Cuộc lật đổ ở nhạc Việt năm 2022

Ba năm qua, Sơn Tùng, Jack và Đen Vâu là những nghệ sĩ có sức hút mạnh mẽ nhất trên thị trường. Từng sản phẩm của họ, chỉ sau vài giờ ra mắt đều dễ dàng chiếm top 1 âm nhạc thịnh hành. Dù vậy, tình thế đảo chiều trong năm nay. Sức hút của Đen Vâu lao dốc. Jack bị ảnh hưởng sau scandal. Còn Sơn Tùng vướng tranh cãi dữ dội sau khi phát hành MV There’s No One At All.

MV Diễn viên tồi của Đen Vâu hút 8,3 triệu views sau 2 tháng. Đó là con số thấp, nếu so sánh giai đoạn nam rapper từng thu về 7,7 triệu views sau một ngày, cho MV Trốn tìm. MV Ngôi sao cô đơn của Jack hút 32 triệu views sau 4 tháng. Tiếp đó, Jack tung bản Special Stage Cuối cùng thì, chạm mốc 20 triệu views sau một tháng. Thời đỉnh cao của Jack, MV Hoa hải đường từng chạm mốc 50 triệu views chỉ sau 2 tuần.

MV There’s No One At All, sản phẩm đầu tư nhất sự nghiệp Sơn Tùng, bị tiêu hủy vì bị dán mác bạo lực. Nam ca sĩ phát hành phiên bản khác của ca khúc, song chỉ thu về 16 triệu views sau 5 tháng. Theo thông tin của Tiền Phong, giọng ca người Thái Bình đang rục rịch phát hành MV mới. Sản phẩm của Sơn Tùng sẽ lại dẫn đầu top thịnh hành, nhưng có duy trì tốc độ tăng views chóng mặt như trước hay không là dấu hỏi.

Sau Mang tiền về cho mẹ, sức hút của Đen Vâu đang suy giảm.

Ai thống trị Vpop năm 2022?

Vì mẹ anh bắt chia tay, MV của Miu Lê, kết hợp Karik, là sản phẩm âm nhạc gây sốt trong năm nay. Theo số liệu mới nhất trên YouTube, Vì mẹ anh bắt chia tay đã hút gần 90 triệu views sau 5 tháng. Đây là video của một ca sĩ có lượng views cao nhất trong năm 2022 trên YouTube, bỏ xa những sản phẩm xếp sau như Waiting For You (Mono) và Ngày đầu tiên (Đức Phúc).

Trước MV Vì mẹ anh bắt chia tay, Miu Lê là giọng ca có lượng fan khá đông. Cô góp mặt trong một số sản phẩm gây chú ý như Gác lại âu lo (ft Da LAB) và Yêu một người có lẽ (ft Lou Hoàng). Miu Lê đã chơi tất tay trong MV Vì mẹ anh bắt chia tay, khi chọn ê-kíp toàn những gương mặt hàng đầu, là Châu Đăng Khoa (sáng tác), Đinh Hà Uyên Thư (đạo diễn), Denis Đặng (sáng tạo) và mời Karik thể hiện các đoạn rap.

Tính riêng đội sản xuất âm nhạc cho Vì mẹ anh bắt chia tay, gồm các phân đoạn phối khí, thu âm, mixing và mastering đã trên dưới chục người.

Sản phẩm gây chú ý ngay từ cái tên “Vì mẹ anh bắt chia tay”. Đây là ca khúc viết theo cấu trúc điệp khúc - rap, đúng thị hiếu khán giả hiện tại. Thành công của MV còn đến từ khâu quảng bá, phủ sóng liên tục trên mọi nền tảng. Thêm nữa, Miu Lê nhận sự hỗ trợ từ một loạt đồng nghiệp trong hoạt động quảng bá cho MV. Những yếu tố kể trên, cộng thêm việc MV ra mắt ở thời điểm ít sự cạnh tranh giúp Miu Lê đứng trên đỉnh Vpop.

Miu Lê thành công khi đầu tư mạnh cho ê-kíp sản xuất dự án Vì mẹ anh bắt chia tay.

Sau Vì mẹ anh bắt chia tay, Vpop có thêm cơn sốt Waiting For You của Mono. Waiting For You, nằm trong Album 22 . Ca khúc nổi lên từ TikTok, sau đó gây sốt bằng sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, đặc biệt là động tác vũ đạo của Mono. Sau 3 tháng, Waiting For You sắp chạm mốc 65 triệu views.

Có một nghịch lý ở Mono là anh đầu tư tiền tỷ cho MV đầu tay - Quên anh đi - nhưng hiệu ứng không tốt. Trong khi đó, ca khúc Waiting For You gây sốt trên YouTube là bản Visualizer Video, đầu tư ít nhưng bất ngờ gây sốt. Tiếp đó, em trai Sơn Tùng tung MV Waiting For You, song phiên bản thu hút nhất vẫn là Visualizer Video.

Trong top 10 video hút lượng xem cao của giới ca sĩ trong năm 2022, Waiting For You và Chìm sâu là 2 sản phẩm không phải loại hình Music Video. Nằm trong sách này còn có Gieo quẻ (Hoàng Thùy Linh), Bên trên tầng lầu (Tăng Duy Tân), Y chang xuân sang (Nal), Có không giữ mất đừng tìm (Trúc Nhân)...

Thách thức từ các hiện tượng

Mono chắc chắn là tân binh gây ấn tượng mạnh nhất của nhạc Việt năm 2022. Giọng ca sinh năm 2000 “chơi lớn”, khi ra mắt thị trường bằng Album 11 bài. MV Quên anh đi từng có bước xuất phát rất tốt, vươn lên top 1 thịnh hành âm nhạc. Nhưng cơn sốt Waiting For You làm lu mờ Quên anh đi và các ca khúc còn lại của Album 22 .

Giọng ca gen Z có quá nhiều lợi thế để tỏa sáng. Đó là nền tảng tài chính vững mạnh, nhanh chóng được chú ý nhờ cái mác “em trai Sơn Tùng”, cùng sự hậu thuẫn của producer hàng đầu là Onionn và ê-kíp sản xuất hùng hậu. Về phần Mono, sự chuẩn bị về giọng hát, vũ đạo, cách làm chủ sân khấu, tư duy âm nhạc được nhiều khán giả nhận định là chỉn chu.

Thành công của Mono xảy ra là điều tất yếu.

Mono là tân binh có khởi đầu ấn tượng bậc nhất nhạc Việt.

Trước Mono, nhạc Việt chứng kiến cơn sốt mang tên Bên trên tầng lầu của Tăng Duy Tân. Đây là ca khúc phát hành từ tháng 6, nổi lên nhờ TikTok. Giọng ca sinh năm 1995 sở hữu một số bản hit, mang màu sắc deep house trên TikTok như Ngây thơ , Dạ vũ . Phải đến Bên trên tầng lầu , Tăng Duy Tân thật sự vươn mình thành hiện tượng, đưa tên tuổi tiếp cận nhiều khán giả đại chúng hơn.

Một nghệ sĩ gen Z khác - rapper MCK - có sản phẩm đáng chú ý trong năm nay là Chìm sâu (44 triệu views). Bên cạnh đó, Tại vì sao của rapper sinh năm 1999 hút 17 triệu views sau 2 tháng, từng vươn lên top 1 thịnh hành âm nhạc. MCK là rapper hiếm hoi trên thị trường có sản phẩm solo thu về thành công thật sự trong năm nay, điều mà Binz, Đen Vâu, BRay và nhiều tên tuổi cộm cán khác của giới rap phải chật vật.

Mono, Tăng Duy Tân và MCK là 3 màu sắc khác biệt. Mono được kỳ vọng tiếp bước Sơn Tùng, thành thần tượng mới của giới trẻ. Tăng Duy Tân là ví dụ điển hình cho việc âm nhạc TikTok, đặc biệt các thể loại House, đang xâm nhập mạnh mẽ vào thị trường. MCK được xem là rapper thế hệ mới tiềm năng, có khả năng lớn nhất vươn tầm thành ngôi sao rap trong tương lai.

Cứ duy trì đà hiện tại, Mono, Tăng Duy Tân, MCK sẽ tạo thêm những cuộc “lật đổ” trong năm tới.