan trọng nhất giúp cô trở thành một người phụ nữ độc lập, tự chủ và mạnh mẽ như hôm nay.

Anna ngày ấy và hiện tại.

Bài học đầu tiên, cũng là bài học theo cô suốt nhiều năm, lại bắt đầu bằng lời từ chối.

“Từ nhỏ, mẹ tôi không phải lúc nào cũng làm giúp tôi, kể cả khi tôi nhờ. Tôi không có tay, nhưng mẹ vẫn để tôi tự tìm cách xoay xở. Và thật lòng mà nói, đó là điều tuyệt vời nhất mẹ từng làm cho tôi.

Cả cuộc đời mẹ gắn bó với người khuyết tật. Mẹ là một chuyên gia vật lý trị liệu cho trẻ em khuyết tật, đồng thời là người mẹ của những đứa con có nhiều dạng khuyết tật về thể chất và phát triển.

Bà là một người mẹ đơn thân, và luôn cố gắng để chúng tôi có tuổi thơ đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần như bao đứa trẻ khác.

Hồi học lớp 3, trước khi đến trường, tôi nhờ mẹ kéo khóa áo khoác giúp. Mẹ chỉ nói: ‘Con tự làm đi.’ Lúc đó tôi rất bực bội. Nhưng khoảng 20 phút sau, tôi đã làm được. Tôi nhận ra mình có thể kéo khóa áo trước rồi mới mặc vào.

Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác ấy. Cảm giác rằng mình có thể tự giải quyết mọi việc. Và chính vì mẹ kiên nhẫn chờ đợi, sự độc lập của tôi mới được hình thành”, cô chia sẻ.

Clip này thu về hơn 9 triệu lượt xem trên TikTok, ghi lại một buổi đi ăn nhà hàng của Anna.

Từ bé gái Việt không có tay đến cuộc gặp định mệnh với người mẹ Mỹ

Ít ai biết, trước khi trở thành Anna, cô bé có tên khai sinh là Nguyễn Lệ Anh. Khi mới 7 tháng tuổi, em bé sinh ra không có hai cánh tay, đồng thời mắc tình trạng nhiễm trùng tai nặng và viêm xoang, đang chờ được một gia đình nhận nuôi.

Anna hồi nhỏ.

Theo chia sẻ của Anna với People , mẹ nuôi cô là bà Susan - một người mẹ đơn thân đồng thời là chuyên gia vật lý trị liệu, nhiều năm làm việc với trẻ em khuyết tật về thể chất và nhận thức. Chính công việc ấy khiến bà có một góc nhìn rất khác về khuyết tật và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những đứa trẻ kém may mắn.

Vì vậy, khi trung tâm nhận con nuôi thông báo có một bé gái Việt Nam sinh ra không có tay đang chờ một mái ấm, bà gần như đồng ý ngay lập tức. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhận con nuôi quốc tế, cô bé Nguyễn Lệ Anh được đưa sang Mỹ và được bà Susan đặt cho một cái tên mới: Anna.

Anna và mẹ nuôi.

Đó cũng là lần đầu tiên hai mẹ con gặp nhau.

Không chỉ nhận nuôi Anna, bà Susan còn nhận nuôi tổng cộng 6 người con với nhiều dạng khuyết tật khác nhau. Trong nhiều năm sau đó, bà tiếp tục chăm sóc từ 60 đến 80 trẻ em theo diện nuôi dưỡng tạm thời.

"Mẹ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim dành cho những đứa trẻ khuyết tật. Mẹ cảm thấy mình có sứ mệnh chăm sóc các em theo nhiều cách khác nhau", Anna kể.

Người mẹ Mỹ nuôi con bằng phương pháp “từ chối” đã thay đổi cuộc đời cô gái không tay

Nếu việc nhận nuôi mở ra cho Anna một cuộc sống mới, thì cách bà Susan nuôi dạy con mới là điều làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

Theo Anna, mẹ chưa bao giờ xem khuyết tật là lý do để hạ thấp kỳ vọng dành cho con gái. Ngược lại, bà luôn tin Anna có thể làm được nhiều hơn những gì người khác nghĩ, vì vậy hiếm khi vội vàng giúp đỡ. Mỗi khi con gái gặp khó khăn, bà thường kiên nhẫn đứng chờ thay vì lập tức giúp, để Anna có thời gian tự tìm ra cách của riêng mình.

Cùng với sự kiên nhẫn ấy, bà Susan cũng chuẩn bị cho con mọi điều kiện cần thiết để phát triển. Bà đưa Anna đến gặp chuyên gia hoạt động trị liệu, làm việc với nhà trường để con nhận được sự hỗ trợ phù hợp, đồng thời kết nối cô với cộng đồng những người có khiếm khuyết chi. Tại đây, Anna gặp một người cố vấn không có tay - người đầu tiên giúp cô tin rằng mình rồi cũng có thể lái xe, kết hôn, xây dựng sự nghiệp và sống một cuộc đời trọn vẹn như bao người khác.

Nhờ quá trình ấy, Anna dần học cách sử dụng đôi chân thay cho đôi tay. Từ việc cầm nắm đồ vật, viết chữ, ăn uống, sử dụng máy tính cho đến những kỹ năng sinh hoạt hằng ngày, tất cả đều được cô tự mày mò, luyện tập và hoàn thiện qua nhiều năm.

Anna bây giờ có thể tự làm được mọi việc chăm sóc bản thân.

Clip này thu về hơn 9 triệu lượt xem trên TikTok, ghi lại một buổi đi ăn nhà hàng của Anna.

Ba thập kỷ sau, cô bé Nguyễn Lệ Anh ngày nào giờ đã trở thành Anna - người phụ nữ 32 tuổi có thể tự chăm sóc bản thân, sống độc lập và làm việc từ xa tại bộ phận kế toán của một công ty công nghệ ở Mỹ.

Trên TikTok, những video ghi lại cảnh Anna tự đi siêu thị, thanh toán bằng thẻ ngân hàng, nấu ăn, uốn tóc, trang điểm, làm nail hay chăm sóc chú chó Chihuahua 11 tuổi thu hút hàng triệu lượt xem.

Đến nay, Anna vẫn nhận được những bình luận nghi ngờ khả năng của mình. Nhưng thay vì giải thích hay tranh luận, cô chọn cách trả lời bằng chính những việc mình làm mỗi ngày.

Cô xinh đẹp, tự tin ở tuổi trưởng thành.

Nhìn lại hành trình hơn 30 năm, Anna cho rằng món quà lớn nhất mẹ nuôi dành cho cô không chỉ là một mái ấm hay cơ hội bắt đầu cuộc sống mới ở nước Mỹ, mà còn là sự tự lập và niềm tin rằng cô có thể sống bằng chính khả năng của mình.

Nguồn: People.