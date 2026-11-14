Cuộc sống hiện tại của rich kid Gia Kỳ: Từng ngồi Maybach 11 tỷ, giờ chạy xe máy đi chợ

Mới đây, một video ghi lại hành trình đi chợ và vào bếp của Gia Kỳ (sinh năm 2003) khiến cộng đồng mạng thích thú. Thay vì xuất hiện bên những chiếc xế hộp tiền tỷ quen thuộc, rich kid này tết tóc hai bên, trùm khẩu trang, đội mũ bảo hiểm rồi tự chạy xe máy ra chợ truyền thống lựa nguyên liệu, trông chẳng khác gì bao chị em nội trợ.

Gia Kỳ trùm khẩu trang, đội mũ bảo hiểm rồi tự chạy xe máy đi chợ. Ảnh: TikTok NV

Hình ảnh một rich kid từng nổi tiếng với Maybach nay tự mình len lỏi giữa các sạp rau củ, chọn từng món thực phẩm mang đến sự tương phản khá thú vị. Trong một video khác, Gia Kỳ cũng đi chợ đêm, ghé tiệm tạp hóa để mua đồ cho bữa ăn tự nấu.

Rich kid tự tay lựa rau củ ở chợ truyền thống. Ảnh: TikTok NV

Gia Kỳ lựa đồ ở một khu chợ đêm. Ảnh: TikTok NV

Rich kid ghé tiệm tạp hóa trong chợ để mua thêm nguyên liệu. Ảnh: TikTok NV

Đi chợ bình dân, bày biện chuẩn nhà hàng

Đáng chú ý, niềm vui của Gia Kỳ dường như không chỉ nằm ở việc thưởng thức món ngon mà còn ở chính quá trình chế biến. Trở về nhà, rich kid bắt tay vào nấu nướng trong căn bếp rộng rãi, trang bị đầy đủ dụng cụ và thiết bị hiện đại. Từ khâu sơ chế, nấu đến trình bày, mọi công đoạn đều được thực hiện khá tỉ mỉ.

Gia Kỳ chuẩn bị bữa lẩu trong căn bếp rộng rãi của gia đình. Ảnh: TikTok NV

Nồi lẩu được bày biện cầu kỳ, từ nồi đến bát đĩa đều đồng bộ. Ảnh: TikTok NV

Nguyên liệu được sơ chế, xếp gọn gàng trong khay gỗ chia ô. Ảnh: TikTok NV

Đặc biệt, cách sắp xếp món ăn trên đĩa cũng được chăm chút không kém những phần ăn tại nhà hàng cao cấp. Từng nguyên liệu được đặt ngay ngắn, kết hợp cùng nước sốt và những chi tiết trang trí nhỏ, tạo nên thành phẩm bắt mắt.

Thành phẩm được bày biện tỉ mỉ như món ăn ở nhà hàng. Ảnh: TikTok NV

Từng miếng thịt được xếp tỉ mỉ lên đĩa trước khi mang ra bàn. Ảnh: TikTok NV

Có lẽ đây cũng chính là nét thú vị trong cuộc sống hiện tại của Gia Kỳ: Vẫn là sự chỉn chu, cầu kỳ và yêu thích những trải nghiệm chất lượng, nhưng thay vì chỉ tận hưởng dịch vụ xa xỉ, rich kid này dành thời gian tự tay tạo ra những trải nghiệm ấy.

Từ rich kid "thẻ đen" đến những lát cắt đời thường

Nhắc đến Gia Kỳ, nhiều người hẳn vẫn nhớ một trong những rich kid đình đám mạng xã hội Việt Nam. Từ chiếc Maybach trị giá khoảng 11 tỷ đồng, tấm thẻ đen quyền lực đến màn chi gần 100 triệu đồng để ngồi cạnh thần tượng Ngọc Trinh trên máy bay, Gia Kỳ từng khiến dân tình không ít lần trầm trồ vì độ chịu chơi.

Sau nhiều năm, rich kid Quận 7 ngày nào đã có không ít thay đổi, từ ngoại hình đến cách xuất hiện trên mạng xã hội. Không còn chỉ gây chú ý bằng những món đồ xa xỉ, Gia Kỳ hiện thường xuyên chia sẻ những lát cắt đời thường trên TikTok, từ chuyện ăn uống, mua sắm đến những khoảnh khắc tự tay vào bếp.

Dĩ nhiên, cuộc sống sang chảnh của Gia Kỳ và gia đình vẫn luôn là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm. Trước đó, Gia Kỳ từng gây chú ý khi cùng mẹ tổ chức tiệc Giáng sinh hoành tráng tại nhà, với không gian trang trí lộng lẫy và phong cách tổ chức chẳng khác gì một sự kiện cao cấp.

Bữa tiệc Giáng sinh hoành tráng mà Gia Kỳ cùng mẹ tổ chức tại nhà. Ảnh: MXH

Không gian tiệc được trang trí lộng lẫy chẳng khác gì một sự kiện cao cấp. Ảnh: MXH

Mẹ của Gia Kỳ, thường được biết đến với tên gọi Madam Hồng, cũng đặc biệt yêu thích nấu ăn. Trên mạng xã hội, bà thường chia sẻ video tự tay chế biến nhiều món, từ món Việt quen thuộc đến các món được chuẩn bị công phu. Có thể thấy, chuyện vào bếp và thưởng thức ẩm thực là một phần quen thuộc trong sinh hoạt của gia đình này.

Chuyện ăn uống, vào bếp thường xuyên xuất hiện trong các video của gia đình Gia Kỳ. Ảnh: TikTok NV

Từ rich kid từng gây sốt vì những màn chi tiền mạnh tay đến hình ảnh tự chạy xe đi chợ, chăm chút từng món ăn, Gia Kỳ đang cho thấy nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của mình. Và có lẽ, điều khiến người xem tò mò nhất không chỉ là rich kid này giàu đến đâu, mà là cách Gia Kỳ tận hưởng cuộc sống thường ngày: Đi chợ thì rất đỗi bình dân, nhưng thành phẩm mang lên bàn ăn vẫn phải thật chỉn chu, đẹp mắt.