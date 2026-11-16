Cuộc sống hiện tại của Vũ. và vợ tiểu thư gia thế

Những người theo dõi ca sĩ Vũ. đều biết anh là người rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Từ khi hẹn hò đến lúc về chung một nhà, nam ca sĩ và bà xã Thái Hằng hiếm khi công khai hình ảnh rõ mặt đối phương trên mạng xã hội. Thay vào đó, cả hai thường chỉ hé lộ bóng lưng hoặc những khoảnh khắc đời thường một cách chừng mực. Chính sự kín tiếng này khiến cuộc hôn nhân của họ không ít lần trở thành chủ đề bàn luận, thậm chí vướng những đồn đoán về tình trạng mối quan hệ.

Mới đây, Thái Hằng bất ngờ đăng tải lại hình ảnh cũ để kỷ niệm 5 năm tổ chức lễ dạm ngõ. Trong khi đó, Vũ. vẫn giữ thái độ quen thuộc, không nhắc đến dấu mốc riêng tư này trên trang cá nhân. Động thái trái ngược của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý kéo theo cuộc sống hiện tại của cặp đôi cũng được khán giả quan tâm.

Cách đây 5 năm, Vũ. và Thái Hằng tổ chức lễ ăn hỏi ấm cúng tại nhà riêng

Qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, ngoài thời gian dành cho công việc, Vũ. thường xuyên đi du lịch nước ngoài, khám phá những địa điểm mới. Trong khi đó, Thái Hằng tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái, chủ yếu chia sẻ hình ảnh về thời trang, du lịch và những cuộc gặp gỡ thân thiết. Đáng chú ý, trong loạt ảnh gần đây, cô còn đăng tải một khoảnh khắc chụp cận chiếc nhẫn cưới. Dù không trực tiếp phản hồi những bàn tán, hình ảnh này vẫn khiến cư dân mạng cho rằng cô đang chứng minh hôn nhân vẫn bình thường.

Trong loạt ảnh du lịch gần nhất, Thái Hằng khoe bức ảnh zoom cận nhẫn cưới

Trên trang cá nhân, Vũ. chủ yếu đăng ảnh cá nhân và hạn chế nhắc đến chuyện đời tư

Khi được hỏi về cuộc sống sau kết hôn, Vũ. từng cho biết điều quan trọng nhất để duy trì hạnh phúc gia đình là sự chia sẻ và thấu hiểu giữa hai người. Nam ca sĩ bày tỏ: "Để cuộc sống gia đình viên mãn, điều quan trọng nhất là chia sẻ với đối phương. Hai người phải nói, không thể im im được. Khi mà chia sẻ với nhau được thì mọi chuyện không có gì khó khăn. Gia đình luôn 100% ủng hộ. Nên mình rất tự tin đi du lịch rất nhiều để tìm hiểu các câu chuyện mới của bạn bè và các anh chị nghệ sĩ".

Là ca sĩ gắn liền với những bản nhạc buồn, tâm trạng, Vũ. cũng từng tiết lộ đôi khi phải trấn an bà xã khi cô nghe những ca khúc do mình sáng tác. Anh chia sẻ: "Có một hậu phương vững chắc để ủng hộ, tôi không ngại gì thỏa sức sáng tạo trong bài hát cả. Nhưng lấy vợ rồi, đôi khi cũng phải 'ăn trông nồi, ngồi trông hướng'. Có những lúc, bạn cùng nhà nghe nhạc xong, tôi cũng thấy đôi mắt cô ấy có vẻ hơi thay đổi. Lúc ấy, tôi phải trấn an ngay. Có những câu chuyện tôi vay mượn từ bạn từ bè, có những câu chuyện tôi chứng kiến được và đưa vào âm nhạc. Những cái ấy có thể ảnh hưởng nhỏ tới cuộc sống, nhưng cả hai đứa đều hiểu cho nhau nên cũng không sao cả".

Thái Hằng và Vũ. kín tiếng từ lúc hẹn hò đến khi kết hôn

Vợ của Vũ. là ai?

Vợ của nam ca sĩ Vũ. là Thái Hằng, hơn anh 3 tuổi. Cô là con gái của bà Nga Dior - cựu đại diện thương hiệu Christian Dior tại Việt Nam. Trước khi trở thành hậu phương của nam ca sĩ, Thái Hằng từng làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại một công ty âm nhạc. Sinh ra trong gia đình có điều kiện, lại là vợ của một ca sĩ nổi tiếng, nhưng cô khá kín tiếng và hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư trên mạng xã hội. Những hình ảnh hiếm hoi được Thái Hằng đăng tải chủ yếu xoay quanh thời trang, du lịch và các buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết.

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi vào năm 2023, khi được hỏi về khoảnh khắc cầu hôn bà xã, Vũ. hài hước kể lại: "Chuyện bình thường thôi! Lúc đó, tôi đang ngủ bỗng bật dậy, quyết định đặt vé máy bay, lấy món quà đã chuẩn bị sẵn muốn tặng từ lâu và lao đến nhà cô ấy rồi cầu hôn. Hết!".

Vợ của Vũ. có gia thế không phải dạng vừa

Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi tổ chức lễ cưới vào tháng 7/2023. Kể từ khi về chung một nhà, cả hai vẫn duy trì nguyên tắc hạn chế chia sẻ chuyện gia đình trước công chúng. Tháng 6/2024, Hà Anh Tuấn từng lỡ lời tiết lộ chuyện Vũ. đã lên chức bố. Tuy nhiên, nam ca sĩ không xác nhận hay chia sẻ thêm mà chọn cách giữ im lặng trước thông tin này. Dù không thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, Vũ. và Thái Hằng vẫn lựa chọn giữ cuộc sống riêng tư theo cách của mình.

Cặp đôi vẫn giữ thái độ kín tiếng sau khi về chung nhà

Ảnh: FBNV