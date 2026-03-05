Cuộc sống có phần bế tắc của Kasim Hoàng Vũ trước khi qua đời

2 năm đầy bế tắc của Kasim nơi đất khách

Kasim Hoàng Vũ chống chọi với bệnh suốt 2 năm qua

Sức khỏe của Kasim Hoàng Vũ 2 năm qua bất ổn. Anh thường xuyên ở bệnh viện để điều trị. Vì bệnh không ăn được nên cơ thể gầy xọp, yếu ớt. Buồn nhất là gương mặt của Kasim bị biến dạng ít nhiều. Kasim bị phát bệnh từ một lần nhổ răng khôn 2 năm trước. Trước đây, Kasim Hoàng Vũ từng là "soái ca" của showbiz Việt với vẻ đẹp lãng tử, phong trần.

Bạn bè đồng nghiệp chia sẻ "Kasim giấu bệnh tình của mình lâu lắm rồi, giấu suốt 2 năm nay không cho ai biết nhưng đợt vừa rồi sức khỏe đã quá yếu. Thêm nữa, Kasim phải trang trải nhiều thứ quá, nhà hàng buôn bán không được nên ngày càng lỗ, nhiều nỗi lo quá".

Một người bạn của Kasim đã viết câu chuyện này lên Facebook và lan tỏa đến mọi người. Lúc này anh chị em nghệ sĩ mới biết, chứ trước đó hầu như không ai biết vì Kasim giấu.

Kasim là một người nghệ sĩ, phải mổ để gương mặt bị biến dạng như vậy nên chắc cũng mặc cảm, không muốn cho ai biết. Kasim bế tắc quá rồi, từ công việc tới cuộc sống, bệnh tật, nên người bạn kia mới chia sẻ thông tin về Kasim trên Facebook của họ.

Kasim đau đến mức không nói được

Dù bệnh tật, Kasim vẫn hàng ngày vẫn đi chợ, mua bán, nấu nướng cho nhà hàng. "Tôi khâm phục Kasim vì không hiểu sao anh ấy lại làm được như vậy. Tôi cảm giác Kasim cố gắng làm việc để chống chọi với nỗi đau của mình, rất siêng năng, chịu khó" - nghệ sĩ Thúy Nga từng chia sẻ về Kasim.

Kasim gặp khó khăn tài chính

Kasim Hoàng Vũ nhiều lần nhập viện cấp cứu khi bệnh tái phát, khối u ở hàm tiếp tục phát triển. Cuối năm 2025, anh được chỉ định phẫu thuật thay xương hàm nhân tạo để thuận tiện cho sinh hoạt, song phải chờ đợi do chưa sắp xếp được lịch mổ phù hợp.

Ca sĩ Bích Phương, mẹ của Kasim, từng cho biết chi phí điều trị của Kasim Hoàng Vũ lên tới khoảng 600.000 USD, tương đương 15,5 tỉ đồng. Theo bà, khoản viện phí lớn tạo áp lực nặng nề khi con trai gần như cạn kiệt tài chính sau thời gian dài chữa bệnh. Dù được bảo hiểm hỗ trợ, anh vẫn phải chịu 40% chi phí.

Kinh doanh nhà hàng, Kasim bị lỗ vì dịch COVID - 19 và bão

Mẹ Kasim Hoàng Vũ nói anh từng rất thành công khi lần lượt tậu hai biệt thự ở Houston, Katy thuộc bang Texas. Anh cũng có phòng thu riêng tại nhà, tự quay và giới thiệu các MV cover.

Tuy nhiên vài năm trước, Kasim mở một nhà hàng ẩm thực chuyên phục vụ món Huế ở Houston. Khai trương chưa lâu thì COVID-19 bùng phát khiến việc kinh doanh của anh gặp đối mặt thử thách.

Trong hai năm chống chọi bệnh tật, Kasim Hoàng Vũ nhiều lần phải đóng cửa nhà hàng để tập trung điều trị. Khi sức khỏe tạm ổn, anh tự đứng bếp, phục vụ và thanh toán nhằm tiết giảm chi phí thuê nhân viên.

Ca sĩ từng sang nhượng cơ sở kinh doanh do không thể duy trì hoạt động trong bối cảnh bệnh tình kéo dài và kinh tế khó khăn. Đầu năm 2025, anh mở lại một nhà hàng khác, song cũng phải ngừng hoạt động sau thời gian ngắn vì sức khỏe tiếp tục suy giảm.

Ca sĩ Bích Phương và con trai, ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

Kasim Hoàng Vũ mất tại một bệnh viện ở Houston, bang Texas, hôm 1-3. Người thân cho biết những ngày cuối đời, sức khỏe ca sĩ rất yếu, một phần gương mặt anh bị hoại tử do khối u.