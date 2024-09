Cả hai bộ phim sử thi kỳ ảo được chờ đợi nhất năm 2024 đều phải đối diện với những chỉ trích gay gắt, những đánh giá khá tiêu cực về những gì mang đến cho công chúng sau những khoản đầu tư kinh phí khổng lồ cùng sự kỳ vọng rất lớn gửi gắm vào hai thương hiệu.

Với House of the Dragon, mùa 2 thu hút trung bình 25 triệu lượt xem mỗi tập, tuy có giảm so với mùa 1 (29 triệu) nhưng vẫn là series phim ăn khách nhất đối với HBO sau Game of Thrones. Nhưng con số này không thể phản ánh được một cách chính xác nỗi thất vọng mà các fan dành cho các tập phim. Trong suốt một mùa phim chậm chạp với ít cao trào, nhiều tình tiết lan man, khó hiểu, hàng loạt con rồng đã được tung ra để thỏa lòng cộng đồng fan, hứa hẹn mang đến trận chiến nảy lửa, kịch tính cả dưới mặt đất và trên bầu trời. Tuy nhiên hi vọng đã bị dập tắt khi tới tận tập cuối cùng, tất cả chỉ mới là sự chuẩn bị của hai phe trước cuộc đối đầu không khoan nhượng sẽ có ở mùa phim sắp tới.

House of the Dragon mùa 2 được đánh giá cao về mặt hình ảnh nhưng chất lượng nội dung, cách phát triển câu chuyện, xây dựng nhân vật chưa đáp ứng được kỳ vọng của khán giả (Ảnh: HBO)

George R.R. Martin, người đã từng khen ngợi việc chuyển thể House of the Dragon từ cuốn tiểu thuyết của ông lên màn ảnh, đã đăng trên blog của mình rằng, ông sẽ tiết lộ những sai lầm của bộ phim này. Nhiều người dự đoán, với mối quan hệ hợp tác lâu dài của tác giả với HBO, ông sẽ được thuyết phục để không chia sẻ các thông tin gây bất lợi khi mà House of the Dragon đã được bật đèn xanh để tiếp tục sản xuất các mùa tiếp theo. Nhưng George R.R. Martin đã quyết định công khai lên tiếng về sự khác biệt, xung đột trong cách phát triển sách thành phim ảnh.

Tác giả George R.R. Martin (Ảnh: Getty Images)

Tiết lộ đáng chú ý từ bài viết đó là các nhà làm phim đã quyết định loại bỏ một nhân vật mà ông cho rằng sẽ dẫn đến việc một sự kiện quan trọng bị ảnh hưởng trong các mùa tiếp theo, gây ra nhiều vấn đề liên quan đến khả năng sáng tạo. Bài đăng này sau đó nhanh chóng bị xóa đi, cho thấy HBO muốn có sự trao đổi kín đáo và phù hợp hơn với tác giả để dàn xếp những bất đồng nảy sinh. Trước đó, cha đẻ của "vũ trụ Game of Thrones" từng lên tiếng cho rằng một số tình tiết gây sốc trong sách, thái độ của nhân vật có thể nên được xử lý một cách mạnh mẽ hơn, khiến khán giả ấn tượng hơn và cũng phù hợp hơn với chất đen tối, ám ảnh mà một số tình tiết cốt lõi trong mùa phim hướng tới.

Nếu như vấn đề của House of the Dragon là tạo nên sự hụt hẫng cho khán giả sau mùa đầu tiên thành công vang dội thì với The Lord of the Rings: The Rings of Power (The Rings of Power) thì đó là việc chưa thuyết phục được ngay cả cộng đồng fan hùng hậu, lâu năm về sự tồn tại cũng như định hướng phát triển tương lai. Cần nhớ rằng, The Rings of Power được xem là phim truyền hình đắt giá nhất trong lịch sử với ước tính lên tới 715 triệu để sản xuất các mùa phim, nếu cộng cả các chi phí sở hữu bản quyền thì đây chính là loạt phim tỷ đô đầu tiên.

The Lord of The Rings: The Rings of Power là bộ phim truyền hình đắt giá nhất trong lịch sử (Ảnh: Amazon)

Khi mà mùa 2 đã trải qua một số tập, khán giả vẫn cho rằng, phim không đạt được hiệu ứng, sức ảnh hưởng như nó vốn phải có khi được thừa kế nền tảng quá vững vàng từ tiểu thuyết gốc cũng như 2 bộ 3 phim điện ảnh nổi tiếng. Giới chuyên môn đánh giá cao phim nhưng phản hồi của khán giả chỉ ở ngưỡng điểm trung bình. Trước đó, mùa đầu tiên của phim từng gây xôn xao, tranh cãi với sự lựa chọn diễn viên theo hướng đa sắc tộc.

Theo thống kê từ nền tảng trực tuyến Prime Video của Amazon, đã có 40 triệu người xem ít nhất 1 trong 3 tập đầu tiên của The Rings of Power trong 11 ngày phát hành. Và đây vẫn là 1 trong 5 phim ăn khách nhất trên nền tảng này. Ngoài ra phía Amazon cũng tự tin vào sức hút toàn cầu của thương hiệu phim khi một lượng lớn người xem đến từ các khu vực bên ngoài nước Mỹ. Trong khi đó theo đánh giá của kênh xếp hạng khác thì mùa 2 của series phim đã sụt giảm mạnh về số lượng người xem.

Mùa thứ hai của The Rings of Power bị cho là mất cân bằng giữa việc nỗ lực tái hiện thế giới Trung Địa với quy mô choáng ngợp với tạo điểm nhấn bằng những câu chuyện riêng, ấn tượng của các nhân vật (Ảnh Amazon)

Dù còn vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi, trong tương lai gần, đây vẫn sẽ là hai series phim chủ lực trong dòng kỳ ảo, giả tưởng với mức độ đầu tư vượt trội so với mặt bằng chung. Ngoài việc tiếp tục phát triển các phần tiếp theo, "vũ trụ" Trung Địa và Game of Thrones còn mở rộng bằng các series phim ngoại truyện, phim riêng về các nhân vật, các bộ phim hoạt hình...