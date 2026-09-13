Cuộc hôn nhân định mệnh của hai người gặp nhau trong thảm họa 11/9/2001

Vào thứ Ba ngày 11/9/2001, Nick (sinh năm 1949, kỹ sư điện) bắt đầu chuyến công tác rời quê nhà ỏ Anh đến Mỹ. Trong khi đó Diana (sinh năm 1941) vừa kết thúc chuyến thăm con trai tại Anh để trở về Texas, Mỹ.

Thế nhưng, cuộc tấn công khủng bố của al-Qaida nhằm vào tòa tháp đôi tại New York, Mỹ làm đảo lộn toàn bộ lịch trình. Khi vùng trời Mỹ đóng cửa, chuyến bay của hãng Continental Airlines đưa họ từ London, Anh đến Houston, Mỹ, cùng 38 chuyến bay khác phải chuyển hướng đáp xuống Gander, thị trấn trên đảo Newfoundland của Canada.

Cùng một lúc, gần 6.700 hành khách bước xuống thị trấn nhỏ bé chỉ có khoảng 11.000 dân này. Định mệnh khéo an bài, Nick và Diane được xếp nghỉ chung phòng tạm trú ở tòa nhà của Hội Ngư dân Liên hiệp địa phương.

Câu chào đầu tiên Nick dành cho Diane chẳng mấy lãng mạn. “Lúc đang xếp hàng chờ lấy chăn, anh ấy bảo hình như chăn hơi có mùi băng phiến”, bà nhớ lại.

Đều từng tan vỡ hôn nhân, cặp đôi trung niên Nick và Diane gặp rồi yêu nhau khi đi lánh nạn vụ 11/9/2001.

Trong 5 ngày lưu lại Gander, hai người đều đã có con riêng từ cuộc hôn nhân trước bắt đầu tìm thấy sự đồng điệu. “Cả hai chúng tôi khi bước lên chuyến bay đó đều không tìm kiếm tình yêu. Tôi nghĩ lúc ấy cả hai đều cảm thấy khát khao yêu đương của mình đã khép lại”, Diane chia sẻ.

Để nguôi đi nỗi ám ảnh từ những hình ảnh thảm họa 11/9 được phát liên tục trên truyền hình, hai người thường cùng nhau tản bộ quanh vùng quê yên bình. Trong một lần đi dạo, Nick rút máy ảnh chụp Diane giữa khung cảnh thiên nhiên.

“Tôi muốn ghi lại hình ảnh của cô ấy, để nhớ xem cô ấy trông thế nào và xác nhận rằng mình không tự tưởng tượng ra tất cả”, ông kể.

Diane nói thêm: “Chính khoảnh khắc đó tôi mới biết anh ấy chú ý đến mình chứ chẳng phải cảnh vật xung quanh”.

Hai tháng sau, khi cuộc sống dần trở lại quỹ đạo, Nick ngỏ lời cầu hôn Diane qua điện thoại. Họ kết hôn vào ngày 7/9/2002 và chuyển về sống tại căn nhà của Diane ở Spring, Texas, Mỹ.

Trong nhiều năm, họ giữ kín câu chuyện của mình vì cảm giác tội lỗi của người may mắn sống sót. “Chúng tôi tìm thấy một điều tuyệt diệu giữa thảm họa. Nhưng ngoài kia, hơn 3.000 gia đình đã mất đi người thân và chịu đau thương”, Nick chia sẻ.

Tất cả chỉ thay đổi vào năm 2010 khi đài truyền hình phát sóng một bộ phim tài liệu về Gander và hàng nghìn du khách mắc kẹt. Lúc này, cặp vợ chồng Marson mới nhận ra câu chuyện của mình đặc biệt đến nhường nào.

Nick cũng tin chắc rằng cuộc gặp gỡ tình cờ ấy chính là lý do giúp ông còn sống đến hôm nay: “ Có lẽ tôi đã không còn trên đời này nếu chúng tôi không gặp nhau”. Ông từng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2008.

Nick giải thích: “Tôi may mắn phát hiện, được điều trị dứt điểm căn bệnh ở Mỹ. Nếu còn ở Anh, có lẽ tôi đã mất mạng. Một người bạn tôi cũng mắc bệnh ung thư tuyến tiền tiền liệt và qua đời do ở Anh không có chế độ tầm soát ung thư định kỳ”.

Mối tình ngọt ngào và cuộc hôn nhân bền chặt của họ thậm chí đã trở thành nguồn cảm hứng cho vở nhạc kịch Come From Away . Vở nhạc kịch kể về Gander và những con người mắc kẹt sau sự kiện 11/9. Vở diễn đã đi khắp thế giới và có nhiều năm sáng đèn tại sân khấu Broadway kể từ năm 2017.

“Khi nghe chúng tôi bảo đã xem vở kịch hơn 160 lần, ai cũng nhìn như thể chúng tôi bị điên. Nhưng như Diane vẫn nói rằng vở kịch đưa chúng tôi trở lại thời khắc hạnh phúc đó. Giống như chúng tôi cưới nhau lần nữa vậy”, Nick tâm sự.

Đầu năm 2026, Diane phải nhập viện do một số vấn đề về tim mạch và trải qua 6 tháng điều trị ngoại trú. “Cả hai chúng tôi đều biết mình sống là vì nhau và luôn nỗ lực chăm sóc nhau. Chúng tôi chỉ cố gắng trân trọng và biến mỗi ngày trôi qua trở nên thật đặc biệt”, Nick bộc bạch.